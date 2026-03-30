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ANTES E DEPOIS: MC Binn planeja cirurgia após perder mais de 50 kg: 'Preciso ralar muito'

Cantor também comentou influência do BBB 24 na mudança de hábitos

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de março de 2026 às 07:31

MC Binn Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de eliminar mais de 50 kg, MC Binn já definiu os próximos passos de sua transformação. O cantor e ex-participante do BBB 24 contou que pretende realizar uma cirurgia para retirada de pele, mas apenas quando alcançar o melhor condicionamento possível, visando uma recuperação mais rápida e sem comprometer a rotina de treinos.

Segundo ele, o processo exige planejamento e disciplina a longo prazo. "Eu estabeleci uma meta, que é emagrecer bem, baixar o máximo de porcentual de gordura, treinar forte, esticar o máximo a pele, para no final mesmo fazer uma cirurgia", explicou em entrevista à Quem, destacando que quer evitar passar por múltiplos procedimentos. A ideia é chegar ao momento da cirurgia em sua melhor forma física.

MC Binn: antes e depois 1 de 24

"Quero fazer uma cirurgia quando eu chegar bem, que eu possa ter uma recuperação mais rápida, para não abdicar de fazer esporte por muito tempo, de jogar futebol e de fazer outras coisas", afirmou.

O cantor também ressaltou que a mudança de hábitos tem sido sustentada por uma reeducação alimentar, mesmo com a rotina intensa de viagens. "Hoje eu tenho uma educação alimentar que me permite saber o que eu estou comendo, fazer escolhas", disse. Para ele, a constância é essencial: "Para chegar a ter um resultado top, quando for operar e dar continuidade no que eu vivo hoje, preciso ralar muito e continuar renunciando".

A luta contra a obesidade, segundo Binn, é antiga e teve momentos de altos e baixos, mas ganhou força após sua participação no reality. Ele relembrou dificuldades no período posterior ao programa. "Depois eu tive muita ansiedade, aquela parada de querer comer muito. Não estava treinando, não estava fazendo nada, então o pós mexeu um pouco comigo", contou.