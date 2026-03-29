ASTROLOGIA

5 signos vivem uma virada decisiva no amor nesta semana (entre 30 de março e 5 de abril) e nada fica como antes

A semana traz clareza, escolhas e um novo rumo para quem está pronto para levar o amor a sério

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de março de 2026 às 15:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A última semana de março e os primeiros dias de abril marcam um ponto de virada importante nas relações. Com mudanças que trazem mais clareza emocional e foco na vida afetiva, alguns signos sentem que chegou a hora de decidir o que querem construir. Seja fortalecendo um vínculo ou abrindo espaço para algo novo, esse período pede maturidade, verdade e coragem para escolher o caminho certo no amor.

Áries: Uma decisão importante sobre vida a dois ou até sobre o lar pode surgir, trazendo mudanças significativas. Emoções ficam mais claras e ajudam você a entender o que realmente quer. Para quem está solteiro, o momento pede mais critério e proteção do próprio espaço, evitando investir energia em quem não soma.

Dica cósmica: Escolher bem onde investir sua energia muda tudo.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Touro: Uma nova perspectiva sobre o amor surge, especialmente ao se abrir para opiniões e experiências diferentes. Conversas com amigos ou momentos fora da rotina ajudam a enxergar o relacionamento com outros olhos. Para quem está solteiro, uma amizade pode ganhar um significado inesperado.

Dica cósmica: Às vezes, o amor aparece onde você menos espera, mantenha a mente aberta.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Escorpião: Você entra em uma fase em que o amor precisa ser leve, não um desafio constante. Ao invés de focar no que ainda precisa ser resolvido, o momento pede presença e apreciação pelo que já existe. Quando você para de tentar controlar tudo, percebe que a relação flui melhor e se torna mais prazerosa. Se estiver solteiro, novas conexões surgem com mais naturalidade, sem esforço.

Dica cósmica: Nem todo amor precisa ser intenso o tempo todo, a leveza também sustenta.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário: Conversas importantes trazem clareza sobre o futuro da relação. É hora de falar o que sente sem filtros, especialmente sobre planos e expectativas. Isso pode aproximar ainda mais ou mostrar o que precisa ser ajustado. Se estiver solteiro, a honestidade sobre sua realidade abre portas para conexões mais verdadeiras.

Dica cósmica: Verdade dita no tempo certo fortalece qualquer relação.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: Seu jeito de demonstrar sentimentos ganha força e faz toda a diferença na relação. Pequenos gestos, cuidado e dedicação criam uma base mais sólida entre você e quem ama. Se houve desafios recentes, essa é a semana de reconstrução e confirmação. Para quem está solteiro, pode surgir algo com potencial real de compromisso.

Dica cósmica: Amor também se constrói nas atitudes do dia a dia.