Veja a programação desta segunda (30) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de março de 2026 às 08:25
O XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema concentra suas exibições desta segunda (30) no Cine Glauber Rocha. Com a meta de ultrapassar 100 filmes exibidos até 1º de abril, o festival oferece hoje uma maratona que inclui clássicos restaurados, debates abertos e diversas sessões gratuitas.
Vale lembrar que, após o encerramento das sessões no Recôncavo Baiano ontem, o festival faz uma pequena pausa na Sala Walter da Silveira (que volta amanhã, dia 31). No Glauber, as exibições continuam normalmente. Os ingressos custam R$ 18 (inteira), R$ 9 (meia) e o passaporte para 10 sessões sai por R$ 80.
Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição nesta segunda (30).
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui.