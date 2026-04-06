INVESTIGAÇÃO

Motorista discutiu com passageiros antes de acidente que deixou dois mortos em rodoviária na Bahia

Homem fugiu após ônibus invadir terminal em Itambé, no sudoeste do estado

Maysa Polcri

Publicado em 6 de abril de 2026 às 14:29

Acidente em Itambé Crédito: Reprodução/Redes sociais

O motorista do ônibus que invadiu uma rodoviária em Itambé, no sudoeste da Bahia, teria discutido com passageiros minutos antes do acidente, segundo o delegado que investiga o caso. O veículo avançou sobre o terminal na manhã desta segunda-feira (6) e pessoas que aguardavam no local foram atropeladas. Duas mulheres morreram e dois homens ficaram feridos.

"As informações preliminares são no sentido de que o motorista chegou e o ônibus estava ocupado por alguns passageiros, dois motoristas, que estavam descansando, e um cobrador. Segundo as informações, ele [motorista] teria descido e discutido com algumas pessoas que estavam sentadas, na concepção dele, em uma área irregular", afirmou o delegado Márcio Allan Assunção, em entrevista à TV Bahia. Depois do desentendimento, o motorista teria dito que não iria estacionar o veículo enquanto as pessoas estivessem naquela posição.

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia 1 de 5

"Ele retornou para dentro no ônibus e não sabemos o que aconteceu. É um veículo automático. Aconteceu esse avanço do veículo e, infelizmente, as mortes violentas dessas duas pessoas", acrescentou o delegado. O motorista fugiu logo após o acidente. As duas mulheres que morreram foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos.

O motorista do ônibus, que pertence à empresa Rota Transportes, informou que perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro). A polícia, no entanto, não confirmou essa versão por enquanto.

Vídeos registrados logo após o acidente mostram parte da estrutura do terminal destruída e passageiros no chão. Muitas pessoas gritam em desespero. Também é possível notar que vítimas perderam membros por conta do impacto da colisão. Danyele, uma das mulheres que morreu no acidente, era sobrinha dos irmãos Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos. Eles, que são moradores de Itapetinga, ficaram feridos e estão internados no Hospital Geral de Vitória da Conquista.

A Prefeitura de Itambé decretou três dias de luto oficial. "Neste momento de extrema dor que choca toda a nossa comunidade, a Prefeitura de Itambé reafirma seu compromisso em oferecer total assistência e acolhimento às famílias das vítimas, especialmente aos parentes procedentes de Itapetinga e do distrito de Nova Brasília, em Ribeirão do Largo. Rogamos a Deus que conceda força aos familiares e plena recuperação aos feridos hospitalizados", diz.