TRAGÉDIA

Empresa descarta falha mecânica em ônibus que invadiu rodoviária e matou duas pessoas na Bahia

Acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (6), em Itambé

Maysa Polcri

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:44

Acidente em Itambé Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Rota Transportes se manifestou sobre o acidente envolvendo um ônibus na manhã desta segunda-feira (6) em Itambé, no sudoeste da Bahia. Segundo a empresa, a perícia feita no veículo após o ocorrido não constatou falhas mecânicas. Duas mulheres morreram e outras três pessoas ficaram feridas.

O ônibus avançou sobre o terminal e atingiu passageiros que estavam no local. O motorista fugiu logo após o acidente. As duas mulheres que morreram foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos.

Segundo a empresa, o ônibus funcionava normalmente no momento do acidente, que não teria sido provocado por falha do veículo. "A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo", diz.

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia 1 de 5

A Rota Transportes afirma ainda que imagens de câmeras de segurança mostram que o ônibus já estava parado quando o motorista retornou ao volante para aproximar o veículo do terminal.

"De acordo com o levantamento realizado, por meio da análise dos vídeos de monitoramento e de oitiva das testemunhas, o ônibus já se encontrava parado no ponto de apoio quando o motorista retornou ao veículo para reposicioná-lo mais próximo à plataforma de embarque. Nesse momento, houve um acionamento indevido do acelerador, circunstância que está sendo considerada na apuração como determinante para a ocorrência do acidente", acrescenta.

A empresa também afirma que o veículo envolvido no acidente é novo, fabricado em 2025, e que possui vistorias em dia e certificados válidos, que atestam a regularidade para a operação de transporte de passageiros.

Discussão

Minutos antes de reposicionar o ônibus, o motorista teria discutido com passageiros, segundo o delegado que investiga o caso. "As informações preliminares são no sentido de que o motorista chegou e o ônibus estava ocupado por alguns passageiros, dois motoristas, que estavam descansando, e um cobrador. Segundo as informações, ele [motorista] teria descido e discutido com algumas pessoas que estavam sentadas, na concepção dele, em uma área irregular", afirmou o delegado Márcio Allan Assunção, em entrevista à TV Bahia.

Depois do desentendimento, o motorista teria dito que não iria estacionar o veículo enquanto as pessoas estivessem naquela posição. "Ele retornou para dentro no ônibus e não sabemos o que aconteceu. É um veículo automático. Aconteceu esse avanço do veículo e, infelizmente, as mortes violentas dessas duas pessoas", acrescentou o delegado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou que realiza diligências para localizar o motorista.

O motorista do ônibus informou que perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro). A polícia, no entanto, não confirmou essa versão por enquanto.

Desespero

Além das mortes de Danyele Jeniffer e Janete Silva, ao menos outras três pessoas que se feriram estão internadas. As vítimas foram identificadas como Danilson Ramos Santana, 42, e Danildo Ramos Santana, 39, tios de Danyele, além de Vitória Régia Brandão Matias. "Desde o ocorrido, a empresa mantém suas equipes mobilizadas, prestando assistência integral às vítimas e seus familiares, além de colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação", diz a Rota Transportes.

Vídeos registrados logo após o acidente mostram parte da estrutura do terminal destruída e passageiros no chão. Muitas pessoas gritam em desespero. Também é possível notar que vítimas perderam membros devido ao impacto da colisão.



Por conta do acidente, a Prefeitura de Itambé decretou três dias de luto oficial. "Neste momento de extrema dor que choca toda a nossa comunidade, a Prefeitura de Itambé reafirma seu compromisso em oferecer total assistência e acolhimento às famílias das vítimas, especialmente aos parentes procedentes de Itapetinga e do distrito de Nova Brasília, em Ribeirão do Largo. Rogamos a Deus que conceda força aos familiares e plena recuperação aos feridos hospitalizados", diz.

O que diz a empresa

"A Rota Transportes informa que, conforme apurações sobre o acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (6), no ponto de apoio de Itambé (BA), ficou evidenciado que o veículo envolvido não apresentou qualquer falha mecânica ou de freio. Registra-se que o veículo envolvido no acidente é novo, ano/modelo: 2025/Volvo Paradiso R, com todas as vistorias em dia, com todos os certificados válidos, que atestam a regularidade para a operação de transporte de passageiros.

A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo, conforme as informações preliminares já levantadas, que indiquem qualquer falha técnica.

De acordo com o levantamento realizado, por meio da análise dos vídeos de monitoramento e de oitivas de testemunhas, o ônibus já se encontrava parado no ponto de apoio quando o motorista retornou ao veículo para reposicioná-lo mais próximo à plataforma de embarque. Nesse momento, houve um acionamento indevido do acelerador, circunstância que está sendo considerada na apuração como determinante para a ocorrência do acidente.

A Rota Transportes confirma, com profundo pesar, o falecimento da Sra. Danyelle Jhenifer Ramos Santana e da Sra. Janete Silva. Também informa que seguem sob cuidados médicos, com acompanhamento da empresa: o Sr. Danilson Ramos Santana, o Sr. Danildo Ramos Santana e a Sra. Vitória Régia Brandão Matias.