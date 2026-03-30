ABRIU O CORAÇÃO

Quitéria Chagas desabafa após término com empresário: 'Não aceito abuso, dor, maus-tratos de ninguém'

Rainha de bateria da Império Serrano falou sobre o fim do relacionamento de sete meses com Sérgio Pitta

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:23

Quitéria Chagas Crédito: Reprodução/Instagram

Quitéria Chagas decidiu falar abertamente sobre o fim do relacionamento com o empresário Sérgio Pitta. Após publicar um longo desabafo nas redes sociais nas primeiras horas do domingo (29), em que mencionou "comportamentos nocivos", ela desabafou sobre o que viveu ao longo dos sete meses de namoro.

Depois de expor o término, Quitéria optou por se preservar e afirmou que já havia dito o necessário ao abordar temas como love bombing e narcisismo. "Escrevi tudo lá, foi cansativo fazer isso também. Mexe muito, tem que ter força, dói…", declarou, em entrevista à Quem.

Quitéria Chagas 1 de 16

Esse foi o primeiro relacionamento da atriz desde a morte do marido, o italiano Francesco Locati, em março de 2023, aos 57 anos, vítima de um câncer neurointestinal raro. Segundo ela, a experiência a transformou e trouxe mais firmeza diante de situações difíceis.

"Após perder meu falecido marido nos meus braços, ver a morte cara a cara, não tenho medo de nada e não aceito abuso, dor, maus-tratos de ninguém nem do mínimo ao máximo", afirmou.

Durante a entrevista, Quitéria destacou que esse tipo de vivência é comum entre mulheres e criticou o silêncio que muitas mantêm após relações abusivas. "Estamos sempre passando por isso, todas no mesmo barco e cansadas. O pior é que nos silenciamos diante de abusos emocionais e psicológicos", disse.

Quitéria Chagas e Sérgio Pitta Crédito: Divulgação

Ela também ressaltou a importância de falar sobre o assunto, ainda que sem entrar em detalhes. "Muitas terminam e se silenciam, não contam os motivos. Não precisa detalhar, mas deixar o problema para a próxima, complica", pontuou. Para a atriz, o cuidado com a saúde mental é indispensável: "Todos nós precisamos de terapia".

Formada em psicologia, Quitéria reconhece que o conhecimento na área não a torna imune a esse tipo de situação. "Mesmo sendo formada, não estou isenta, mas os homens precisam muito se reeducar, fazer terapia. Estão tóxicos".

Ao anunciar o término nas redes sociais, a atriz já havia indicado que decidiu tornar o caso público como forma de alerta. Em uma sequência de publicações, ela falou sobre relações 'tóxicas' e ainda alegou que o ex teria apresentado comportamentos 'repetitivos e nocivos' ao longo dos sete meses de relacionamento.

Sem citar diretamente o ex, Quitéria descreveu o homem como alguém que sustentava uma "máscara social" e que teria apresentado comportamentos inconsistentes ao longo do relacionamento. "Percebeu tudo que eu queria em um homem, se fez para me ganhar e depois a máscara foi caindo. Vivi uma mentira", afirmou.

Desabafo de Quitéria Chagas sobre término com empresário 1 de 14

Em outro momento do texto, falou que optou por não levar o caso à Justiça, apesar de citar a possibilidade: "Com a nova lei contra violência emocional e psicológica, poderia processar por muitas ações, mas resolvi não lascar mais do que já está lascado. A vida será o melhor juiz. Estou leve em poupar e alertar outras mulheres. Eu não te quero mais! Mereço respeito!".

"Seja feliz, Jurandir, com sua ‘macharada’ inconsequente da adolescência da terceira idade, na maioria objetificadores de mulheres. É uma pena que pessoas que poderiam ser boas se percam por falta de maturidade e inteligência e se tornem nocivas", afirmou.