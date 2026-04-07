SUDOESTE

Motorista de ônibus que invadiu rodoviária na Bahia se apresenta à polícia

Caso aconteceu em Itambé, no sudoeste baiano

Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:24

Acidente em Itambé Crédito: Reprodução/Redes sociais

O motorista do ônibus que invadiu a rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, se apresentou à polícia na noite de segunda-feira (6). O acidente aconteceu pela manhã, matou duas mulheres e deixou dois irmãos gravemente feridos. A informação é da TV Bahia.

Os dois irmãos que ficaram feridos no acidente da rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, tiveram as pernas amputadas na noite de segunda. Eles foram identificados como Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos, e estão internados em estado grave no Hospital Geral de Vitória da Conquista.

As mulheres que morreram no acidente foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos. As informações foram confirmadas pela prefeitura.

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia 1 de 5

O acidente aconteceu na manhã de segunda, no ponto de apoio rodoviário localizado às margens da rodovia BA-263. Segundo o motorista do veículo, o ônibus perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade.

A tragédia envolveu um ônibus da empresa Rota Transportes, que fazia a linha Vitória da Conquista com destino a Itabuna. Danyele era sobrinha dos irmãos que ficaram feridos.