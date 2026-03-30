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Tatá Werneck causa climão ao vivo com Murilo Benício, Grazi Massafera e Cauã Reymond no Melhores do Ano; VÍDEO

Humorista relembrou uma situação passada ao mencionar um programa de Angélica

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de março de 2026 às 07:08

Cauã Reymond, Tatá Werneck, Murilo Benício e Maísa Crédito: Reprodução

A participação de Tatá Werneck no Melhores do Ano, exibido neste domingo (29) no Domingão com Huck, rendeu um momento de climão envolvendo Murilo Benício, Grazi Massafera e Cauã Reymond.

Durante sua fala, a apresentadora relembrou uma situação passada ao mencionar o programa de Angélica. "O Murilo ficou chateado comigo naquele programa da Angélica, que eu falei da Grazi", disse, sem receber reação imediata do ator.

Mansão de Grazi Massafera 1 de 13

Na sequência, Tatá direcionou o comentário a Cauã Reymond, ex-marido de Grazi. "Agora você está chateado comigo", brincou. O ator respondeu apenas com risos, enquanto Murilo manteve a postura discreta.

Diante do clima, Luciano Huck interveio e avisou que Grazi estava logo atrás. Murilo então se voltou à atriz e perguntou: "Quer falar alguma coisa, Grazi?". Sem prolongar o momento, Tatá mudou de assunto e o programa seguiu normalmente.

A origem da situação remonta a uma participação no programa de Angélica, quando Tatá fez piadas sobre um possível romance entre Grazi e Murilo, que atuam juntos na novela Três Graças. Na ocasião, os atores brincaram nos bastidores sobre a química entre seus personagens, o que acabou sendo levado ao ar em tom de humor.

Na época, Tatá chegou a incentivar o suposto casal em tom descontraído. "Eu leio fofoca! Dou R$ 1.000 se daqui a seis meses vocês não estiverem juntos", disse, fazendo referência à fama de Murilo de se envolver com colegas de elenco.