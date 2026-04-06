TRAGÉDIA

Quem são as vítimas do acidente em rodoviária no sudoeste da Bahia

Dois irmãos ficaram feridos

Millena Marques

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:35

Danyele Jeniffer Ramos Santana e Janete Silva Oliveira Crédito: Reprodução

As duas mulheres que morreram no acidente da rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos. As informações foram confirmadas pela prefeitura.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), no ponto de apoio rodoviário localizado às margens da rodovia BA-263. Segundo o motorista do veículo, o ônibus perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade.

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia 1 de 5

A tragédia envolveu um ônibus da empresa Rota Transportes, que fazia a linha Vitória da Conquista com destino a Itabuna. Danyele era sobrinha dos irmãos Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos, ambos residentes de Itapetinga, que seguiam com ela no momento do acidente. Eles estão feridos e foram encaminhados para um hospital de Vitória da Conquista.

O caso é investigado pela Polícia Civil. A reportagem tenta contato com a Rota Transportes.