Do sândalo à baunilha: 5 perfumes envolventes que são a cara do outono

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de março de 2026 às 13:25
Com a chegada oficial do outono no Brasil no último dia 20, aquela vontade de usar perfumes cítricos e 'gelados' começa a dar lugar a algo mais denso. Afinal, perfume também é acessório e precisa conversar com o clima.
Nesta época, as notas de baunilha, âmbar, couro e especiarias ganham protagonismo, pois, projetam melhor no frio.
5 perfumes envolventes que são a cara do outono
Um clássico moderno para quem gosta de personalidade. Ele abre com o picante da pimenta preta e do cardamomo, mas o que brilha mesmo é o corpo amadeirado e licoroso. É um perfume profundo, com notas de couro que trazem um conforto imediato na pele.
Se você busca algo sensual e fora do comum, o Hadiya é a escolha. Inspirado na riqueza da perfumaria árabe, ele mistura o toque picante com um buquê floral de rosas e gerânio. Conforme o tempo passa, ele revela um fundo amadeirado super elegante e marcante.
O sândalo é, sem dúvidas, uma das notas mais ricas do outono. Aqui, ele aparece em uma construção equilibrada, contrastando com o frescor da bergamota e a intensidade do cardamomo. É aquele perfume que 'chega antes de você', exalando sofisticação por onde passa.
Uma construção intrigante para quem não quer o óbvio. Ele começa com um toque de sal marinho e canela, fundo doce na medida certa, com baunilha, patchouli e um acorde ambarado que dura o dia inteiro.
Para quem não abre mão da alta perfumaria. A rosa damascena se funde à madeira de Oud, criando uma fragrância cremosa e magnética. O toque final de praliné (doce de nozes) garante uma doçura sofisticada.
Dica: No outono, como a pele tende a ficar mais ressecada, a fixação do perfume pode diminuir. A dica é aplicar um hidratante sem cheiro nas áreas de pulsação antes de borrifar a fragrância. Isso ajuda a "segurar" as notas por muito mais tempo.