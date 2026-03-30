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Do sândalo à baunilha: 5 perfumes envolventes que são a cara do outono

Confira nossa curadoria para todos os bolsos e estilos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 13:25

Mulher passando perfume/body splash Crédito: Imagem gerada por IA

Com a chegada oficial do outono no Brasil no último dia 20, aquela vontade de usar perfumes cítricos e 'gelados' começa a dar lugar a algo mais denso. Afinal, perfume também é acessório e precisa conversar com o clima.

Nesta época, as notas de baunilha, âmbar, couro e especiarias ganham protagonismo, pois, projetam melhor no frio.

Confira as apostas para a temporada:

5 perfumes envolventes que são a cara do outono 1 de 5

1. Apotecário, Granado (R$ 325)

Um clássico moderno para quem gosta de personalidade. Ele abre com o picante da pimenta preta e do cardamomo, mas o que brilha mesmo é o corpo amadeirado e licoroso. É um perfume profundo, com notas de couro que trazem um conforto imediato na pele.

2. Hadiya, O Boticário (R$ 389)

Se você busca algo sensual e fora do comum, o Hadiya é a escolha. Inspirado na riqueza da perfumaria árabe, ele mistura o toque picante com um buquê floral de rosas e gerânio. Conforme o tempo passa, ele revela um fundo amadeirado super elegante e marcante.

3. Sandal Affair, Felisa (R$ 710)

O sândalo é, sem dúvidas, uma das notas mais ricas do outono. Aqui, ele aparece em uma construção equilibrada, contrastando com o frescor da bergamota e a intensidade do cardamomo. É aquele perfume que 'chega antes de você', exalando sofisticação por onde passa.

4. Amyi 5.21 (R$ 780)

Uma construção intrigante para quem não quer o óbvio. Ele começa com um toque de sal marinho e canela, fundo doce na medida certa, com baunilha, patchouli e um acorde ambarado que dura o dia inteiro.

5. Velvet Rose & Oud, Jo Malone London (R$ 1.350)

Para quem não abre mão da alta perfumaria. A rosa damascena se funde à madeira de Oud, criando uma fragrância cremosa e magnética. O toque final de praliné (doce de nozes) garante uma doçura sofisticada.