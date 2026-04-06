Motorista discutiu com passageiros antes de acidente que deixou dois mortos em rodoviária na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 6 de abril de 2026 às 14:29
O motorista do ônibus que invadiu uma rodoviária em Itambé, no sudoeste da Bahia, teria discutido com passageiros minutos antes do acidente, segundo o delegado que investiga o caso. O veículo avançou sobre o terminal na manhã desta segunda-feira (6) e pessoas que aguardavam no local foram atropeladas. Duas mulheres morreram e dois homens ficaram feridos.
"As informações preliminares são no sentido de que o motorista chegou e o ônibus estava ocupado por alguns passageiros, dois motoristas, que estavam descansando, e um cobrador. Segundo as informações, ele [motorista] teria descido e discutido com algumas pessoas que estavam sentadas, na concepção dele, em uma área irregular", afirmou o delegado Márcio Allan Assunção, em entrevista à TV Bahia. Depois do desentendimento, o motorista teria dito que não iria estacionar o veículo enquanto as pessoas estivessem naquela posição.
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia
"Ele retornou para dentro no ônibus e não sabemos o que aconteceu. É um veículo automático. Aconteceu esse avanço do veículo e, infelizmente, as mortes violentas dessas duas pessoas", acrescentou o delegado. O motorista fugiu logo após o acidente. As duas mulheres que morreram foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos.
O motorista do ônibus, que pertence à empresa Rota Transportes, informou que perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro). A polícia, no entanto, não confirmou essa versão por enquanto.
Vídeos registrados logo após o acidente mostram parte da estrutura do terminal destruída e passageiros no chão. Muitas pessoas gritam em desespero. Também é possível notar que vítimas perderam membros por conta do impacto da colisão. Danyele, uma das mulheres que morreu no acidente, era sobrinha dos irmãos Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos. Eles, que são moradores de Itapetinga, ficaram feridos e estão internados no Hospital Geral de Vitória da Conquista.
A Prefeitura de Itambé decretou três dias de luto oficial. "Neste momento de extrema dor que choca toda a nossa comunidade, a Prefeitura de Itambé reafirma seu compromisso em oferecer total assistência e acolhimento às famílias das vítimas, especialmente aos parentes procedentes de Itapetinga e do distrito de Nova Brasília, em Ribeirão do Largo. Rogamos a Deus que conceda força aos familiares e plena recuperação aos feridos hospitalizados", diz.
A reportagem entrou em contato com a empresa Rota Transportes, que informou que uma perícia realizada no veículo não constatou falhas mecânicas. "A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo, havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo", diz. Veja o posicionamento completo aqui.