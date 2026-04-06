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Empresa descarta falha mecânica em ônibus que invadiu rodoviária e matou duas pessoas na Bahia

Acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (6), em Itambé

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:44

Acidente em Itambé
Acidente em Itambé Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Rota Transportes se manifestou sobre o acidente envolvendo um ônibus na manhã desta segunda-feira (6) em Itambé, no sudoeste da Bahia. Segundo a empresa, a perícia feita no veículo após o ocorrido não constatou falhas mecânicas. Duas mulheres morreram e outras três pessoas ficaram feridas. 

O ônibus avançou sobre o terminal e atingiu passageiros que estavam no local. O motorista fugiu logo após o acidente. As duas mulheres que morreram foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos.

Segundo a empresa, o ônibus funcionava normalmente no momento do acidente, que não teria sido provocado por falha do veículo. "A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo", diz. 

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Danyele Jeniffer Ramos Santana e Janete Silva Oliveira por Reprodução
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Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução

A Rota Transportes afirma ainda que imagens de câmeras de segurança mostram que o ônibus já estava parado quando o motorista retornou ao volante para aproximar o veículo do terminal.

"De acordo com o levantamento realizado, por meio da análise dos vídeos de monitoramento e de oitiva das testemunhas, o ônibus já se encontrava parado no ponto de apoio quando o motorista retornou ao veículo para reposicioná-lo mais próximo à plataforma de embarque. Nesse momento, houve um acionamento indevido do acelerador, circunstância que está sendo considerada na apuração como determinante para a ocorrência do acidente", acrescenta. 

A empresa também afirma que o veículo envolvido no acidente é novo, fabricado em 2025, e que possui vistorias em dia e certificados válidos, que atestam a regularidade para a operação de transporte de passageiros.

Discussão

Minutos antes de reposicionar o ônibus, o motorista teria discutido com passageiros, segundo o delegado que investiga o caso. "As informações preliminares são no sentido de que o motorista chegou e o ônibus estava ocupado por alguns passageiros, dois motoristas, que estavam descansando, e um cobrador. Segundo as informações, ele [motorista] teria descido e discutido com algumas pessoas que estavam sentadas, na concepção dele, em uma área irregular", afirmou o delegado Márcio Allan Assunção, em entrevista à TV Bahia.

Depois do desentendimento, o motorista teria dito que não iria estacionar o veículo enquanto as pessoas estivessem naquela posição. "Ele retornou para dentro no ônibus e não sabemos o que aconteceu. É um veículo automático. Aconteceu esse avanço do veículo e, infelizmente, as mortes violentas dessas duas pessoas", acrescentou o delegado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou que realiza diligências para localizar o motorista. 

O motorista do ônibus informou que perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro). A polícia, no entanto, não confirmou essa versão por enquanto.

Desespero 

Além das mortes de Danyele Jeniffer e Janete Silva, ao menos outras três pessoas que se feriram estão internadas. As vítimas foram identificadas como Danilson Ramos Santana, 42, e Danildo Ramos Santana, 39, tios de Danyele, além de Vitória Régia Brandão Matias. "Desde o ocorrido, a empresa mantém suas equipes mobilizadas, prestando assistência integral às vítimas e seus familiares, além de colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação", diz a Rota Transportes. 

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Vídeos registrados logo após o acidente mostram parte da estrutura do terminal destruída e passageiros no chão. Muitas pessoas gritam em desespero. Também é possível notar que vítimas perderam membros devido ao impacto da colisão. 

Por conta do acidente, a Prefeitura de Itambé decretou três dias de luto oficial. "Neste momento de extrema dor que choca toda a nossa comunidade, a Prefeitura de Itambé reafirma seu compromisso em oferecer total assistência e acolhimento às famílias das vítimas, especialmente aos parentes procedentes de Itapetinga e do distrito de Nova Brasília, em Ribeirão do Largo. Rogamos a Deus que conceda força aos familiares e plena recuperação aos feridos hospitalizados", diz.

O que diz a empresa

"A Rota Transportes informa que, conforme apurações sobre o acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (6), no ponto de apoio de Itambé (BA), ficou evidenciado que o veículo envolvido não apresentou qualquer falha mecânica ou de freio. Registra-se que o veículo envolvido no acidente é novo, ano/modelo: 2025/Volvo Paradiso R, com todas as vistorias em dia, com todos os certificados válidos, que atestam a regularidade para a operação de transporte de passageiros.

A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo, conforme as informações preliminares já levantadas, que indiquem qualquer falha técnica.

De acordo com o levantamento realizado, por meio da análise dos vídeos de monitoramento e de oitivas de testemunhas, o ônibus já se encontrava parado no ponto de apoio quando o motorista retornou ao veículo para reposicioná-lo mais próximo à plataforma de embarque. Nesse momento, houve um acionamento indevido do acelerador, circunstância que está sendo considerada na apuração como determinante para a ocorrência do acidente.

A Rota Transportes confirma, com profundo pesar, o falecimento da Sra. Danyelle Jhenifer Ramos Santana e da Sra. Janete Silva. Também informa que seguem sob cuidados médicos, com acompanhamento da empresa: o Sr. Danilson Ramos Santana, o Sr. Danildo Ramos Santana e a Sra. Vitória Régia Brandão Matias.

Desde o ocorrido, a empresa mantém suas equipes mobilizadas, prestando assistência integral às vítimas e seus familiares, além de colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação. A Rota Transportes reafirma seu compromisso com a segurança, a transparência e a responsabilidade na prestação de seus serviços". 

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