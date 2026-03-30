Tatá Werneck causa climão ao vivo com Murilo Benício, Grazi Massafera e Cauã Reymond no Melhores do Ano; VÍDEO

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Giuliana Mancini
Publicado em 30 de março de 2026 às 07:08
A participação de Tatá Werneck no Melhores do Ano, exibido neste domingo (29) no Domingão com Huck, rendeu um momento de climão envolvendo Murilo Benício, Grazi Massafera e Cauã Reymond.
Durante sua fala, a apresentadora relembrou uma situação passada ao mencionar o programa de Angélica. "O Murilo ficou chateado comigo naquele programa da Angélica, que eu falei da Grazi", disse, sem receber reação imediata do ator.
Mansão de Grazi Massafera
Na sequência, Tatá direcionou o comentário a Cauã Reymond, ex-marido de Grazi. "Agora você está chateado comigo", brincou. O ator respondeu apenas com risos, enquanto Murilo manteve a postura discreta.
Diante do clima, Luciano Huck interveio e avisou que Grazi estava logo atrás. Murilo então se voltou à atriz e perguntou: "Quer falar alguma coisa, Grazi?". Sem prolongar o momento, Tatá mudou de assunto e o programa seguiu normalmente.
A origem da situação remonta a uma participação no programa de Angélica, quando Tatá fez piadas sobre um possível romance entre Grazi e Murilo, que atuam juntos na novela Três Graças. Na ocasião, os atores brincaram nos bastidores sobre a química entre seus personagens, o que acabou sendo levado ao ar em tom de humor.
Na época, Tatá chegou a incentivar o suposto casal em tom descontraído. "Eu leio fofoca! Dou R$ 1.000 se daqui a seis meses vocês não estiverem juntos", disse, fazendo referência à fama de Murilo de se envolver com colegas de elenco.