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Turista detido em Itapuã após se recusar a pagar conta foi preso duas vezes em menos de 24h

Suspeito precisou ser contido por policiais antes de ser levado à delegacia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Millena Marques

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 14:24

Turista preso em Itapuã Crédito: Reprodução

Um turista de origem britânica foi detido duas vezes em menos de 24 horas em Salvador. O primeiro caso aconteceu na noite de sexta-feira (3), em um restaurante no bairro de Itapuã, nas proximidades do farol, em Salvador. O homem foi acusado de consumir produtos e se negar a pagar a conta.

Ao ser abordado pelos policiais no local, o suspeito teria apresentado comportamento alterado e agressivo. De acordo com a ocorrência, o turista proferiu insultos contra os policiais, além de funcionários do estabelecimento e clientes que presenciaram a cena. 

Diante da resistência e do desacato, os militares precisaram conter o homem, que foi imobilizado e retirado do local. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Ele foi liberado em seguida. 

A reportagem entrou em contato com o restaurante para ter mais informações, porém, não obteve retorno até o fechamento da matéria.

Já na manhã deste sábado (4), o turista foi preso mais uma vez após solicitar um táxi na nova rodoviária, localizada em Águas Claras, para o Pelourinho. No destino final, o homem se recusou a pagar o valor devido para o motorista, que acionou a Polícia Militar. Ele foi encaminhado novamente à Central de Flagrantes, onde permanece preso.

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Tags:

Polícia Turista Restaurante Briga Confusão Calote Itapuã

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