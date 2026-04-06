Ônibus invade rodoviária no sudoeste da Bahia e deixa pelo menos dois mortos

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Millena Marques
Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:28
Um ônibus invadiu a rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, na manhã desta segunda-feira (6), e atropelou diversos passageiros. Pelo menos duas pessoas morreram no local.
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro), o ônibus é da empresa Rota Transportes. A reportagem tenta contato com a companhia.
Segundo o motorista do veículo, o ônibus perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade. Não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas e qual o estado de saúde delas.
O ônibus saiu de Vitória da Conquista em direção a Itabuna, uma viagem de cerca de 240 km. A parada em Itambé aconteceu por volta das 7h.