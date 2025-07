POLÍCIA INVESTIGA CASO

Saiba quem é o líder do CV que morreu dentro de penitenciária em Salvador

Rafael Santos, chamado de "Fuscão", passou mal na segunda-feira (7)

Apontado como um dos principais líderes da facção Comando Vermelho (CV) no interior da Bahia, Rafael Ribeiro dos Santos, de 43 anos, morreu na segunda-feira (7) após passar mal dentro do Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS), também conhecido como Lemos de Brito, no bairro da Mata Escura. >