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Motorista de ônibus que atropelou e matou duas mulheres pede desculpas em vídeo: 'Senti forte tontura'

Abel Ferreira de Souza prestou depoimento à polícia e publicou nota nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:59

Abel Ferreira de Souza
Abel Ferreira de Souza Crédito: Reprodução

O motorista do ônibus que invadiu a rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, se posicionou nas redes sociais. O homem, identificado como Abel Ferreira de Souza, se apresentou à polícia na segunda-feira (6), horas depois do acidente, e responderá ao inquérito em liberdade.

“Sou Abel, motorista que, infelizmente, se envolveu no trágico acidente ocorrido ontem, em Itambé. Venho, por meio desta, expressar meu mais profundo pesar e pedir sinceras desculpas aos familiares das vítimas, ciente de que nenhuma palavra será capaz de amenizar essa dor irreparável”, começou.

Abel disse que não teve a intenção de causar o acidente. "No momento do ocorrido, parei o veículo e solicitei que os passageiros se afastassem, pois precisava encostar o ônibus. Ao me sentar no banco do motorista para realizar a manobra, senti uma forte tontura e minha visão escureceu. Quando recobrei a percepção, o acidente já havia acontecido. Não sei precisar se o mal-estar foi causado pelo cansaço acumulado das jornadas de trabalho ou por algum problema de saúde”, reforçou.

O veículo que ele conduzia invadiu o terminal de Itambé e atropelou pessoas que estavam no local. Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, 51, morreram ao serem atingidas. Outras três pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Os irmãos Danilson Ramos Santana, 42, e Danildo Ramos Santana, 39, tiveram as duas pernas amputadas. Eles são tios de Danyele.

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Danyele Jeniffer Ramos Santana e Janete Silva Oliveira por Reprodução
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Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução

Segundo a Polícia Civil, oitivas e diligências seguem em andamento para determinar o que provocou o acidente. O delegado responsável pelo caso contou que o motorista discutiu com passageiros minutos antes de o ônibus avançar sobre o terminal.

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