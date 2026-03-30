Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja a programação desta segunda (30) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:25

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

O XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema concentra suas exibições desta segunda (30) no Cine Glauber Rocha. Com a meta de ultrapassar 100 filmes exibidos até 1º de abril, o festival oferece hoje uma maratona que inclui clássicos restaurados, debates abertos e diversas sessões gratuitas.

Vale lembrar que, após o encerramento das sessões no Recôncavo Baiano ontem, o festival faz uma pequena pausa na Sala Walter da Silveira (que volta amanhã, dia 31). No Glauber, as exibições continuam normalmente. Os ingressos custam R$ 18 (inteira), R$ 9 (meia) e o passaporte para 10 sessões sai por R$ 80.

Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição nesta segunda (30). 

  • Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha

  • A partir das 13h

  • 13:10 - Competitiva Baiana II: Uma seleção que vai da animação ao suspense, incluindo Dias de tempestade (Vítor Rocha), Espinho remoso (Heraldo de Deus), A campina (Cadu Reis e Iure Conceição) e o documentário Terra batida (Jon Lewis). (Livre)

  • 13:40 - Competitiva Internacional IV: Destaque para o premiado Aisha não pode voar (Egito). (16 anos)

  • 13:45 - Mostra Agnès Varda II: Exibição do clássico musical-drama Os renegados. (14 anos)

  • 13:50 - Panorama Brasil III: O documentário carioca Copacabana, 4 de maio. (16 anos)

  • A partir das 15h

  • 15:20 - Filmes Restaurados IX: O drama gaúcho Um é pouco, dois é bom (1970). (18 anos)

  • 15:35 - Competitiva Baiana III: Sessão com Cajuína (Mapa Macedo), Rambutan (Erika Fromm) e Cartas para... (Vânia Lima). (Livre)

  • 15:45 - Mostra Agnès Varda III: Romance francês com A ponte curta. (14 anos)

  • A partir das 16h50

  • 16:50 - Mostra Queer em Super-8 (Paraíba): Uma sessão histórica com cinco filmes experimentais e documentais da década de 80. (Tem debate após a sessão / 18 anos)

  • 17:10 - Mostra Agnès Varda V: A fantasia Jane B. por Agnés V.. (14 anos)

  • 17:20 - Mostra Sara Gómez III: Cinco documentários cubanos que exploram a realidade da ilha. (10 anos)

  • 17:50 - Competitiva Baiana VII: Documentários Bregueragem e Sambadores. (12 anos)

  • A partir das 19h

  • 19:05 - Competitiva Nacional VII: Destaque para o documentário Réquiem para Moïse. (Tem debate após a sessão / 14 anos)

  • 19:10 - Panorama Brasil VII: A comédia romântica baiana Um carnaval em cada esquina. (Tem debate após a sessão / Livre)

  • 19:30 - Competitiva Internacional V: Curtas de Portugal e África do Sul, seguidos pelo longa alemão Coração impaciente. (16 anos)

  • 19:35 - Competitiva Baiana VIII: Quatro produções locais, encerrando com o documentário Feiraguay. (Tem debate após a sessão / Livre)

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui

  • Serviço

  • O que: XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
  • Quando: De 25 de março a 1º de abril de 2026
  • Onde (Salvador): Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira
  • Onde (Cachoeira): Cine Theatro Cachoeirano 
  • Quanto: Salvador (R$ 18 inteira / R$ 9 meia / R$ 80 passaporte); Cachoeira (Gratuito)

Tags:

Cinema Filmes Cine Glauber Rocha Panorama Internacional Coisa de Cinema Sala Walter da Silveira Cine Theatro Cachoeirano

