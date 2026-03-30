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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (30) para terminar o mês com dinheiro no bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:10

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Segunda-feira (30), e a semana já começa com uma mistura no céu. Se por um lado o Sol em Áries nos empurra para a frente com coragem e vontade de liderar, por outro, a Lua em Virgem chega para colocar ordem na casa.

Sabe aquele projeto que você começou com todo o gás no Ano Novo Astrológico? Hoje é o dia de sentar, abrir a planilha e ajustar os detalhes. A energia favorece quem troca a impulsividade pela eficiência. E se você está pensando em fazer uma fezinha, essa clareza mental pode ser o seu maior trunfo.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    No amor, esqueça os grandes dramas; hoje o que vale é a parceria prática. Ajudar o par nas tarefas acumuladas conta mais que mil rosas. No trabalho, foque em uma coisa de cada vez para a produtividade decolar. O estresse pode bater no estômago. Coma leve e relaxe.
  • Números da sorte: 5, 14, 23

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Com a Lua em um signo amigo, o clima no amor fica fértil e realista. É hora de alinhar os planos de futuro. No trabalho, sua criatividade ganha um toque técnico impecável. Vitalidade lá no alto. Atividades manuais serão sua terapia hoje.
  • Números da sorte: 8, 35, 42

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
     Sua casa é o seu refúgio hoje. Arrumar o seu canto trará a paz que a relação pede. Se trabalha de casa, aproveite para organizar a mesa; mente limpa precisa de ambiente limpo. Se a ansiedade bater, desconecte-se e curta o conforto do seu lar.
  • Números da Sorte:  12, 27, 31

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Dia de papo reto no amor. Fale o que sente de forma clara e sem rodeios. No trabalho, você resolve burocracias num estalar de dedos graças à sua mente analítica. Uma caminhada rápida vai ajudar a colocar os pensamentos em ordem.
  • Números da sorte: 3, 19, 44

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    No amor, valorize a lealdade e a tranquilidade de estar com quem se gosta. O foco do dia, porém, é o bolso: revise seus gastos e organize o orçamento da semana. Cuidado com a garganta. Evite forçar a voz e relaxe a região do pescoço.
  • Números da sorte: 10, 28, 50

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Com a Lua no seu signo, você está brilhando pela sua eficiência. No amor, seja autêntico e diga o que precisa. No trabalho, sua liderança será reconhecida por colocar ordem no caos. Energia renovada. Ótimo dia para começar uma dieta ou treino novo.
  • Números da sorte: 1, 15, 60

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia pede um pouco de silêncio e introspecção. Se não quiser badalação no amor, respeite seu tempo. No trabalho, as tarefas feitas "escondidinho" e com foco total renderão mais. Bateria um pouco baixa. Durma cedo e tente meditar um pouco.
  • Números da sorte: 9, 22, 38

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Amizade e confiança são a base do amor hoje. No trabalho, a colaboração é a palavra de ordem. Ajude e aceite ajuda para que tudo funcione como um relógio suíço. Estar perto de quem você gosta vai renovar suas esperanças.
  • Números da sorte: 7, 13, 55

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A ambição está em alta, mas não deixe o romance de lado por causa da carreira. No trabalho, sua competência técnica está em evidência. Assuma novas responsabilidades com foco. Olho nos joelhos e articulações. Não exagere no esforço físico.
  • Números da sorte: 4, 18, 49

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    A Lua favorece o aprendizado e a expansão. No amor, compartilhe algo novo com o par, como um livro ou curso. No trabalho, contatos com o exterior ou estudos estão protegidos. O contato com o ar livre trará um novo fôlego para sua rotina.
  • Números da sorte: 11, 33, 57

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O dia pede honestidade emocional profunda. No trabalho, sua percepção está afiadíssima para notar detalhes escondidos em contratos ou negociações financeiras. Hora de desintoxicar. Beba muita água e evite comidas muito pesadas.
  • Números da sorte: 2, 24, 46

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O foco hoje é o outro. Saiba ouvir e oferecer soluções práticas para quem você ama. No trabalho, o sucesso virá da sua habilidade em negociar parcerias e sociedades. Beba água. Cuide dos seus rins e não esqueça de olhar para si mesmo.
  • Números da sorte: 6, 21, 59

Dica do Dia: O segredo desta segunda é "pensar grande, mas executar pequeno". Se você dividir suas metas em pequenos passos, vai chegar muito mais longe sem se esgotar.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

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