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4 signos têm um tipo raro de inteligência que quase ninguém desenvolve por completo, segundo a astrologia

Eles se destacam pela leitura de pessoas, senso prático, intuição afiada e habilidade de agir bem até nas situações mais imprevisíveis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 18:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Nem toda inteligência aparece em provas, diplomas ou respostas rápidas. Existe também um tipo de esperteza mais prática, intuitiva e difícil de ensinar, aquela que nasce da observação, da vivência e da capacidade de perceber o que nem sempre está evidente.

Na astrologia, alguns signos se destacam justamente por esse tipo raro de inteligência, que costuma aparecer na leitura de ambiente, no senso de autoproteção, no jogo de cintura e na habilidade de entender pessoas e situações com rapidez. Cada um manifesta isso de um jeito, mas todos têm algo em comum: dificilmente passam despercebidos ou são enganados com facilidade. Veja a análise do site "Your Tango".

Touro: Touro se destaca por uma inteligência prática muito forte, daquelas que ajudam a prever problemas antes mesmo que eles aconteçam. É o signo que costuma pensar antes de agir, avaliar riscos com calma e manter os pés no chão mesmo quando todo mundo ao redor está se precipitando. Sua força está no bom senso, na prudência e na capacidade de proteger a si mesma e aos outros com decisões mais realistas.

Dica cósmica: Confiar no seu senso prático continua sendo uma das suas maiores vantagens.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Leão: Leão mostra esse tipo raro de inteligência na forma como lida com pessoas e domina ambientes sociais. É um signo que sabe ler a dinâmica de um lugar, perceber intenções e ajustar a própria postura com rapidez, seja com simpatia, firmeza ou presença. Seu trunfo está no carisma aliado à noção de liderança, o que faz com que muitas vezes consiga sair bem até de situações delicadas.

Dica cósmica: Seu brilho funciona ainda melhor quando vem acompanhado da sua leitura certeira das pessoas.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Escorpião: Escorpião tem uma inteligência estratégica e instintiva que impressiona. É o tipo de signo que enxerga além do óbvio, percebe segundas intenções com facilidade e costuma encontrar saída onde quase ninguém mais vê. Sua força está na observação, na coragem e na capacidade de reagir com frieza quando necessário. É difícil enganar alguém que capta tanto do que fica escondido.

Dica cósmica: Sua maior proteção continua sendo essa habilidade de perceber o que está por trás das aparências.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Peixes: Peixes se destaca por uma inteligência intuitiva e emocional muito refinada. É um signo que sente o ambiente, percebe mudanças sutis e capta com facilidade quando algo ou alguém não parece confiável. Mesmo quando não sabe explicar racionalmente, costuma pressentir o que está acontecendo antes que os fatos se revelem por completo. Essa sensibilidade, quando bem usada, vira uma forma poderosa de sabedoria prática.

Dica cósmica: Quando seu instinto acende um alerta, vale a pena escutar com atenção.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Touro Leão Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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