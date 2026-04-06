Carro fica pendurado em área de carga e descarga da Feira de São Joaquim

Millena Marques
Publicado em 6 de abril de 2026 às 08:38
Um carro ficou pendurado na área de carga e descarga da Feira de São Joaquim, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (6).
À TV Bahia, o dono do veículo, Gabriel Mendes, contou que estacionou o carro por volta das 4h no local. Minutos depois, ele foi avisado que o carro se movimentou sozinho e foi parar em uma área de pedras.
A principal suspeita é que o veículo não foi travado corretamente, o que ocasionou o deslocamento. No momento, o carro está parcialmente suspenso e é sustentado por algumas pedras. Ele corre risco de cair na água.
Equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram acionadas para acompanhar a ocorrência.