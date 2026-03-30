REALITY

Solange Couto ataca Ana Paula Renault com ofensas no 'BBB 26': 'Espraguejada pela mãe'

Troca de insultos aconteceu durante o Castigo do Monstro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:06

Ana Paula Renault e Solange Couto trocam farpas por Castigo do Monstro no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

No último domingo (29), o clima no BBB 26 pegou fogo logo cedo, com um embate entre Solange Couto e Ana Paula Renault que protagonizaram uma das discussões mais pesadas da edição, com direito a ataques pessoais.

Tudo começou na cozinha, enquanto Solange lavava a louça. Ana Paula, que cumpria o Castigo do Monstro dado pela atriz, passou cutucando a rival e a chamando de "Miss Simpatia". A carioca não engoliu a ironia e partiu para o contra-ataque, tocando em uma ferida aberta da jornalista, sua relação com a mãe, já falecida.

Dinâmica da Semana (29 a 31 de março) do BBB 26 1 de 5

O ponto alto da briga foi quando Solange afirmou que Ana Paula teria sido "espraguejada" pela própria mãe. A atriz usou um relato que a mineira fez dias atrás, em tom de brincadeira, sobre como seria difícil criar um filho igual a ela. Solange, no entanto, distorceu a história: "É melhor ser considerada mentirosa do que espraguejada pela mãe", disparou.

Incrédula, Ana Paula rebateu na hora: "Você é um ser humano deplorável. Está usando algo que contei em um momento de descontração contra mim". Mas Solange não parou por aí. Sobrou até para a aparência da loira e para o fato de ela não ter filhos, com a atriz sugerindo que o "santo protetor" da jornalista já teria desistido dela.

A discussão seguiu com deboches sobre "beleza interior e exterior", com Solange duvidando do visual da veterana. Visivelmente abalada, Ana Paula tentou manter a postura: "Não preciso agredir as pessoas, só dou a corda para elas se enrolarem", disse antes de subir para o Quarto do Líder, onde acabou desabando em lágrimas sozinha.

Nas redes sociais, o nome das duas sisters disparou nos trending topics. Grande parte do público considerou a atitude de Solange um "golpe baixo" por envolver familiares que já morreram, enquanto outros defendem que, no "modo turbo" do reality, vale tudo para desestabilizar o oponente.

Lembrando que, no paredão de ontem (29), Alberto Cowboy foi eliminado do reality com 67,95% dos votos, Jordana ficou com 3,31% e Leandro Boneco obteve 28,74%. No mesmo dia, houve a formação de um novo paredão, já que o reality entrou no 'Modo Turbo'. Deste modo, a líder Ana Paula Renault indicou Solange Couto;

Milena Moreira, que atendeu o Big Fone à tarde, ganhou o poder de indicar outra pessoa ao paredão, e a recreadora indicou Marciele Albuquerque;

Já no confessionário, a pessoa mais votada da casa foi Jordana Morais, que recebeu três votos de Chaiany Andrade, Juliano Floss e Milena, indo direto para o Paredão.