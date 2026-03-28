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Veja a programação deste sábado (28) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de março de 2026 às 07:00

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

O fim de semana chegou e não tem desculpa para ficar em casa. O XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema preparou uma programação recheada para este sábado (28) com produções para todos os gostos e idades. 

Se você está em Salvador ou em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, aproveite para dar uma espiadinha nas diversas produções nacionais e internacionais exibidas até o dia 1ª de abril.

Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição neste sábado (28). 

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
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XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação

  • Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha

Na capital, a programação se divide entre o Cine Glauber Rocha e as exibições gratuitas na Sala Walter da Silveira. Vale lembrar que os ingressos para as exibições no Cine Glauber Rocha custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), mas você também pode optar pelo passaporte de R$ 80 que dá direito a 10 sessões.

  • 10:30 - Matinê Panorama infantil (Sessão Azul)
  • (Classificação: Livre)
  • 'Papaya' (Dir. Priscilla Kellen)
  • Animação

13:00 - Competitiva internacional II

  • (Classificação: 14 anos)

  • '400 fitas cassetes' (Dir. Thelyia Petraki) 
  • Drama

  • 'Sammi, que consegue separar as partes do seu corpo' (Dir. Rein Maychaelson) 
  • Drama, horror

  • 'Militantropos' (Dir. Yelizaveta Smith, Alina Gorlova e Simon Mozgovyi) 
  • Documentário 

  • 13:00 - Mostra Agnès Varda III
  • (Classificação: 14 anos)
  • 'A ponte curta' (Dir. Agnès Varda)
  • Romance, drama

  • 14:00 - Mostra de filmes restaurados VI
  • (Classificação: 14 anos)
  • 'Meteorango kid: herói intergalático' (Dir. André Luiz Oliveira)
  • Drama

Com debate após a sessão.

  • 15:40 - Mostra Agnès Varda IV
  • (Classificação: 14 anos)
  • 'Kung-fu master!' (Dir. Agnès Varda)
  • Drama, romance

16:25 - Competitiva baiana IV

  • (Classificação: 14 anos)

  • 'Curva acentuada' (Dir. Leon Sampaio) 
  • Ficção

  • 'A praga do resíduo verde' (Dir. Ramon Coutinho)
  • Ficção

  • 'Anti-heróis do udigrudi baiano' (Dir. Henrique Dantas)
  • Documentário

Com debate após a sessão.

17:15 - Competitiva internacional III

  • (Classificação: 14 anos)

  • 'Dia de sauna' (Dir. Anna Hints e Tushar Prakash)
  • Drama

  • 'A mãe é uma pecadora natural' (Dir. Hoda Taheri e Boris Hadzija)
  • Ficção

  • 'Frutos do cacto' (Dir. Rohan Parashuram Kanawade)
  • Drama

17:15 - Competitiva nacional III

  • (Classificação: 12 anos)

  • 'Irmã' (Dir. Anderson Bardot)
  • Drama

  • 'Laudelina e a felicidade guerreira' (Dir. Milena Manfredini) 
  • Documentário

  • 'Malaika' (Dir. André Morais) 
  • Ficção, drama, fantástico 

Com debate após a sessão.

19:35 - Competitiva baiana V

  • (Classificação: 12 anos)

  • 'O Brasil é tri' (Dir. Edmundo Lacerda) 
  • Drama

  • 'Nada será como era antes' (Dir. Luan Santos) 
  • Drama, coming of age

  • 'Timidez' (Dir. Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa) 
  • Drama, suspense psicológico

Com debate após a sessão.

  • 19:50 - Pré-estreia internacional I
  • (Classificação: 16 anos)
  • 'Fernão de Magalhães' (Dir. Lav Diaz)
  • Drama histórico

20:20 - Competitiva nacional IV

  • (Classificação: 14 anos)

  • 'Replikka' (Dir. Piratá Waurá e Heloisa Passos)
  • Documentário 

  • 'Boi de salto' (Dir. Tássia Araújo)
  • Ficção, drama

  • 'Uma baleia pode ser dilacerada como uma escola de samba' (Dir. Marina Meliande e Felipe M. Bragança)
  • Drama, musical 

Com debate após a sessão.

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  • Salvador: O que assistir na Sala Walter da Silveira

As sessões da Sala Walter da Silveira são 100% gratuitas todos os dias.

15:00 - Panorama Brasil IV

(Classificação: 10 anos)

  • 'Kaabok: O candomblé de caboclo no sertão de Jequié' (Dir. Zaire Ominira e Adriana Fernandes Carajá)
  • Documentário

  • 'Mukondo, da vida após a morte, Maria de Silú' (Dir. Fernanda Souza)
  • Documentário

17:10 - Competitiva nacional II

  • (Classificação: 14 anos)

  • 'Ajude os menor' (Dir. Janderson Felipe e Lucas Litrento)
  • Ficção

  • 'Couraça' (Dir. Susan Kalik e Daniel Arcades)
  • Drama

  • 'Para vigo me voy!' (Dir. Lírio Ferreira e Karen Harley)
  • Documentário 

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  • Cachoeira: O que assistir no Cine Theatro Cachoeirano

Se você está no Recôncavo Baiano, as sessões do festival são 100% gratuitas todos os dias.

14:00 - Competitiva Baiana V

  • 'A cor da patroa' (Dir. Milena Anjos)
  • Drama

  • 'Maic não quer cruzar' (Dir. Henrique Filho)
  • Ficção, comédia, drama

  • 'Sopro' (Dir. Fernanda Beling)
  • Drama

  • 'O que você é sai por todos os lados' (Dir. Larissa Lacerda)
  • Documentário 

  • 'Eu não sei sobre muita coisa' (Dir. Rebecca Moreno)
  • Documentário 

Com debate após a sessão.

17:00 - Competitiva Baiana VI

  • 'Cajuína' (Dir. Mapa Macedo)
  • Ficção

  • 'Rambutan' (Dir. Erika Fromm)
  • Ficção

  • 'Cartas para…' (Dir. Vânia Lima)
  • Documentário

Com debate após a sessão.

20:00 - Competitiva Baiana VII

  • 'Bregueragem' (Dir. Daniel Arcades)
  • Documentário 

  • 'Sambadores' (Dir. Pola Ribeiro)
  • Documentário

  • Com debate após a sessão.

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui

  • Serviço

  • O que: XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
  • Quando: De 25 de março a 1º de abril de 2026
  • Onde (Salvador): Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira
  • Onde (Cachoeira): Cine Theatro Cachoeirano 
  • Quanto: Salvador (R$ 18 inteira / R$ 9 meia / R$ 80 passaporte); Cachoeira (Gratuito)

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Cinema Filmes Cine Glauber Rocha Panorama Internacional Coisa de Cinema Sala Walter da Silveira Cine Theatro Cachoeirano

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