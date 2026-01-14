CV usa táxi, ferry e até canoas para levar armas e drogas à Ilha de Itaparica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:26
Por terra ou por mar. Até o momento, essas são as duas alternativas usadas pelo Comando Vermelho para levar armas e drogas à Ilha de Itaparica, segundo o que a polícia já conseguiu mapear. Na maioria das vezes, as remessas enviadas ao Cone Sul — que inclui Aratuba, Berlique e Tairu — partem de Salvador. As informações chegam às forças de segurança por meio do Serviço de Inteligência.
Recentemente, dois homens foram presos pela Polícia Militar dentro de um táxi carregado de maconha, cocaína e crack, além de farta quantidade de munições, incluindo calibres de revólver .38, pistolas .44, .45 e 9 mm, além de carregadores para fuzis 5.56. A prisão, seguida da apreensão do material, aconteceu no povoado de Aratuba, próximo à entrada da Divinéia, em Vera Cruz. Toda a carga tinha como destino o gerente do CV de Jeribatuba, identificado como Marvim.
CV abastece a Ilha de Itaparica com armas e drogas
No ano passado, duas mulheres que estavam em um Renault Kwid branco embarcaram em um ferry-boat no Terminal de São Joaquim. Assim que a embarcação atracou no terminal de Bom Despacho, as suspeitas foram desmascaradas por agentes, que encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e munições. “Eram jovens, bem-vestidas, como se fossem viajar para o Baixo Sul. Mas integravam a facção”, contou uma fonte da Secretaria de Segurança Pública. As traficantes eram do bairro de Tancredo Neves, um dos bairros de Salvador sob o controle do Comando Vermelho.
Ainda de acordo com a fonte, drogas e armas também chegam ao chamado Conde Sul por meio de pequenas embarcações. “A gente sabe que eles utilizam canoas motorizadas que saem do mar da Gamboa, principalmente à noite, para dificultar a ação da polícia”. A Gamboa é mais um território dominado por faccionados cariocas em Salvador.