‘Rainha de Paus’ controla tráfico e armas do CV no Cone Sul de Itaparica

Bruno Wendel
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:00
Apontado como um dos principais criminosos do Baralho do Crime, o traficante conhecido como “Rainha de Paus” é considerado o maior nome do tráfico atualmente na Ilha de Itaparica. A carta traz o rosto de Ângelo Martins de Cerqueira Neto, o “Tio Chico”, procurado pela polícia por envolvimento em homicídios.
Segundo investigações, ele comanda o transporte de drogas e armas do Comando Vermelho no chamado Cone Sul, que engloba Aratuba, Berlinque e Tairu. De acordo com um morador de Tairu, “Tio Chico” dá as ordens, enquanto “Pôco”, gerente da facção, executa as ações. A ofensiva contou com reforços vindos de Salvador.
Com isso, o grupo avançou pelo Recôncavo e reduziu a atuação da facção rival Katiara a Nazaré e São Roque do Paraguaçu.
