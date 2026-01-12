Acesse sua conta
‘Rainha de Paus’ controla tráfico e armas do CV no Cone Sul de Itaparica

Procurado por homicídios, “Tio Chico” é apontado como o principal articulador da facção na região

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:00

Aratuba faz parte do
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Apontado como um dos principais criminosos do Baralho do Crime, o traficante conhecido como “Rainha de Paus” é considerado o maior nome do tráfico atualmente na Ilha de Itaparica. A carta traz o rosto de Ângelo Martins de Cerqueira Neto, o “Tio Chico”, procurado pela polícia por envolvimento em homicídios.

Segundo investigações, ele comanda o transporte de drogas e armas do Comando Vermelho no chamado Cone Sul, que engloba Aratuba, Berlinque e Tairu. De acordo com um morador de Tairu, “Tio Chico” dá as ordens, enquanto “Pôco”, gerente da facção, executa as ações. A ofensiva contou com reforços vindos de Salvador.

Com isso, o grupo avançou pelo Recôncavo e reduziu a atuação da facção rival Katiara a Nazaré e São Roque do Paraguaçu.

"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução

