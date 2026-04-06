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Quem são as vítimas do acidente em rodoviária no sudoeste da Bahia

Dois irmãos ficaram feridos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:35

Danyele Jeniffer Ramos Santana e Janete Silva Oliveira
Danyele Jeniffer Ramos Santana e Janete Silva Oliveira Crédito: Reprodução

As duas mulheres que morreram no acidente da rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos. As informações foram confirmadas pela prefeitura.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), no ponto de apoio rodoviário localizado às margens da rodovia BA-263. Segundo o motorista do veículo, o ônibus perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade.

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Danyele Jeniffer Ramos Santana e Janete Silva Oliveira por Reprodução
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Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução

A tragédia envolveu um ônibus da empresa Rota Transportes, que fazia a linha Vitória da Conquista com destino a Itabuna. Danyele era sobrinha dos irmãos Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos, ambos residentes de Itapetinga, que seguiam com ela no momento do acidente. Eles estão feridos e foram encaminhados para um hospital de Vitória da Conquista.

O caso é investigado pela Polícia Civil. A reportagem tenta contato com a Rota Transportes.

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O prefeito de Itambé, Candinho Araújo, decretou luto oficial de três dias na cidade. As bandeiras em todas as repartições públicas permanecerão posicionadas a meio mastro durante este período. “Prefeitura de Itambé reafirma seu compromisso em oferecer total assistência e acolhimento às famílias das vítimas, especialmente aos parentes procedentes de Itapetinga e do distrito de Nova Brasília, em Ribeirão do Largo”, diz trecho da nota.

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Bahia Rodoviária Sudoeste

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