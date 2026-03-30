HBO lança trailer da 3ª temporada de ‘Euphoria’; veja tudo o que já sabemos

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Felipe Sena
Publicado em 30 de março de 2026 às 18:19
No dia 12 de abril estreia a 3ª temporada de “Euphoria” na HBO e plataforma Max, com episódios semanais. Nesta segunda-feira (30), a plataforma de filmes divulgou o segundo trailer da temporada da série estrelada por Zendaya.
Ambientada cinco anos após os eventos da temporada anterior, a atração retorna com os personagens principais agora mais velhos, como o retorno de Rue (Zendaya), Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi). Entre as mudanças, a prévia, com o trailer, promete um casamento, um funeral e muitas perseguições.
3ª temporada de 'Euphoria'
O trailer começa com Rue sendo interrogada no México após ser flagrada trabalhando com traficantes e engolindo uma grande quantidade de drogas desconhecidas como mula. Cassie e Nate se casam, e Cassie se reencontra com Maddy para gravar conteúdo para webcam.
Segundo a revista Variety, além de Zendaya, outros membros do elenco principal retornam como Hunter Schafer, o falecido Eric Dane, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Colan Domingo e Dominic Fike.
Outras novidades incluem Sharon Stone, Rosalía, Trisha Paytas, Natasha, Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth e Marshawn Lynch. Ainda de acordo com a revista, em um evento da HBO Max em Londres, no ano passado, o criador da série, Sam Levinson deu algumas pistas sobre o que aconteceria com os personagens principais após o ensino médio.
“Jules [Schafer] está na faculdade de artes, muito nervosa com a possibilidade de seguir carreira como pintora e tentando evitar responsabilidade a todo custo”, disse Levinson.
“Maddy [Demie] está trabalhando em Hollywood em uma agência de talentos para um agente, e obviamente tem seus próprios trabalhos paralelos. E Lexi [Apatow] é assistente de uma produtora interpretada por Sharon Stone, que é simplesmente encantadora e um verdadeiro ícone”, concluiu.