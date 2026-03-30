NOVELA DAS 6

Tonho e Alika têm o primeiro beijo em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (30 de março a 4 de abril)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:00

Duda Santos (Alika/Lúcia) e Ronald Sotto (Tonho) estão no elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

A segunda semana de 'A Nobreza do Amor', nova novela das 6, escrita pelo trio Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., será marcada por brigas, prisões, segredos de Batanga e um romance que finalmente vai ganhar um novo capítulo.

Segunda-feira (30/03):

Mirinho resolve enfrentar Virgínia e leva Lúcia e Vera como suas convidadas para o baile. O problema é que o vilão não perde a chance de assediar Lúcia. Tonho, claro, sai em defesa da amada, mas a briga termina mal. Fortunato prende Tonho sob acusação de agressão. No fim do dia, após ser libertado por Lúcia e José, o clima esquenta e Tonho finalmente beija Lúcia.



Terça-feira (31/03):

Depois do beijo, vem o susto. Tonho recua, com medo dos sentimentos, deixando Lúcia surpresa. Enquanto ela se pergunta se ele é o "guerreiro dos seus sonhos", a situação em Batanga é tensa, começa a cirurgia de Omar, que chama por Alika no leito de dor. Determinada, Lúcia confronta Mirinho e exige que ele retire a queixa contra o seu amado.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Quarta-feira (01/04):

Mirinho fica furioso ao saber que Lúcia visitou Tonho na delegacia. Virgínia, jogando mestre, termina o noivado com o vilão para lhe dar uma lição, mas confessa que é tudo estratégia. Já a protagonista sofre com uma dúvida cruel, seriam ela e Tonho irmãos? Ela rechaça a ideia e decide focar em seus sonhos, enquanto Jendal começa a chantagear Soliman para descobrir o paradeiro dela.



Quinta-feira (02/04):

Lúcia e Tonho procuram Dona Menina, que dá o veredito, eles não são irmãos. Com o caminho livre, Tonho cria coragem e declara todo o seu amor por ela. Enquanto isso, em Batanga, Dumi propõe uma aliança secreta para derrubar a tirania de Jendal, que está cada vez mais perigoso.



Sexta-feira (03/04):

Tonho acaba se afastando um pouco quando Lúcia diz que não pode revelar seus segredos do passado. Ela confessa a Teresa que tem medo de magoar Salma, que também gosta do rapaz. No trabalho, Tonho ganha pontos com Casemiro, deixando Mirinho revoltado. Em Batanga, a resistência ganha força com a união de Akin e Dumi contra o ditador.



Sábado (04/04):

Lúcia recebe boas notícias sobre Omar, mas precisa de dinheiro para abrir seu ateliê. E a solução acaba sendo empenhar as valiosas joias de Batanga no banco de Diógenes. Mas nem tudo é festa, Jendal descobre a traição de Akin e ordena sua execução. Para provar lealdade ao vilão e manter seu disfarce, Dumi é obrigado a jogar o próprio aliado em um poço cheio de serpentes.

