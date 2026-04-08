ITAMBÉ

Motorista de ônibus que atropelou e matou duas mulheres pede desculpas em vídeo: 'Senti forte tontura'

Abel Ferreira de Souza prestou depoimento à polícia e publicou nota nas redes sociais

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:59

Abel Ferreira de Souza Crédito: Reprodução

O motorista do ônibus que invadiu a rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, se posicionou nas redes sociais. O homem, identificado como Abel Ferreira de Souza, se apresentou à polícia na segunda-feira (6), horas depois do acidente, e responderá ao inquérito em liberdade.

“Sou Abel, motorista que, infelizmente, se envolveu no trágico acidente ocorrido ontem, em Itambé. Venho, por meio desta, expressar meu mais profundo pesar e pedir sinceras desculpas aos familiares das vítimas, ciente de que nenhuma palavra será capaz de amenizar essa dor irreparável”, começou.

Abel disse que não teve a intenção de causar o acidente. "No momento do ocorrido, parei o veículo e solicitei que os passageiros se afastassem, pois precisava encostar o ônibus. Ao me sentar no banco do motorista para realizar a manobra, senti uma forte tontura e minha visão escureceu. Quando recobrei a percepção, o acidente já havia acontecido. Não sei precisar se o mal-estar foi causado pelo cansaço acumulado das jornadas de trabalho ou por algum problema de saúde”, reforçou.

O veículo que ele conduzia invadiu o terminal de Itambé e atropelou pessoas que estavam no local. Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, 51, morreram ao serem atingidas. Outras três pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Os irmãos Danilson Ramos Santana, 42, e Danildo Ramos Santana, 39, tiveram as duas pernas amputadas. Eles são tios de Danyele.

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