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Ônibus invade rodoviária no sudoeste da Bahia e deixa pelo menos dois mortos

Caso aconteceu em terminal rodoviário de Itambé

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:28

Acidente em Itambé
Acidente em Itambé Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um ônibus invadiu a rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, na manhã desta segunda-feira (6), e atropelou diversos passageiros. Pelo menos duas pessoas morreram no local.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro), o ônibus é da empresa Rota Transportes. A reportagem tenta contato com a companhia.

Segundo o motorista do veículo, o ônibus perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade. Não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas e qual o estado de saúde delas.

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O ônibus saiu de Vitória da Conquista em direção a Itabuna, uma viagem de cerca de 240 km. A parada em Itambé aconteceu por volta das 7h.

Tags:

Bahia Acidente

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