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ANTES E DEPOIS: MC Binn planeja cirurgia após perder mais de 50 kg: 'Preciso ralar muito'

Cantor também comentou influência do BBB 24 na mudança de hábitos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de março de 2026 às 07:31

MC Binn
MC Binn Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de eliminar mais de 50 kg, MC Binn já definiu os próximos passos de sua transformação. O cantor e ex-participante do BBB 24 contou que pretende realizar uma cirurgia para retirada de pele, mas apenas quando alcançar o melhor condicionamento possível, visando uma recuperação mais rápida e sem comprometer a rotina de treinos.

Segundo ele, o processo exige planejamento e disciplina a longo prazo. "Eu estabeleci uma meta, que é emagrecer bem, baixar o máximo de porcentual de gordura, treinar forte, esticar o máximo a pele, para no final mesmo fazer uma cirurgia", explicou em entrevista à Quem, destacando que quer evitar passar por múltiplos procedimentos. A ideia é chegar ao momento da cirurgia em sua melhor forma física.

MC Binn: antes e depois

MC Binn antes e depois por Reprodução
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn: antes e depois por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn por Reprodução
MC Binn antes e depois por Reprodução
MC Binn antes e depois por Reprodução
MC Bin por Reprodução/ Redes Sociais
MC Bin por Reprodução/ Globoplay
Davi e MC Bin por Reprodução/TV Globo
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
MC Binn por Reprodução/Instagram
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MC Binn antes e depois por Reprodução

"Quero fazer uma cirurgia quando eu chegar bem, que eu possa ter uma recuperação mais rápida, para não abdicar de fazer esporte por muito tempo, de jogar futebol e de fazer outras coisas", afirmou.

O cantor também ressaltou que a mudança de hábitos tem sido sustentada por uma reeducação alimentar, mesmo com a rotina intensa de viagens. "Hoje eu tenho uma educação alimentar que me permite saber o que eu estou comendo, fazer escolhas", disse. Para ele, a constância é essencial: "Para chegar a ter um resultado top, quando for operar e dar continuidade no que eu vivo hoje, preciso ralar muito e continuar renunciando".

A luta contra a obesidade, segundo Binn, é antiga e teve momentos de altos e baixos, mas ganhou força após sua participação no reality. Ele relembrou dificuldades no período posterior ao programa. "Depois eu tive muita ansiedade, aquela parada de querer comer muito. Não estava treinando, não estava fazendo nada, então o pós mexeu um pouco comigo", contou.

Apesar dos desafios, o artista avalia que a experiência trouxe aprendizados importantes, principalmente em relação à forma como se posiciona publicamente. "O BBB me ensinou sobre posicionamento e hoje eu me posiciono de uma maneira que eu possa motivar as pessoas a se amar e buscar o melhor de si", afirmou. Ele também disse que quer dialogar com pessoas que enfrentam a obesidade e lidam com preconceito, especialmente nas redes sociais.

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Antes E Depois Ex-bbb mc Binn

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