INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil revela nova versão de polêmica envolvendo o ex-BBB Pedro Espíndola; confira

Após vídeo viralizar, defesa muda discurso e fala em agressão coletiva

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:33

Pedro Espíndola no BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Imagens de uma confusão generalizada envolvendo o ex-BBB, Pedro Henrique Espíndola, circularam na internet e levantaram dúvidas sobre o que, de fato, aconteceu dentro de uma barbearia em Curitiba, no último sábado (28).



Diante da repercussão, a Polícia Civil do Paraná se manifestou oficialmente. Segundo a corporação, a ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar e controlada ainda no local. Os envolvidos foram orientados sobre os procedimentos legais, e, naquele momento, não houve necessidade de medidas mais severas. Ainda assim, o caso pode evoluir, novas diligências não estão descartadas.

Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico 1 de 15

Em um primeiro momento, os representantes negaram que Pedro estivesse na cena registrada nos vídeos. Para sustentar essa versão, chegaram a divulgar imagens dele em casa. Horas depois, no entanto, o posicionamento mudou. A defesa passou a admitir que ele estava, sim, no local, mas apresentou uma narrativa completamente diferente.

De acordo com os advogados, Pedro teria sido alvo de hostilidade após ser reconhecido por pessoas presentes. O que começou como uma abordagem, segundo essa versão, terminou em agressão física por parte de um grupo.

A defesa sustenta que não houve briga, mas sim um ataque. E afirma que o ex-participante tentou evitar o confronto, reagindo apenas para se proteger.