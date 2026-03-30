477 ANOS DE SALVADOR

Conheça terreiro que abriga ‘spa espiritual’ e atrai turistas do mundo todo no Cabula, em Salvador

Terreiro recebe visitantes para rituais como jogo de búzios ou banho de folhas



Alô Alô Bahia

Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:08

Terreiro tem atraído vários turistas Crédito: Acervo

Neste domingo (29) foi aniversário de Salvador, que completou 177 anos, uma cidade enraizada na cultura afro-brasileira e nas influências do candomblé. Uma dos bairros mais conhecidos da capital baiana, o Cabula, abriga o Ylê Yá Yalodeíde, terreiro comandado por Mãe Angélica de Oxum, que reúne tradição e inovação ao abrir suas portas para uma experiência que tem despertado a curiosidade de baianos e turistas.

Ialorixá há quase três décadas, Mãe Angélica construiu no terreiro de tradição ketu um espaço onde o cuidado com o corpo e o espírito caminham juntos. Receber visitantes para rituais específicos, como o jogo de búzios ou o banho de folhas, algo comum em muitos terreiros, ganhou ali uma nova leitura. Pelas mãos dela, o banho tradicional foi ressignificado e passou a ser chamado de “Banho de Axé”, uma experiência que combina ervas como alecrim, manjericão e oripepê com acolhimento, escuta e espiritualidade.

Ylê Yá Yalodeíde 1 de 8

A ideia, no entanto, não surgiu de um dia para o outro. Técnica de enfermagem durante boa parte da vida e formada em turismo após a aposentadoria, Mãe Angélica percebeu, ainda nos tempos de estágio em hotéis da capital baiana, que muitos visitantes tinham interesse em conhecer o candomblé, mas esbarravam no preconceito ou na dificuldade de acesso. A virada de chave aconteceu em 2014.

“Durante a Copa do Mundo, tive uma experiência marcante ao fazer o receptivo da torcida americana que veio para os jogos na Arena Fonte Nova. A pedido do pessoal do consulado de Recife, eu precisei criar uma vivência, algo que representasse a nossa cultura de forma cuidadosa”, lembra, em conversa com o Alô Alô Bahia. Foi ali que ela criou uma vivência adaptada, respeitando os limites do sagrado, com reza e banho de folhas. Nascia o embrião do que hoje se transformou em uma experiência estruturada.

“Eu sentia que muitos turistas iam embora da Bahia com a sensação de que faltava algo mais profundo, faltava levar o Axé. Lembro com carinho do primeiro turista que recebi, Cláudio, um engenheiro de São Paulo. Ele pediu informação de um terreiro na Feira de São Joaquim e um barraqueiro me indicou. Foi aí que entendi que existia uma oportunidade de criar uma experiência estruturada, organizada e acessível sem perder a essência do sagrado. Algo que acolhesse, mas também respeitasse profundamente a nossa tradição”, reflete.

O espaço evoluiu e hoje funciona quase como um refúgio sensorial. Antes de qualquer ritual, quem chega é convidado a desacelerar: água, café e tapioca ajudam a “esfriar o sangue”, como dizem por lá, enquanto a energia do lado de fora vai ficando para trás. Lá são oferecidos serviços como massagem, escalda-pés e outras práticas de autocuidado integradas ao ambiente do terreiro.

Apesar da proposta inovadora, Mãe Angélica faz questão de reforçar que há limites claros entre o que pode ser compartilhado e o que permanece restrito à religião. Os espaços mais íntimos e os fundamentos do candomblé seguem preservados, enquanto a área destinada aos visitantes foi pensada exclusivamente para essa experiência de acolhimento. “Assim, conseguimos acolher com respeito, sem expor o que é mais íntimo da nossa tradição. Os quartos de santo e os fundamentos permanecem preservados, como devem ser”, reforça.

A reação mais comum entre os visitantes, segundo ela, é um relaxamento profundo, muitas vezes acompanhado de sono. Há também quem se emocione, chore e saia do terreiro visivelmente mais leve. “Cada pessoa reage de uma forma, mas a sensação mais relatada é a leveza. É como se algo fosse limpo por dentro e por fora. Como se a alma respirasse melhor”, relata.

A iniciativa também tem cumprido um papel importante no combate ao preconceito religioso. Pessoas de diferentes crenças, classes sociais e nacionalidades passam pelo espaço e encontram um ambiente de respeito e acolhimento. “Muitas pessoas chegam com medo, com dúvidas, e saem encantadas. Elas se permitem sentir, se abrem, compartilham suas dores e buscam orientação. É muito bonito ver esse processo acontecendo. Ver preconceitos sendo desconstruídos na prática, através do afeto e da vivência”, celebra.

Nos últimos meses, o projeto ganhou ainda mais visibilidade nas redes sociais, impulsionado por criadores de conteúdo de viagem e estilo de vida, o que fez o número de visitantes crescer. Ainda assim, o espaço funciona mais como suporte à manutenção do terreiro, que também abriga ações sociais, como atendimentos de saúde e cursos, do que como um negócio lucrativo, já que os custos mensais são elevados.

Com planos de expandir a experiência para uma área mais central da cidade, mantendo o terreiro no Cabula, Mãe Angélica segue equilibrando tradição e inovação com firmeza. As críticas existem, especialmente de setores mais conservadores, mas ela sustenta que tudo é feito dentro dos fundamentos da religião.