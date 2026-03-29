Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A maré virou: 6 signos entram em fase de sorte extrema até 30 de junho e colhem ganhos em dinheiro, amor e carreira

O período traz expansão, reconhecimento e novas oportunidades para quem estiver entre os signos favorecidos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de março de 2026 às 11:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns signos entram agora em uma fase especialmente favorecida, com crescimento visível em áreas importantes da vida. O momento pede atitude, porque as oportunidades aparecem com mais facilidade e tendem a se transformar em resultados concretos. Não é sobre sorte isolada, mas sobre um ciclo inteiro que favorece avanços consistentes.

De acordo com a astróloga Amy Demure, essa fase marca uma virada importante, com oportunidades surgindo de forma mais natural e resultados mais rápidos para quem souber aproveitar. A tendência é de expansão, reconhecimento e até mudanças de nível em áreas como dinheiro, carreira e amor. A seguir, veja quem são os seis signos que mais se beneficiam desse período e como essa sorte se manifesta.

Leia mais

Imagem - 4 signos têm um tipo raro de inteligência que quase ninguém desenvolve por completo, segundo a astrologia

4 signos têm um tipo raro de inteligência que quase ninguém desenvolve por completo, segundo a astrologia

Imagem - 4 signos entram em uma fase poderosa de sucesso financeiro até junho de 2026, com chances de dinheiro, oportunidades e crescimento

4 signos entram em uma fase poderosa de sucesso financeiro até junho de 2026, com chances de dinheiro, oportunidades e crescimento

Gêmeos: O dinheiro ganha destaque e começa a fluir com mais consistência. Depois de um período mais travado, novas oportunidades financeiras surgem, trazendo sensação de estabilidade e crescimento. Pode ser o momento ideal para investir em ideias, negócios ou ampliar fontes de renda.

Dica cósmica: Confie nas suas ideias e não ignore oportunidades que parecem pequenas, elas podem crescer rápido.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
1 de 10
Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Libra: A carreira entra em aceleração. Reconhecimento, visibilidade e até promoções podem surgir, colocando você em um novo patamar profissional. É uma fase em que seu esforço finalmente começa a render frutos mais evidentes.

Dica cósmica: Se mostre mais e aceite convites, sua visibilidade é o que abre portas agora.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
1 de 10
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Virgem: Um dos períodos mais fortes dos últimos anos se abre, especialmente para conquistas de longo prazo e crescimento social. Projetos que estavam parados voltam a andar, e conexões com outras pessoas podem abrir portas importantes.

Dica cósmica: Reative contatos e diga sim para networking, uma conexão pode mudar tudo.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Capricórnio: O amor ganha força, com chances de novos relacionamentos ou aprofundamento dos vínculos já existentes. Ao mesmo tempo, parcerias também podem impulsionar ganhos financeiros, criando um cenário de crescimento em mais de uma área.

Dica cósmica: Baixe a guarda no amor, conexões sinceras podem trazer mais do que você imagina.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação
1 de 10
O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação

Aquário: A rotina e a carreira passam por uma verdadeira virada. Surge mais motivação, foco e oportunidades que ajudam a construir um caminho sólido rumo ao sucesso. Pequenas mudanças no dia a dia fazem grande diferença no longo prazo.

Dica cósmica: Organize sua rotina e mantenha consistência, é isso que vai sustentar o crescimento.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
1 de 10
O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Peixes: Amor e criatividade entram em expansão. A vida afetiva tende a ficar mais leve e empolgante, enquanto a expressão pessoal ganha destaque, trazendo reconhecimento e novas possibilidades de crescimento.

Dica cósmica: Se expresse mais, seja no amor ou na criatividade, isso vai atrair exatamente o que você deseja.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Mais recentes

Imagem - A semana começa com um chamado urgente para os signos: emoções à flor da pele podem mudar tudo nos próximos dias

A semana começa com um chamado urgente para os signos: emoções à flor da pele podem mudar tudo nos próximos dias
Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta segunda (30 de março): atenção com excessos e desgaste mental

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta segunda (30 de março): atenção com excessos e desgaste mental
Imagem - Eliana e Celso Portiolli trocam indiretas na guerra de audiência do domingo

Eliana e Celso Portiolli trocam indiretas na guerra de audiência do domingo

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas
01

Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Imagem - Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa
02

Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa

Imagem - Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens
03

Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens

Imagem - Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador
04

Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador