COLUNA BRUNO WENDEL

Corpo encontrado em área do CV pode ser de mineiro sequestrado em Itaparica

Vítima desapareceu há mais de três meses; família pagou o resgate

Bruno Wendel

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:00

Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica Crédito: Reprodução

Um corpo que pode ser do mineiro Daniel Araújo Gondim está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação. Ele foi sequestrado há mais de três meses em Barra do Pote, na Ilha de Itaparica, após a família pagar R$ 3 mil pelo resgate.

O cadáver foi encontrado enterrado em uma área de charco, nos fundos de uma casa abandonada na Rua Neide Mota, em Barra Grande. A região é controlada pelo Comando Vermelho.

Segundo o delegado Leandro Mascarenhas, titular da 24ª Delegacia Territorial (Vera Cruz), a confirmação depende dos laudos periciais.