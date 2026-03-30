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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de março de 2026 às 14:00
A segunda semana de 'A Nobreza do Amor', nova novela das 6, escrita pelo trio Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., será marcada por brigas, prisões, segredos de Batanga e um romance que finalmente vai ganhar um novo capítulo.
A Nobreza do Amor
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.