Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fuga em Eunápolis: líder de facção ligada à ação e ao atentado contra diretor de presídio é preso

Tiago da Silva Rocha, conhecido como “Tiba", foi capturado no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 17:50

Líder de facção que atuou na fuga dos presos de Eunápolis é preso no RJ
Líder de facção que atuou na fuga dos presos de Eunápolis é preso no RJ Crédito: Divulgação

Um dos líderes da organização criminosa que articulou a fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo Sul da Bahia, em dezembro de 2024, e também o atentado contra o diretor do presídio, em maio de 2025, foi preso na tarde deste domingo (18). Tiago da Silva Rocha, conhecido como “Tiba", é apontado pelo Ministério Público da Bahia e pela Secretaria da Segurança Pública do estado como um dos líderes da facção que atua na cidade baiana.

O colunista do CORREIO, Bruno Wendel, já havia revelado que o Comando Vermelho (CV) estaria por trás do atentado a tiros contra o policial penal Jorge Magno Alves, diretor da unidade prisional.

Fugitivos Eunápolis

Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap
1 de 16
Foragidos são procurados pela polícia por Divulgação / Seap

Tiba foi encontrado na cidade de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Com ele, foi apreendida uma pistola 9mm e munições. 

Líder de facção que atuou na fuga dos presos de Eunápolis é preso no RJ
Tiba foi encontrado com uma pistola 9mm Crédito: Divulgação

Leia mais

Imagem - Veja linha do tempo da fuga dos presos em Eunápolis

Veja linha do tempo da fuga dos presos em Eunápolis

Segundo as investigações, ele exercia a função de gerente logístico da facção, sendo responsável por coordenar o envio de drogas, armas e outros materiais ilícitos para Eunápolis e região, além de organizar rotas, distribuição e pagamento de comparsas envolvidos no esquema criminoso.

A operação para prender o traficante em outro estado contou com o apoio das Polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, além dos órgãos baianos.

Até o momento, apenas um dos presos que fugiram em dezembro de 2024 foram recapturados. Dois suspeitos de participação na ação foram mortos pela polícia dias depois, e um fugitivo foi morto, em janeiro de 2025, durante confronto com a polícia. Ao todo, 14 detentos ainda não foram encontrados. 

Leia mais

Imagem - Primeiro foragido do presídio de Eunápolis é recapturado nove meses após fuga

Primeiro foragido do presídio de Eunápolis é recapturado nove meses após fuga

Imagem - Líder de facção suspeito de tentar matar diretor do presídio de Eunápolis é preso

Líder de facção suspeito de tentar matar diretor do presídio de Eunápolis é preso

Imagem - Ex-diretora do presídio de Eunápolis ganhou R$ 1,5 milhão para facilitar fuga

Ex-diretora do presídio de Eunápolis ganhou R$ 1,5 milhão para facilitar fuga

Tags:

Cv rio de Janeiro Fuga Comando Vermelho Tráfico Eunápolis Atentado Presídio Facção

Mais recentes

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira
Imagem - Filho de Alan Sanches divulga carta aberta de agradecimento; leia na íntegra

Filho de Alan Sanches divulga carta aberta de agradecimento; leia na íntegra
Imagem - Documento com 'mandamentos' de facção é encontrado em presídio de Irecê; veja as regras

Documento com 'mandamentos' de facção é encontrado em presídio de Irecê; veja as regras

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista
03

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro