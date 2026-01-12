Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A vingança do ex-BDM , o ‘Rainha de Paus’ no Cone Sul e o corpo enterrado

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 05:00

A frase “a vingança é um prato que se come frio” ajuda a explicar a trajetória do traficante conhecido como “Poco”, ex-integrante do Bonde do Maluco (BDM), na Ilha de Itaparica. Há cerca de três anos, ao desertar da facção, ele passou a ser jurado de morte e escapou de sucessivas emboscadas.

Com a cabeça a prêmio, acabou se aliando ao Comando Vermelho (CV). Tempos depois, articulou uma ofensiva de grandes proporções contra antigos rivais. A ação contou com a chegada de um bonde de Salvador, formado por cerca de 15 homens, que se uniu a traficantes locais.

O grupo conseguiu tomar Aratuba e, posteriormente, ocupar Cacha Prego e Berlinque. Desde então, “Poco” ganhou prestígio no CV. Atualmente, ele atua como gerente do chamado “Cone Sul”, área que engloba Aratuba, Berlinque e Tairu.

Aratuba faz parte do
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"Poco" do CV partiu para vingança contra ex-comparsas do BDM

Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Operação das forças policiais por Alberto Maraux/SSP
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comanda Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia Civil prendeu suspeito por Divulgação
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais localizaram e prenderam suspeito por Priscila Carvalho / Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Polícia apreende mais de 20 fuzis em Camaçari por Divulgação
Fuzis foram apreendidos em operação alvo de investigação por Reprodução
Fuzis apreendidos em Caji, Lauro de Freitas por Divulgação Polícia Civil
Fuzis apreendidos por Divulgação
Fuzis apreendidos por Divulgação
Fuzis apreendidos por Divulgação / SSP
Fuzis foram apreendidos com o traficante por Divulgação SSP
1 de 84
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO

‘Rainha de Paus’ do CV no Cone Sul de Itaparica

Apontado como um dos principais criminosos do Baralho do Crime, o traficante conhecido como “Rainha de Paus” é considerado o maior nome do tráfico atualmente na Ilha de Itaparica. A carta traz o rosto de Ângelo Martins de Cerqueira Neto, o “Tio Chico”, procurado pela polícia por envolvimento em homicídios.

Segundo investigações, ele comanda o transporte de drogas e armas do Comando Vermelho no chamado Cone Sul, que engloba Aratuba, Berlinque e Tairu. De acordo com um morador de Tairu, “Tio Chico” dá as ordens, enquanto “Pôco”, gerente da facção, executa as ações. A ofensiva contou com reforços vindos de Salvador.

Com isso, o grupo avançou pelo Recôncavo e reduziu a atuação da facção rival Katiara a Nazaré e São Roque do Paraguaçu.

"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica Crédito: Reprodução

CV: "Tio Chico" comanda o tráfio no "Cone Sul", na Ilha de Itaparica

"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Jacaré do CV por Reprodução/ Redes Sociais
Serra da Misericórdia era trunfo do CV em confronto por Reprodução
Serra da Misericórdia era trunfo do CV em confronto por Reprodução
Foragido, líder do CV compra joia para mulher em shopping por Reprodução
'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV por Redes sociais
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana ao lado de 'Mil Grau' líder do CV em Feira de Santana em sua festa de aniversário por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Jacaré do CV por Reprodução/ Redes Sociais
Serra da Misericórdia era trunfo do CV em confronto por Reprodução
Serra da Misericórdia era trunfo do CV em confronto por Reprodução
Foragido, líder do CV compra joia para mulher em shopping por Reprodução
'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV por Redes sociais
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana ao lado de 'Mil Grau' líder do CV em Feira de Santana em sua festa de aniversário por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
1 de 154
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução

Mineiro sequestrado em Itaparica

Um corpo que pode ser do mineiro Daniel Araújo Gondim está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação. Ele foi sequestrado há mais de três meses em Barra do Pote, na Ilha de Itaparica, após a família pagar R$ 3 mil pelo resgate.

O cadáver foi encontrado enterrado em uma área de charco, nos fundos de uma casa abandonada na Rua Neide Mota, em Barra Grande. A região é controlada pelo Comando Vermelho.

Segundo o delegado Leandro Mascarenhas, titular da 24ª Delegacia Territorial (Vera Cruz), a confirmação depende dos laudos periciais.

Daniel Araújo Gondim foi visto pela última vez na Ilha de Itaparica
Daniel Araújo Gondim foi visto pela última vez na Ilha de Itaparica Crédito: Reprodução

Pai mantém fé e agredida que irá abraçar filho sequestrado

Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica por Reprodução
Daniel Araújo Gondim foi visto pela última vez na Ilha de Itaparica por Reprodução
Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica por Reprodução
Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica por Reprodução
Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica por Reprodução
Suspeitos exibem armas e fazem sinais com dois dedos, em referência ao Comando Vermelho (CV). "É a tropa do Cv", diz um homem em um dos vídeos por Reprodução
Líder do Comando vermelho tem cabeça esfacelada por rivais por site Metrópoles
Comando Vermelho é responsável pelo atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação
A Tropa encontra fuzil e faz deboche do Comando Vermelho por Divulgação
Suposto comunicado do Comando Vermelhor causa terror em bairros de Eunápolis por Divulgação
Comando Vermelho chega ao Centro da maior cidade do interior baiano por Bruno Wendel/CORREIO
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
'Juba' ao lado de 'Mil Grau', líder do CV em Feira de Santana, no aniversário dela por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Romildo Ramos de Moraes, conhecido como 'RD' é investigado como executor do CV por Reprodução
‘Chefão do CV’ que mandou matar assassinos de médico baiano por Redes sociais
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 53
Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica por Reprodução

A SEMANA 

40 dias sem respostas: onde está Thaila? Adolescente some após encontrar traficante

Execução de trabalhadores espalha medo e afasta técnicos de internet de bairros de Salvador

Cabo da PM desaparece, e carro é encontrado carbonizado

Policial militar e suspeito morrem após confronto durante perseguição na Bahia

Mulher é morta a tiros após discussão por programa em Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - 'O governador mediano Jerônimo começa 2026 pior do que quando ele assumiu a Bahia', diz Nelson Leal

'O governador mediano Jerônimo começa 2026 pior do que quando ele assumiu a Bahia', diz Nelson Leal
Imagem - Novo SUV elétrico da Volvo promete autonomia superior a 800 km

Novo SUV elétrico da Volvo promete autonomia superior a 800 km
Imagem - Nizan Guanaes: baianidade não é preguiça

Nizan Guanaes: baianidade não é preguiça

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa