CV usa táxi, ferry e até canoas para levar armas e drogas à Ilha de Itaparica

Inteligência da polícia aponta Salvador como principal ponto de origem das remessas destinadas ao Cone Sul

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:26

Aratuba faz parte do
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Por terra ou por mar. Até o momento, essas são as duas alternativas usadas pelo Comando Vermelho para levar armas e drogas à Ilha de Itaparica, segundo o que a polícia já conseguiu mapear. Na maioria das vezes, as remessas enviadas ao Cone Sul — que inclui Aratuba, Berlique e Tairu — partem de Salvador. As informações chegam às forças de segurança por meio do Serviço de Inteligência.

Recentemente, dois homens foram presos pela Polícia Militar dentro de um táxi carregado de maconha, cocaína e crack, além de farta quantidade de munições, incluindo calibres de revólver .38, pistolas .44, .45 e 9 mm, além de carregadores para fuzis 5.56. A prisão, seguida da apreensão do material, aconteceu no povoado de Aratuba, próximo à entrada da Divinéia, em Vera Cruz. Toda a carga tinha como destino o gerente do CV de Jeribatuba, identificado como Marvim.

CV abastece a Ilha de Itaparica com armas e drogas

Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Técnicos de internet executados por facção por Reprodução
Operação Contenção cumpre 16 mandados de prisão contra a expansão do Comando Vermelho por territórios do RJ por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Advogados do Comando Vermelho atuavam na logística e lavagem de dinheiro e como garotos de recado da facção por Divulgação
Polícia investiga se integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra por Reprodução
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
Falsa advogada do CV por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
Rafael foi morto em uma área do CV, mas não tinha envolvimento por Reprodução
Traficante de drogas e armas Phillip da Silva Gregório, o Professor, apontado como um dos chefes do CV, trocava mensagens com PMs por Reprodução
MA região é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que vem sofrendo ataque do BDM por Bruno Wendel/CORREIO
Polêmica, Cosme de Farias e Vila Laura: operação mira áreas com atuação do CV por Arisson Marinho/CORREIO
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
"Bibi Perigosa" liderava o CV em Santo Amaro da Purificação por Divulgação
Empresário assassinado usava a academia para guardar armas do CV em Dias d'Avila  por Divulgação
Moradores de Mangabeira vivem sob a tensão do CV por Bruno Wendel/CORREIO
Pichação do CV em fachada de casa no Curuzu por Arisson Marinho/CORREIO
Vermelhou: CV ocupa Itinga, em Lauro de Freitas por Reprodução
Escola Laura Sales de Almeida está há mais de 15 dias fechada por causa da briga entre o CV e o BDM por Reprodução
Escola fica próxima ao local dos confrontos entre o CV e o BDM por Bruno Wendel/CORREIO
Mistério: Quem matou Rafael? Jovem era querido, mas seu nome era por Reprodução
CV marca paredes para informar domínio em Mirantes de Periperi por Reprodução
Extorsão de comerciantes: CV usa dupla de motoqueiros para "taxa de proteção" por Marina Silva/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO

No ano passado, duas mulheres que estavam em um Renault Kwid branco embarcaram em um ferry-boat no Terminal de São Joaquim. Assim que a embarcação atracou no terminal de Bom Despacho, as suspeitas foram desmascaradas por agentes, que encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e munições. “Eram jovens, bem-vestidas, como se fossem viajar para o Baixo Sul. Mas integravam a facção”, contou uma fonte da Secretaria de Segurança Pública. As traficantes eram do bairro de Tancredo Neves, um dos bairros de Salvador sob o controle do Comando Vermelho.

Ainda de acordo com a fonte, drogas e armas também chegam ao chamado Conde Sul  por meio de pequenas embarcações. “A gente sabe que eles utilizam canoas motorizadas que saem do mar da Gamboa, principalmente à noite, para dificultar a ação da polícia”. A Gamboa é mais um território dominado por faccionados cariocas em Salvador.

