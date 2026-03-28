AGENDA CULTURAL

Veja a programação deste sábado (28) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de março de 2026 às 07:00

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

O fim de semana chegou e não tem desculpa para ficar em casa. O XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema preparou uma programação recheada para este sábado (28) com produções para todos os gostos e idades.

Se você está em Salvador ou em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, aproveite para dar uma espiadinha nas diversas produções nacionais e internacionais exibidas até o dia 1ª de abril.

Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição neste sábado (28).

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema 1 de 3

Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha

Na capital, a programação se divide entre o Cine Glauber Rocha e as exibições gratuitas na Sala Walter da Silveira. Vale lembrar que os ingressos para as exibições no Cine Glauber Rocha custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), mas você também pode optar pelo passaporte de R$ 80 que dá direito a 10 sessões.

10:30 - Matinê Panorama infantil (Sessão Azul)

(Classificação: Livre)

'Papaya' (Dir. Priscilla Kellen)

Animação

13:00 - Competitiva internacional II

(Classificação: 14 anos)

'400 fitas cassetes' (Dir. Thelyia Petraki)

Drama

'Sammi, que consegue separar as partes do seu corpo' (Dir. Rein Maychaelson)

Drama, horror

'Militantropos' (Dir. Yelizaveta Smith, Alina Gorlova e Simon Mozgovyi)

Documentário

13:00 - Mostra Agnès Varda III

(Classificação: 14 anos)

'A ponte curta' (Dir. Agnès Varda)

Romance, drama

14:00 - Mostra de filmes restaurados VI

(Classificação: 14 anos)

'Meteorango kid: herói intergalático' (Dir. André Luiz Oliveira)

Drama

Com debate após a sessão.

15:40 - Mostra Agnès Varda IV

(Classificação: 14 anos)

'Kung-fu master!' (Dir. Agnès Varda)

Drama, romance

16:25 - Competitiva baiana IV

(Classificação: 14 anos)

'Curva acentuada' (Dir. Leon Sampaio)

Ficção

'A praga do resíduo verde' (Dir. Ramon Coutinho)

Ficção

'Anti-heróis do udigrudi baiano' (Dir. Henrique Dantas)

Documentário

Com debate após a sessão.

17:15 - Competitiva internacional III

(Classificação: 14 anos)

'Dia de sauna' (Dir. Anna Hints e Tushar Prakash)

Drama

'A mãe é uma pecadora natural' (Dir. Hoda Taheri e Boris Hadzija)

Ficção

'Frutos do cacto' (Dir. Rohan Parashuram Kanawade)

Drama

17:15 - Competitiva nacional III

(Classificação: 12 anos)

'Irmã' (Dir. Anderson Bardot)

Drama

'Laudelina e a felicidade guerreira' (Dir. Milena Manfredini)

Documentário

'Malaika' (Dir. André Morais)

Ficção, drama, fantástico

Com debate após a sessão.

19:35 - Competitiva baiana V

(Classificação: 12 anos)

'O Brasil é tri' (Dir. Edmundo Lacerda)

Drama

'Nada será como era antes' (Dir. Luan Santos)

Drama, coming of age

'Timidez' (Dir. Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa)

Drama, suspense psicológico

Com debate após a sessão.

19:50 - Pré-estreia internacional I

(Classificação: 16 anos)

'Fernão de Magalhães' (Dir. Lav Diaz)

Drama histórico

20:20 - Competitiva nacional IV

(Classificação: 14 anos)

'Replikka' (Dir. Piratá Waurá e Heloisa Passos)

Documentário

'Boi de salto' (Dir. Tássia Araújo)

Ficção, drama

'Uma baleia pode ser dilacerada como uma escola de samba' (Dir. Marina Meliande e Felipe M. Bragança)

Drama, musical

Com debate após a sessão.



Salvador: O que assistir na Sala Walter da Silveira

As sessões da Sala Walter da Silveira são 100% gratuitas todos os dias.

15:00 - Panorama Brasil IV

(Classificação: 10 anos)

'Kaabok: O candomblé de caboclo no sertão de Jequié' (Dir. Zaire Ominira e Adriana Fernandes Carajá)

Documentário



'Mukondo, da vida após a morte, Maria de Silú' (Dir. Fernanda Souza)

Documentário

17:10 - Competitiva nacional II

(Classificação: 14 anos)

'Ajude os menor' (Dir. Janderson Felipe e Lucas Litrento)

Ficção

'Couraça' (Dir. Susan Kalik e Daniel Arcades)

Drama

'Para vigo me voy!' (Dir. Lírio Ferreira e Karen Harley)

Documentário

Cachoeira: O que assistir no Cine Theatro Cachoeirano

Se você está no Recôncavo Baiano, as sessões do festival são 100% gratuitas todos os dias.

14:00 - Competitiva Baiana V

'A cor da patroa' (Dir. Milena Anjos)

Drama

'Maic não quer cruzar' (Dir. Henrique Filho)

Ficção, comédia, drama

'Sopro' (Dir. Fernanda Beling)

Drama

'O que você é sai por todos os lados' (Dir. Larissa Lacerda)

Documentário

'Eu não sei sobre muita coisa' (Dir. Rebecca Moreno)

Documentário

Com debate após a sessão.

17:00 - Competitiva Baiana VI

'Cajuína' (Dir. Mapa Macedo)

Ficção

'Rambutan' (Dir. Erika Fromm)

Ficção

'Cartas para…' (Dir. Vânia Lima)

Documentário

Com debate após a sessão.

20:00 - Competitiva Baiana VII

'Bregueragem' (Dir. Daniel Arcades)

Documentário

'Sambadores' (Dir. Pola Ribeiro)

Documentário

Com debate após a sessão.

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui.

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