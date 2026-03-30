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Polícia Civil revela nova versão de polêmica envolvendo o ex-BBB Pedro Espíndola; confira

Após vídeo viralizar, defesa muda discurso e fala em agressão coletiva

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:33

Pedro Espíndola no BBB 26
Pedro Espíndola no BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Imagens de uma confusão generalizada envolvendo o ex-BBB, Pedro Henrique Espíndola, circularam na internet e levantaram dúvidas sobre o que, de fato, aconteceu dentro de uma barbearia em Curitiba, no último sábado (28).

Diante da repercussão, a Polícia Civil do Paraná se manifestou oficialmente. Segundo a corporação, a ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar e controlada ainda no local. Os envolvidos foram orientados sobre os procedimentos legais, e, naquele momento, não houve necessidade de medidas mais severas. Ainda assim, o caso pode evoluir, novas diligências não estão descartadas.

Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico

Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução
Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução
Pedro desistiu do BBB 26 por Reprodução | X
Pedro desistiu do BBB 26 por Reprodução | TV Globo
Pedro por Reprodução
Pedro desistiu do BBB por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
Pedro e a esposa por Reprodução
Pedro fica pelado na casa por Reprodução
Pedro no BBB26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
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Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução

Em um primeiro momento, os representantes negaram que Pedro estivesse na cena registrada nos vídeos. Para sustentar essa versão, chegaram a divulgar imagens dele em casa. Horas depois, no entanto, o posicionamento mudou. A defesa passou a admitir que ele estava, sim, no local, mas apresentou uma narrativa completamente diferente.

De acordo com os advogados, Pedro teria sido alvo de hostilidade após ser reconhecido por pessoas presentes. O que começou como uma abordagem, segundo essa versão, terminou em agressão física por parte de um grupo.

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A defesa sustenta que não houve briga, mas sim um ataque. E afirma que o ex-participante tentou evitar o confronto, reagindo apenas para se proteger.

Outro ponto que pesa no caso é o estado de saúde de Pedro. Ainda conforme sua equipe, ele estaria em surto e pode precisar de uma nova internação. O episódio teria agravado um quadro que já vinha sendo acompanhado, ele recebeu alta recente de uma clínica psiquiátrica poucos dias antes da confusão.

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