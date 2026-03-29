Veja a programação deste domingo (29) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de março de 2026 às 07:00

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

Procurando algo para fazer neste domingo (29)? O XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema está espalhando exibições por Salvador e Cachoeira. Ao todo, o festival exibe mais de 100 filmes até o dia 1º de abril, e a programação de hoje está recheada de mostras competitivas, debates e clássicos restaurados.

Para quem está no Recôncavo Baiano, todas as sessões no Cine Theatro Cachoeirano são totalmente gratuitas. Já na capital baiana, o público pode curtir exibições gratuitas na Sala Walter da Silveira e sessões pagas no Cine Glauber Rocha (com ingressos a R$ 18 inteira e R$ 9 meia, além da opção do passaporte para 10 filmes por R$ 80).

Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição neste domingo (29). 

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema

  • Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha

  • Manhã e início de tarde (Animação e Clássicos)

10:30 – Matinê Panorama infantil: Papaya (Dir. Priscilla Kellen) | Livre

10:30 – Mostra de filmes restaurados VII: A lenda de Ubirajara (Dir. André Luiz Oliveira) | 14 anos (Com debate após a sessão)

13:00 – Mostra Agnès Varda I: As cento e uma noite (Dir. Agnès Varda) | 14 anos

  • Tarde (Competitivas Internacional e Baiana)

13:45 – Competitiva Internacional III: Dia de sauna (Dir. Anna Hints e Tushar Prakash), A mãe é uma pecadora natural (Dir. Hoda Taheri e Boris Hadzija) e Frutos do cacto (Dir. Rohan Parashuram Kanawade) | 14 anos

13:50 – Competitiva Baiana IV: Curva acentuada (Dir. Leon Sampaio), A praga do resíduo verde (Dir. Ramon Coutinho) e Anti-heróis do udigrudi baiano (Dir. Henrique Dantas) | 14 anos

15:00 – Mostra de filmes restaurados VIII: A mulher de todos (Dir. Rogério Sganzerla) | 18 anos

16:15 – Competitiva Baiana VI: A cor da patroa (Dir. Milena Anjos), Maic não quer cruzar (Dir. Henrique Filho), Sopro (Dir. Fernanda Beling), O que você é sai por todos os lados (Dir. Larissa Lacerda) e Eu não sei sobre muita coisa (Dir. Rebecca Moreno) | Livre (Com debate após a sessão)

16:25 – Competitiva Internacional IV: O cânone (Dir. Martín Seeger), Vox humana (Dir. Don Josephus Raphael Eblahan) e Aisha não pode voar (Dir. Morad Mostafa) | 16 anos

  • Noite (Competitiva Nacional e Especiais)

16:40 – Competitiva Nacional V: Caldeirão (Dir. Oliveira Júnior, Milena Rocha e Weslley Oliveira), Restauro (Dir. Josi Varjão e Lilih Curi) e Espelho cigano (Dir. João Borges) | 12 anos (Com debate após a sessão)

19:15 – Competitiva Baiana VII: Bregueragem (Dir. Daniel Arcades) e Sambadores (Dir. Pola Ribeiro) | 12 anos (Com debate após a sessão)

19:35 – Sessão Especial: Ayô (Dir. Yasmin Thayná) | 16 anos (Com debate após a sessão)

19:40 – Competitiva Nacional VI: Zizi (ou oração da jaca fabulosa) (Dir. Felipe M. Bragança), Samba infinito (Dir. Leonardo Martinelli) e Cais (Dir. Safira Moreira) | Livre (Com debate após a sessão)

  • Salvador: O que assistir na Sala Walter da Silveira

15:00 – Competitiva Nacional IV: Replikka (Dir. Piratá Waurá e Heloisa Passos), Boi de salto (Dir. Tássia Araújo) e Uma baleia pode ser dilacerada como uma escola de samba (Dir. Marina Meliande e Felipe M. Bragança) | 14 anos

17:10 – Competitiva Nacional III: Irmã (Dir. Anderson Bardot), Laudelina e a felicidade guerreira (Dir. Milena Manfredini) e Malaika (Dir. André Morais) | 12 anos

  • Cachoeira: O que assistir no Cine Theatro Cachoeirano

16:30 – Competitiva Baiana VIII: O Brasil é tri (Dir. Edmundo Lacerda), Nada será como era antes (Dir. Luan Santos) e Timidez (Dir. Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa) | 12 anos (Com debate após a sessão)

19:30 – Competitiva Baiana IX: Ancestral (Dir. Marise Urbano) e Afrolatinas: mulheres negras em movimentos (Dir. Viviane Ferreira) | 14 anos (Com debate após a sessão)

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui

  • Serviço

  • O que: XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
  • Quando: De 25 de março a 1º de abril de 2026
  • Onde (Salvador): Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira
  • Onde (Cachoeira): Cine Theatro Cachoeirano 
  • Quanto: Salvador (R$ 18 inteira / R$ 9 meia / R$ 80 passaporte); Cachoeira (Gratuito)

