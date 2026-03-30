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Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta segunda (30 de março): atenção com excessos e desgaste mental

Mensagem do dia indica necessidade de equilíbrio e cuidado com sobrecarga

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de março de 2026 às 00:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (30) começa com um recado importante do Anjo da Guarda: o excesso pode se tornar um problema. O dia traz uma energia que favorece cobranças, pressões e acúmulo de responsabilidades, o que pode gerar cansaço físico e emocional.

A orientação é encontrar equilíbrio e evitar assumir mais do que consegue dar conta. Para três signos, o momento pede atenção redobrada com limites.

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Gêmeos

Geminianos podem se envolver em muitas tarefas ao mesmo tempo. O Anjo da Guarda indica risco de sobrecarga e falta de foco.

O ideal será priorizar o que realmente importa.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
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Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Virgem

Virginianos devem ter cuidado com o perfeccionismo. A cobrança excessiva pode gerar ansiedade e desgaste.

O dia pede mais leveza e aceitação.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
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Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Sagitário

Sagitarianos podem assumir compromissos além do necessário. A vontade de resolver tudo pode acabar pesando.

O recado é respeitar os próprios limites.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
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Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Mensagem do dia

Equilíbrio é essencial. Saber até onde ir evita desgaste e mantém sua energia preservada.

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