SUDOESTE

Irmãos feridos em acidente na rodoviária de Itambé tiveram pernas amputadas

Danilson e Danildo Ramos Santana estão internados em estado grave no Hospital Geral de Vitória de Conquista

Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:39

Acidente em Itambé Crédito: Reprodução/Redes sociais

Os dois irmãos que ficaram feridos no acidente da rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, tiveram as pernas amputadas na noite de segunda-feira (6). Eles foram identificados como Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos, e estão internados em estado grave no Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Duas mulheres morreram no acidente. Elas foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos. As informações foram confirmadas pela prefeitura.

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia 1 de 5

O acidente aconteceu na manhã de segunda, no ponto de apoio rodoviário localizado às margens da rodovia BA-263. Segundo o motorista do veículo, o ônibus perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade.

A tragédia envolveu um ônibus da empresa Rota Transportes, que fazia a linha Vitória da Conquista com destino a Itabuna. Danyele era sobrinha dos irmãos que ficaram feridos.