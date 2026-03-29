ASTROLOGIA

A maré virou: 6 signos entram em fase de sorte extrema até 30 de junho e colhem ganhos em dinheiro, amor e carreira

O período traz expansão, reconhecimento e novas oportunidades para quem estiver entre os signos favorecidos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de março de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns signos entram agora em uma fase especialmente favorecida, com crescimento visível em áreas importantes da vida. O momento pede atitude, porque as oportunidades aparecem com mais facilidade e tendem a se transformar em resultados concretos. Não é sobre sorte isolada, mas sobre um ciclo inteiro que favorece avanços consistentes.

De acordo com a astróloga Amy Demure, essa fase marca uma virada importante, com oportunidades surgindo de forma mais natural e resultados mais rápidos para quem souber aproveitar. A tendência é de expansão, reconhecimento e até mudanças de nível em áreas como dinheiro, carreira e amor. A seguir, veja quem são os seis signos que mais se beneficiam desse período e como essa sorte se manifesta.

Gêmeos: O dinheiro ganha destaque e começa a fluir com mais consistência. Depois de um período mais travado, novas oportunidades financeiras surgem, trazendo sensação de estabilidade e crescimento. Pode ser o momento ideal para investir em ideias, negócios ou ampliar fontes de renda.

Dica cósmica: Confie nas suas ideias e não ignore oportunidades que parecem pequenas, elas podem crescer rápido.

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Libra: A carreira entra em aceleração. Reconhecimento, visibilidade e até promoções podem surgir, colocando você em um novo patamar profissional. É uma fase em que seu esforço finalmente começa a render frutos mais evidentes.

Dica cósmica: Se mostre mais e aceite convites, sua visibilidade é o que abre portas agora.

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Virgem: Um dos períodos mais fortes dos últimos anos se abre, especialmente para conquistas de longo prazo e crescimento social. Projetos que estavam parados voltam a andar, e conexões com outras pessoas podem abrir portas importantes.

Dica cósmica: Reative contatos e diga sim para networking, uma conexão pode mudar tudo.

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Capricórnio: O amor ganha força, com chances de novos relacionamentos ou aprofundamento dos vínculos já existentes. Ao mesmo tempo, parcerias também podem impulsionar ganhos financeiros, criando um cenário de crescimento em mais de uma área.

Dica cósmica: Baixe a guarda no amor, conexões sinceras podem trazer mais do que você imagina.

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Aquário: A rotina e a carreira passam por uma verdadeira virada. Surge mais motivação, foco e oportunidades que ajudam a construir um caminho sólido rumo ao sucesso. Pequenas mudanças no dia a dia fazem grande diferença no longo prazo.

Dica cósmica: Organize sua rotina e mantenha consistência, é isso que vai sustentar o crescimento.

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Peixes: Amor e criatividade entram em expansão. A vida afetiva tende a ficar mais leve e empolgante, enquanto a expressão pessoal ganha destaque, trazendo reconhecimento e novas possibilidades de crescimento.

Dica cósmica: Se expresse mais, seja no amor ou na criatividade, isso vai atrair exatamente o que você deseja.