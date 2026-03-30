ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (30) para terminar o mês com dinheiro no bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:10

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Segunda-feira (30), e a semana já começa com uma mistura no céu. Se por um lado o Sol em Áries nos empurra para a frente com coragem e vontade de liderar, por outro, a Lua em Virgem chega para colocar ordem na casa.

Sabe aquele projeto que você começou com todo o gás no Ano Novo Astrológico? Hoje é o dia de sentar, abrir a planilha e ajustar os detalhes. A energia favorece quem troca a impulsividade pela eficiência. E se você está pensando em fazer uma fezinha, essa clareza mental pode ser o seu maior trunfo.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

No amor, esqueça os grandes dramas; hoje o que vale é a parceria prática. Ajudar o par nas tarefas acumuladas conta mais que mil rosas. No trabalho, foque em uma coisa de cada vez para a produtividade decolar. O estresse pode bater no estômago. Coma leve e relaxe.

No amor, esqueça os grandes dramas; hoje o que vale é a parceria prática. Ajudar o par nas tarefas acumuladas conta mais que mil rosas. No trabalho, foque em uma coisa de cada vez para a produtividade decolar. O estresse pode bater no estômago. Coma leve e relaxe. Números da sorte: 5, 14, 23

Touro (20/04 a 20/05)

Com a Lua em um signo amigo, o clima no amor fica fértil e realista. É hora de alinhar os planos de futuro. No trabalho, sua criatividade ganha um toque técnico impecável. Vitalidade lá no alto. Atividades manuais serão sua terapia hoje.



Com a Lua em um signo amigo, o clima no amor fica fértil e realista. É hora de alinhar os planos de futuro. No trabalho, sua criatividade ganha um toque técnico impecável. Vitalidade lá no alto. Atividades manuais serão sua terapia hoje. Números da sorte: 8, 35, 42

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua casa é o seu refúgio hoje. Arrumar o seu canto trará a paz que a relação pede. Se trabalha de casa, aproveite para organizar a mesa; mente limpa precisa de ambiente limpo. Se a ansiedade bater, desconecte-se e curta o conforto do seu lar.



Sua casa é o seu refúgio hoje. Arrumar o seu canto trará a paz que a relação pede. Se trabalha de casa, aproveite para organizar a mesa; mente limpa precisa de ambiente limpo. Se a ansiedade bater, desconecte-se e curta o conforto do seu lar. Números da Sorte: 12, 27, 31



Câncer (21/06 a 22/07)

Dia de papo reto no amor. Fale o que sente de forma clara e sem rodeios. No trabalho, você resolve burocracias num estalar de dedos graças à sua mente analítica. Uma caminhada rápida vai ajudar a colocar os pensamentos em ordem.



Dia de papo reto no amor. Fale o que sente de forma clara e sem rodeios. No trabalho, você resolve burocracias num estalar de dedos graças à sua mente analítica. Uma caminhada rápida vai ajudar a colocar os pensamentos em ordem. Números da sorte: 3, 19, 44

Leão (23/07 a 22/08)

No amor, valorize a lealdade e a tranquilidade de estar com quem se gosta. O foco do dia, porém, é o bolso: revise seus gastos e organize o orçamento da semana. Cuidado com a garganta. Evite forçar a voz e relaxe a região do pescoço.



No amor, valorize a lealdade e a tranquilidade de estar com quem se gosta. O foco do dia, porém, é o bolso: revise seus gastos e organize o orçamento da semana. Cuidado com a garganta. Evite forçar a voz e relaxe a região do pescoço. Números da sorte: 10, 28, 50

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua no seu signo, você está brilhando pela sua eficiência. No amor, seja autêntico e diga o que precisa. No trabalho, sua liderança será reconhecida por colocar ordem no caos. Energia renovada. Ótimo dia para começar uma dieta ou treino novo.



Com a Lua no seu signo, você está brilhando pela sua eficiência. No amor, seja autêntico e diga o que precisa. No trabalho, sua liderança será reconhecida por colocar ordem no caos. Energia renovada. Ótimo dia para começar uma dieta ou treino novo. Números da sorte: 1, 15, 60

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede um pouco de silêncio e introspecção. Se não quiser badalação no amor, respeite seu tempo. No trabalho, as tarefas feitas "escondidinho" e com foco total renderão mais. Bateria um pouco baixa. Durma cedo e tente meditar um pouco.



O dia pede um pouco de silêncio e introspecção. Se não quiser badalação no amor, respeite seu tempo. No trabalho, as tarefas feitas "escondidinho" e com foco total renderão mais. Bateria um pouco baixa. Durma cedo e tente meditar um pouco. Números da sorte: 9, 22, 38

Escorpião (23/10 a 21/11)

Amizade e confiança são a base do amor hoje. No trabalho, a colaboração é a palavra de ordem. Ajude e aceite ajuda para que tudo funcione como um relógio suíço. Estar perto de quem você gosta vai renovar suas esperanças.



Amizade e confiança são a base do amor hoje. No trabalho, a colaboração é a palavra de ordem. Ajude e aceite ajuda para que tudo funcione como um relógio suíço. Estar perto de quem você gosta vai renovar suas esperanças. Números da sorte: 7, 13, 55



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

A ambição está em alta, mas não deixe o romance de lado por causa da carreira. No trabalho, sua competência técnica está em evidência. Assuma novas responsabilidades com foco. Olho nos joelhos e articulações. Não exagere no esforço físico.



A ambição está em alta, mas não deixe o romance de lado por causa da carreira. No trabalho, sua competência técnica está em evidência. Assuma novas responsabilidades com foco. Olho nos joelhos e articulações. Não exagere no esforço físico. Números da sorte: 4, 18, 49

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua favorece o aprendizado e a expansão. No amor, compartilhe algo novo com o par, como um livro ou curso. No trabalho, contatos com o exterior ou estudos estão protegidos. O contato com o ar livre trará um novo fôlego para sua rotina.



A Lua favorece o aprendizado e a expansão. No amor, compartilhe algo novo com o par, como um livro ou curso. No trabalho, contatos com o exterior ou estudos estão protegidos. O contato com o ar livre trará um novo fôlego para sua rotina. Números da sorte: 11, 33, 57

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

O dia pede honestidade emocional profunda. No trabalho, sua percepção está afiadíssima para notar detalhes escondidos em contratos ou negociações financeiras. Hora de desintoxicar. Beba muita água e evite comidas muito pesadas.



O dia pede honestidade emocional profunda. No trabalho, sua percepção está afiadíssima para notar detalhes escondidos em contratos ou negociações financeiras. Hora de desintoxicar. Beba muita água e evite comidas muito pesadas. Números da sorte: 2, 24, 46

Peixes (20/02 a 20/03)

O foco hoje é o outro. Saiba ouvir e oferecer soluções práticas para quem você ama. No trabalho, o sucesso virá da sua habilidade em negociar parcerias e sociedades. Beba água. Cuide dos seus rins e não esqueça de olhar para si mesmo.



O foco hoje é o outro. Saiba ouvir e oferecer soluções práticas para quem você ama. No trabalho, o sucesso virá da sua habilidade em negociar parcerias e sociedades. Beba água. Cuide dos seus rins e não esqueça de olhar para si mesmo. Números da sorte: 6, 21, 59

Dica do Dia: O segredo desta segunda é "pensar grande, mas executar pequeno". Se você dividir suas metas em pequenos passos, vai chegar muito mais longe sem se esgotar.

