Veja a programação deste sábado (28) do XXI Panorama Coisa de Cinema
Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de março de 2026 às 07:00
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação
O fim de semana chegou e não tem desculpa para ficar em casa. O XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema preparou uma programação recheada para este sábado (28) com produções para todos os gostos e idades.
Se você está em Salvador ou em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, aproveite para dar uma espiadinha nas diversas produções nacionais e internacionais exibidas até o dia 1ª de abril.
Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição neste sábado (28).
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
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XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha
Na capital, a programação se divide entre o Cine Glauber Rocha e as exibições gratuitas na Sala Walter da Silveira. Vale lembrar que os ingressos para as exibições no Cine Glauber Rocha custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), mas você também pode optar pelo passaporte de R$ 80 que dá direito a 10 sessões.
10:30 - Matinê Panorama infantil (Sessão Azul)
(Classificação: Livre)
'Papaya' (Dir. Priscilla Kellen)
Animação
13:00 - Competitiva internacional II
(Classificação: 14 anos)
'400 fitas cassetes' (Dir. Thelyia Petraki)
Drama
'Sammi, que consegue separar as partes do seu corpo' (Dir. Rein Maychaelson)
Drama, horror
'Militantropos' (Dir. Yelizaveta Smith, Alina Gorlova e Simon Mozgovyi)
Documentário
13:00 - Mostra Agnès Varda III
(Classificação: 14 anos)
'A ponte curta' (Dir. Agnès Varda)
Romance, drama
14:00 - Mostra de filmes restaurados VI
(Classificação: 14 anos)
'Meteorango kid: herói intergalático' (Dir. André Luiz Oliveira)
Drama
Com debate após a sessão.
15:40 - Mostra Agnès Varda IV
(Classificação: 14 anos)
'Kung-fu master!' (Dir. Agnès Varda)
Drama, romance
16:25 - Competitiva baiana IV
(Classificação: 14 anos)
'Curva acentuada' (Dir. Leon Sampaio)
Ficção
'A praga do resíduo verde' (Dir. Ramon Coutinho)
Ficção
'Anti-heróis do udigrudi baiano' (Dir. Henrique Dantas)
Documentário
Com debate após a sessão.
17:15 - Competitiva internacional III
(Classificação: 14 anos)
'Dia de sauna' (Dir. Anna Hints e Tushar Prakash)
Drama
'A mãe é uma pecadora natural' (Dir. Hoda Taheri e Boris Hadzija)
Ficção
'Frutos do cacto' (Dir. Rohan Parashuram Kanawade)
Drama
17:15 - Competitiva nacional III
(Classificação: 12 anos)
'Irmã' (Dir. Anderson Bardot)
Drama
'Laudelina e a felicidade guerreira' (Dir. Milena Manfredini)
Documentário
'Malaika' (Dir. André Morais)
Ficção, drama, fantástico
Com debate após a sessão.
19:35 - Competitiva baiana V
(Classificação: 12 anos)
'O Brasil é tri' (Dir. Edmundo Lacerda)
Drama
'Nada será como era antes' (Dir. Luan Santos)
Drama, coming of age
'Timidez' (Dir. Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa)
Drama, suspense psicológico
Com debate após a sessão.
19:50 - Pré-estreia internacional I
(Classificação: 16 anos)
'Fernão de Magalhães' (Dir. Lav Diaz)
Drama histórico
20:20 - Competitiva nacional IV
(Classificação: 14 anos)
'Replikka' (Dir. Piratá Waurá e Heloisa Passos)
Documentário
'Boi de salto' (Dir. Tássia Araújo)
Ficção, drama
'Uma baleia pode ser dilacerada como uma escola de samba' (Dir. Marina Meliande e Felipe M. Bragança)