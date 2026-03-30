Juliano e Solange caem no choro durante dinâmica de ovo de páscoa no BBB 26

Brothers ganharam ovos de chocolate e presentes sobre a família

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:24

Juliano Floss caiu no choro durante dinâmica Crédito: Reprodução | Globo

Os participantes do Big Brother Brasil 2026 protagonizaram uma tarde de emoção nesta segunda-feira (30). A produção do reality show programou uma ação especial junto a marca de chocolates Nestlé e foram presenteados com ovos de páscoa. Durante a ação, os brothers conseguiram rever a família através de fotos e chegaram a chorar de emoção.

A dinâmica aconteceu como uma brincadeira de amigo secreto. Cada participante escolheu outro para falar sobre as características do colega e, em seguida, o presenteou com um ovo de páscoa. Junto ao chocolate, eles receberam um coração com imagens da família.

Marina Sena e Juliano Floss

Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais

Samira começou a brincadeira ao escolher Milena. Em seguida, Juliano Floss ficou em ‘lágrimas’ ao receber o presente da babá e ver a foto de sua família. O dançarino decidiu falar sobre Ana Paula, sua aliada no jogo. A jornalista, por sua vez, escolheu Leandro para presentear. O baiano deu um ovo de páscoa para Chaiany, que também não segurou as lágrimas ao ver a filha.

A goiana presenteou Gabriela, que também se emocionou com as fotos. Marciele foi escolhida pela paulista, também chora muito. A cunhã-poranga indicou Jordana para seguir com a dinâmica, e a advogada decidiu dar o ovo de páscoa para Samira.

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais
Hoje aos 46 anos, Alexandre da Silva Santana, o Babu Santana, passou a infância no Rio de Janeiro, onde nasceu. Desde pequeno, o carioca já carregava no olhar a personalidade forte que conquistaria o público anos depois. por Reprodução/Redes Sociais
Veterana no reality, Ana Paula Renault, de 44 anos, nasceu e cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem compara as imagens do passado com as atuais percebe rápido: a “mesma carinha” atravessou o tempo. por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais por Reprodução/Redes Sociais
O baiano Leandro, conhecido como Boneco, parece ter nascido pronto para os palcos. Uma foto dele ainda criança, sentado à beira de um palco em Salvador, reforça a impressão de que a veia artística já pulsava forte. Hoje, ele tem 42 anos. por Reprodução/Redes Sociais
Entre os Pipocas, Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, mas cresceu em Betim, ambas em Minas Gerais. A infância no interior mineiro contrasta com a exposição nacional que ele vive agora no programa. por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino e influenciador Juliano Floss, hoje com 21 anos, nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina. por Reprodução/Redes Sociais
Desde cedo, Juliano já chamava atenção pela energia e desenvoltura. por Reprodução/Redes Sociais
Milena, por sua vez, cresceu inseparável da irmã gêmea, Mile. As duas passaram a infância juntas em Itambacuri, no interior de Minas Gerais, e os registros antigos mostram a forte ligação que sempre existiu entre elas. por Reprodução/Redes Sociais
Natural de Brasília, Chaiany teve uma infância bem diferente da vida na cidade. por Reprodução/Redes Sociais
Criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, a sister de 25 anos traz na bagagem uma história marcada pela simplicidade do campo. por Reprodução/Redes Sociais
Marciele, atualmente com 32 anos, mora em Manaus, no Amazonas, mas suas raízes estão no Pará. Foi lá que ela viveu os primeiros anos de vida. por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach comemorou seus 40 anos dentro da casa. por Reprodução/Redes Sociais
Ele é natural de Lajedo, no Rio Grande do Sul, e também teve imagens de infância resgatadas para a nostalgia dos fãs. por Reprodução/Redes Sociais
A advogada Jordana, de 25 anos, mudou-se ainda bebê para Goiás, onde passou a infância. Já na adolescência, após a separação dos pais, foi morar em Brasília, capítulos importantes da história que ela carrega para o confinamento. por Reprodução/Redes Sociais
Com 69 anos de idade e 45 de carreira, Solange Couto também faz parte do álbum de recordações. por Reprodução/Redes Sociais
A atriz foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde começou a construir a trajetória que a transformaria em um dos grandes nomes da televisão. por Reprodução/Redes Sociais
Como a gaúcha escolheu a dinâmica, foi feito um novo sorteio. O nome que saiu foi o de Chaiany, que ficou com a missão de presentear Solange Couto, única participante que faltava. Após a ação, a atriz teve uma crise de choro no Quarto Sonho do Grande Amor com a foto dos filhos.

bbb 26 Solange Couto Juliano Floss

