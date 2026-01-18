TRÁFICO

Fuga em Eunápolis: líder de facção ligada à ação e ao atentado contra diretor de presídio é preso

Tiago da Silva Rocha, conhecido como “Tiba", foi capturado no Rio de Janeiro

Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 17:50

Líder de facção que atuou na fuga dos presos de Eunápolis é preso no RJ Crédito: Divulgação

Um dos líderes da organização criminosa que articulou a fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo Sul da Bahia, em dezembro de 2024, e também o atentado contra o diretor do presídio, em maio de 2025, foi preso na tarde deste domingo (18). Tiago da Silva Rocha, conhecido como “Tiba", é apontado pelo Ministério Público da Bahia e pela Secretaria da Segurança Pública do estado como um dos líderes da facção que atua na cidade baiana.

O colunista do CORREIO, Bruno Wendel, já havia revelado que o Comando Vermelho (CV) estaria por trás do atentado a tiros contra o policial penal Jorge Magno Alves, diretor da unidade prisional.

Tiba foi encontrado na cidade de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Com ele, foi apreendida uma pistola 9mm e munições.

Tiba foi encontrado com uma pistola 9mm Crédito: Divulgação

Segundo as investigações, ele exercia a função de gerente logístico da facção, sendo responsável por coordenar o envio de drogas, armas e outros materiais ilícitos para Eunápolis e região, além de organizar rotas, distribuição e pagamento de comparsas envolvidos no esquema criminoso.

A operação para prender o traficante em outro estado contou com o apoio das Polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, além dos órgãos baianos.