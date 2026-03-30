Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta segunda (30 de março): atenção com excessos e desgaste mental

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de março de 2026 às 00:00
A segunda-feira (30) começa com um recado importante do Anjo da Guarda: o excesso pode se tornar um problema. O dia traz uma energia que favorece cobranças, pressões e acúmulo de responsabilidades, o que pode gerar cansaço físico e emocional.
A orientação é encontrar equilíbrio e evitar assumir mais do que consegue dar conta. Para três signos, o momento pede atenção redobrada com limites.
Gêmeos
Geminianos podem se envolver em muitas tarefas ao mesmo tempo. O Anjo da Guarda indica risco de sobrecarga e falta de foco.
O ideal será priorizar o que realmente importa.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Virgem
Virginianos devem ter cuidado com o perfeccionismo. A cobrança excessiva pode gerar ansiedade e desgaste.
O dia pede mais leveza e aceitação.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Sagitário
Sagitarianos podem assumir compromissos além do necessário. A vontade de resolver tudo pode acabar pesando.
O recado é respeitar os próprios limites.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Mensagem do dia
Equilíbrio é essencial. Saber até onde ir evita desgaste e mantém sua energia preservada.