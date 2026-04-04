CALOTE

Turista detido em Itapuã após se recusar a pagar conta foi preso duas vezes em menos de 24h

Suspeito precisou ser contido por policiais antes de ser levado à delegacia



Millena Marques

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 14:24

Turista preso em Itapuã Crédito: Reprodução

Um turista de origem britânica foi detido duas vezes em menos de 24 horas em Salvador. O primeiro caso aconteceu na noite de sexta-feira (3), em um restaurante no bairro de Itapuã, nas proximidades do farol, em Salvador. O homem foi acusado de consumir produtos e se negar a pagar a conta.

Ao ser abordado pelos policiais no local, o suspeito teria apresentado comportamento alterado e agressivo. De acordo com a ocorrência, o turista proferiu insultos contra os policiais, além de funcionários do estabelecimento e clientes que presenciaram a cena.

Diante da resistência e do desacato, os militares precisaram conter o homem, que foi imobilizado e retirado do local. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Ele foi liberado em seguida.

A reportagem entrou em contato com o restaurante para ter mais informações, porém, não obteve retorno até o fechamento da matéria.