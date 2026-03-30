Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

HBO lança trailer da 3ª temporada de ‘Euphoria’; veja tudo o que já sabemos

Série ganhou o público jovem e viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:19

Zendaya retorna em 'Euphoria'
Zendaya retorna em 'Euphoria' Crédito: Reprodução | YouTube

No dia 12 de abril estreia a 3ª temporada de “Euphoria” na HBO e plataforma Max, com episódios semanais. Nesta segunda-feira (30), a plataforma de filmes divulgou o segundo trailer da temporada da série estrelada por Zendaya.

Ambientada cinco anos após os eventos da temporada anterior, a atração retorna com os personagens principais agora mais velhos, como o retorno de Rue (Zendaya), Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi). Entre as mudanças, a prévia, com o trailer, promete um casamento, um funeral e muitas perseguições.

3ª temporada de 'Euphoria'

Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
1 de 9
Série da HBO Max por Reprodução | YouTube

Leia mais

Imagem - ‘Avenida Brasil’ começa nesta segunda e muda horário de ‘A Rainha da Sucata’; saiba detalhes e história

‘Avenida Brasil’ começa nesta segunda e muda horário de ‘A Rainha da Sucata’; saiba detalhes e história

Imagem - Juliano e Solange caem no choro durante dinâmica de ovo de páscoa no BBB 26

Juliano e Solange caem no choro durante dinâmica de ovo de páscoa no BBB 26

Imagem - Afastada das novelas, saiba por onde anda Ângela Vieira, a vilã Janete Magliano de 'Terra Nostra'

Afastada das novelas, saiba por onde anda Ângela Vieira, a vilã Janete Magliano de 'Terra Nostra'

O trailer começa com Rue sendo interrogada no México após ser flagrada trabalhando com traficantes e engolindo uma grande quantidade de drogas desconhecidas como mula. Cassie e Nate se casam, e Cassie se reencontra com Maddy para gravar conteúdo para webcam.

Segundo a revista Variety, além de Zendaya, outros membros do elenco principal retornam como Hunter Schafer, o falecido Eric Dane, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Colan Domingo e Dominic Fike.

Outras novidades incluem Sharon Stone, Rosalía, Trisha Paytas, Natasha, Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth e Marshawn Lynch. Ainda de acordo com a revista, em um evento da HBO Max em Londres, no ano passado, o criador da série, Sam Levinson deu algumas pistas sobre o que aconteceria com os personagens principais após o ensino médio.

“Jules [Schafer] está na faculdade de artes, muito nervosa com a possibilidade de seguir carreira como pintora e tentando evitar responsabilidade a todo custo”, disse Levinson.

“Maddy [Demie] está trabalhando em Hollywood em uma agência de talentos para um agente, e obviamente tem seus próprios trabalhos paralelos. E Lexi [Apatow] é assistente de uma produtora interpretada por Sharon Stone, que é simplesmente encantadora e um verdadeiro ícone”, concluiu.

Tags:

Série hbo max

Mais recentes

Imagem - Carta do Sol domina o Baralho Cigano desta terça-feira (31): clareza e energia para avançar

Carta do Sol domina o Baralho Cigano desta terça-feira (31): clareza e energia para avançar
Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas
Imagem - Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público

Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público

MAIS LIDAS

Imagem - Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever
01

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes
02

Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes

Imagem - Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia
03

Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Imagem - Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos
04

Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos