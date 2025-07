SISTEMA PRISIONAL

Veja linha do tempo da fuga dos presos em Eunápolis

Após quase sete meses, nenhum detento foi recapturado

Millena Marques

Publicado em 8 de julho de 2025 às 06:30

Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Divulgação Seap

Cerca de sete meses se passaram da fuga de detentos em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, e nenhum dos 16 criminosos foi preso. Um deles até foi localizado, mas acabou morto em um confronto com a polícia mais de um mês depois da invasão ao Conjunto Penal do município. De acordo com a Polícia Civil, os bandidos invadiram a unidade para resgatar Edinaldo Pereira Souza, o Dadá, chefe do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), e mais 15 internos vinculados à facção. >

De 12 de dezembro de 2024, quando a fuga ocorreu, até aqui, o caso teve diversos desdobramentos. O mais recente é de que Joneuma Silva Neres, ex-diretora do presídio que facilitou a fuga de detentos, obteve ganhos financeiros para atuar em favor de presidiários da PCE, que foi incorporada pelo Comando Vermelho (CV). A denúncia feita pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) indicou que a investigada teve um lucro milionário no processo.>

12 de dezembro de 2024 - Fuga Oito criminosos armados invadiram o Conjunto Penal de Eunápolis e resgataram Edinaldo Pereira Souza, o Dadá, do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), e mais 15 internos. Os presos perfuraram o teto e saíram pelo telhado ao mesmo tempo em que o grupo criminosos cortou a grade da unidade e atirou nos guardas de plantão. >

14 de dezembro de 2024 – Afastamento e intervenção administrativa O secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Castro, anunciou o afastamento da então diretora Joneuma Silva Neres, do diretor-adjunto e do coordenador de segurança dos cargos. No mesmo dia, anunciou uma intervenção administrativa na unidade. >

15 de dezembro de 2024 – Dois suspeitos mortos Dois homens suspeitos de participação na fuga foram mortos durante uma ação da polícia. Eles foram identificados como Fernando Correia Santos, de 35 anos, e David Silva Souza, de 32 anos. >

16 de janeiro de 2025 – Fugitivo morto Policiais civis localizaram um dos presos que fugiram do presídio. Segundo a polícia, houve confronto, e Anailton Souza Santos, conhecido como Nino, acabou morto.>

24 de janeiro de 2025 - Ex-diretora é presa A ex-diretora do Complexo Penal de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, foi presa por suspeita de facilitar a fuga de 16 detentos. Segundo a Polícia Civil, ela foi encontrada por volta das 21h, perto de uma agência bancária, na Avenida Getúlio Vargas, em Teixeira de Freitas, também no extremo sul do estado. Ela estava com um mandado de prisão preventiva em aberto.>

No mesmo dia, o ex-coordenador do presídio, Wellington Oliveira Sousa, foi preso. A captura ocorreu na BR-101, na cidade de Governador Mangabeira. Com ele, foram apreendidos um carro modelo Ônix e um celular. >

Ele estava afastado do cargo desde a fuga dos 16 detentos do local.>

20 de maio de 2025 – Atentado contra diretor Um funcionário que presta serviço terceirizado no Conjunto Penal de Eunápolis ficou gravemente ferido em um atentado a tiros que teria o diretor da unidade, Jorge Magno Alves, como alvo inicial. >

Abril de 2025 - Auxílio financeiro A ex-diretora Joneuma Silva Neres ingressou com pedido judicial de auxílio financeiro para arcar com custos da gravidez contra o ex-deputado federal Uldurico Junior, alegando que o político seria o pai da criança. >

3 de julho de 2025 - Investigação aponta irregularidades As investigações sobre a fuga apontaram irregularidades na gestão da ex-diretora Joneuma Silva Neres, que indicam sua participação na fuga. De acordo com depoimentos de presos da unidade, Joneuma mantinha relações amorosas com Dadá.>

5 de julho de 2025 – Joneuma dá à luz na prisão Joneuma teve um filho prematuro dentro do Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, onde cumpre prisão preventiva desde 24 de janeiro. A filha permanece com ela. >