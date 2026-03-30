Juliano e Solange caem no choro durante dinâmica de ovo de páscoa no BBB 26

Felipe Sena
Publicado em 30 de março de 2026 às 16:24
Os participantes do Big Brother Brasil 2026 protagonizaram uma tarde de emoção nesta segunda-feira (30). A produção do reality show programou uma ação especial junto a marca de chocolates Nestlé e foram presenteados com ovos de páscoa. Durante a ação, os brothers conseguiram rever a família através de fotos e chegaram a chorar de emoção.
A dinâmica aconteceu como uma brincadeira de amigo secreto. Cada participante escolheu outro para falar sobre as características do colega e, em seguida, o presenteou com um ovo de páscoa. Junto ao chocolate, eles receberam um coração com imagens da família.
Marina Sena e Juliano Floss
Samira começou a brincadeira ao escolher Milena. Em seguida, Juliano Floss ficou em ‘lágrimas’ ao receber o presente da babá e ver a foto de sua família. O dançarino decidiu falar sobre Ana Paula, sua aliada no jogo. A jornalista, por sua vez, escolheu Leandro para presentear. O baiano deu um ovo de páscoa para Chaiany, que também não segurou as lágrimas ao ver a filha.
A goiana presenteou Gabriela, que também se emocionou com as fotos. Marciele foi escolhida pela paulista, também chora muito. A cunhã-poranga indicou Jordana para seguir com a dinâmica, e a advogada decidiu dar o ovo de páscoa para Samira.
Participantes do 'BBB 26' na infância
Como a gaúcha escolheu a dinâmica, foi feito um novo sorteio. O nome que saiu foi o de Chaiany, que ficou com a missão de presentear Solange Couto, única participante que faltava. Após a ação, a atriz teve uma crise de choro no Quarto Sonho do Grande Amor com a foto dos filhos.