Rodoviária de Salvador terá espaço exclusivo para Uber e táxi

Atualmente, são disponibilizadas 60 vagas para motoristas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:00

Nova Rodoviária inicia operação como hub de mobilidade sob gestão da Sinart Crédito: Manu Dias/GOVBA e Joá Souza/GOVBA

A nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras, deve ganhar até julho deste ano um espaço exclusivo para parada de táxis e carros por aplicativo, como 99 e Uber. Atualmente, são disponibilizadas, de forma provisória, 60 vagas - metade para táxi e o restante para aplicativos - dentro do bolsão do estacionamento.

A previsão é que o novo espaço fique fora do terminal, mas tenha as acomodações necessárias para os motoristas, segundo Eduardo Pedreira, presidente do Conselho de Administração da Sinart, concessionária responsável pelo equipamento. As negociações já estão em andamento.

“O aplicativo é uma realidade que não pode ser desprezada; tem que haver o direito de escolher a maneira como se quer se deslocar”, disse Pedreira.

Veja como está ficando a Nova Rodoviária de Salvador

Entrega de chaves da Nova Rodoviária aconteceu nesta segunda (12) por Arisson Marinho/CORREIO

Quem pegou esse tipo de modal para chegar ou sair da rodoviária na manhã desta terça-feira (20), no entanto, teve dificuldade. Os passageiros que chegaram por aplicativo reclamaram que o ponto aparece, mas ainda não está disponível nas plataformas de viagens.

“Quando coloca, dá um erro ou a localização aponta para a estação de ônibus”, disse a vendedora Marilândia Sousa, que saiu de Guarajuba direto para a rodoviária.

Já quem pegou metrô não teve dificuldade. Foi o caso da auxiliar administrativa Simone Pereira, de 39 anos. “Estou indo para Cruz das Almas. Saí de carro da Caixa d’Água, de lá parei na estação de metrô e vim. Achei boa a mobilidade”, elogiou.

Como chegar à nova rodoviária

Há várias formas de chegar ao terminal. Para quem pretende utilizar aplicativos de transporte, a localização já aparece nas principais plataformas, como Uber e 99 - apesar de haver registros de reclamações sobre o serviço.

Também é possível chegar de metrô e ônibus. A nova Rodoviária da Bahia é integrada à Estação Águas Claras do metrô e a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas - sendo 711 rotativas -, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Rodoviária

