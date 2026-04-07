Irmãos feridos em acidente na rodoviária de Itambé tiveram pernas amputadas

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Millena Marques
Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:39
Os dois irmãos que ficaram feridos no acidente da rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, tiveram as pernas amputadas na noite de segunda-feira (6). Eles foram identificados como Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos, e estão internados em estado grave no Hospital Geral de Vitória da Conquista.
Duas mulheres morreram no acidente. Elas foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos. As informações foram confirmadas pela prefeitura.
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia
O acidente aconteceu na manhã de segunda, no ponto de apoio rodoviário localizado às margens da rodovia BA-263. Segundo o motorista do veículo, o ônibus perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade.
A tragédia envolveu um ônibus da empresa Rota Transportes, que fazia a linha Vitória da Conquista com destino a Itabuna. Danyele era sobrinha dos irmãos que ficaram feridos.
Segundo a empresa, a perícia feita no veículo após o ocorrido não constatou falhas mecânicas. "A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo", diz.