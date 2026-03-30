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Ex-BBB Thais Braz é hospitalizada e revela complicação: 'Gerou uma infecção'

Influenciadora falou nas redes sociais sobre estado de saúde

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:37

Ex-BBB Thais Braz foi hospitalizada com pedra no rim
Ex-BBB Thais Braz foi hospitalizada com pedra no rim Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Thais Braz foi hospitalizada no último sábado (28). Nas redes sociais, a influenciadora revelou que recebeu o diagnóstico de pedra nos rins, que evoluiu para uma infecção. Ela, porém, fez questão de tranquilizar os seguidores: "Estou em boas mãos (e ótimos médicos)".

Thais, que participou do Big Brother Brasil 21, compartilhou a situação nos Stories do Instagram. "E, do nada, meu fim de semana no hospital", escreveu ela, fazendo também um alerta: "A foto é para vocês não esquecerem de beber água. Mais vale uma pedra no caminho do que no rim".

Ex-BBB Thais Braz

Ex-BBB Thais Braz foi hospitalizada com pedra no rim por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz foi acompanhada pelo namorado, Thomaz Gouvea por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Thais Braz no BBB 21 por Reprodução/Globo
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Thais Braz no BBB 21 por Reprodução/Globo
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Thais Braz por Reprodução/Instagram
Thais Braz no BBB 21 por Reprodução/Globo
Ex-BBB Thais Braz foi hospitalizada com pedra no rim por Reprodução/Instagram
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Ex-BBB Thais Braz foi hospitalizada com pedra no rim por Reprodução/Instagram

Na postagem, Thais aparece deitada em uma poltrona. Ela também mostrou que estava acompanhada do namorado, o empresário carioca Thomaz Gouvea. Em outra publicação, a influenciadora explicou o quadro: "Rindo de nervosa, a pedra resolveu se mexer e parar em um lugar específico, gerando uma infecção… e ela ainda está parada. Bom, estou em boas mãos, com ótimos médicos. Bebam água".

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