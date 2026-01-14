COLUNA BRUNO WENDEL

CV usa táxi, ferry e até canoas para levar armas e drogas à Ilha de Itaparica

Inteligência da polícia aponta Salvador como principal ponto de origem das remessas destinadas ao Cone Sul

Bruno Wendel

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:26

Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Por terra ou por mar. Até o momento, essas são as duas alternativas usadas pelo Comando Vermelho para levar armas e drogas à Ilha de Itaparica, segundo o que a polícia já conseguiu mapear. Na maioria das vezes, as remessas enviadas ao Cone Sul — que inclui Aratuba, Berlique e Tairu — partem de Salvador. As informações chegam às forças de segurança por meio do Serviço de Inteligência.

Recentemente, dois homens foram presos pela Polícia Militar dentro de um táxi carregado de maconha, cocaína e crack, além de farta quantidade de munições, incluindo calibres de revólver .38, pistolas .44, .45 e 9 mm, além de carregadores para fuzis 5.56. A prisão, seguida da apreensão do material, aconteceu no povoado de Aratuba, próximo à entrada da Divinéia, em Vera Cruz. Toda a carga tinha como destino o gerente do CV de Jeribatuba, identificado como Marvim.

CV abastece a Ilha de Itaparica com armas e drogas 1 de 96

No ano passado, duas mulheres que estavam em um Renault Kwid branco embarcaram em um ferry-boat no Terminal de São Joaquim. Assim que a embarcação atracou no terminal de Bom Despacho, as suspeitas foram desmascaradas por agentes, que encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e munições. “Eram jovens, bem-vestidas, como se fossem viajar para o Baixo Sul. Mas integravam a facção”, contou uma fonte da Secretaria de Segurança Pública. As traficantes eram do bairro de Tancredo Neves, um dos bairros de Salvador sob o controle do Comando Vermelho.