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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de março de 2026 às 08:10
Segunda-feira (30), e a semana já começa com uma mistura no céu. Se por um lado o Sol em Áries nos empurra para a frente com coragem e vontade de liderar, por outro, a Lua em Virgem chega para colocar ordem na casa.
Sabe aquele projeto que você começou com todo o gás no Ano Novo Astrológico? Hoje é o dia de sentar, abrir a planilha e ajustar os detalhes. A energia favorece quem troca a impulsividade pela eficiência. E se você está pensando em fazer uma fezinha, essa clareza mental pode ser o seu maior trunfo.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: O segredo desta segunda é "pensar grande, mas executar pequeno". Se você dividir suas metas em pequenos passos, vai chegar muito mais longe sem se esgotar.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.