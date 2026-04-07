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Irmãos feridos em acidente na rodoviária de Itambé tiveram pernas amputadas

Danilson e Danildo Ramos Santana estão internados em estado grave no Hospital Geral de Vitória de Conquista

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:39

Acidente em Itambé
Acidente em Itambé Crédito: Reprodução/Redes sociais

Os dois irmãos que ficaram feridos no acidente da rodoviária de Itambé, no sudoeste da Bahia, tiveram as pernas amputadas na noite de segunda-feira (6). Eles foram identificados como Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos, e estão internados em estado grave no Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Duas mulheres morreram no acidente. Elas foram identificadas como Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos. As informações foram confirmadas pela prefeitura.

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia

Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução
Danyele Jeniffer Ramos Santana e Janete Silva Oliveira por Reprodução
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Acidente deixa duas mulheres mortas no sudoeste da Bahia por Reprodução

O acidente aconteceu na manhã de segunda, no ponto de apoio rodoviário localizado às margens da rodovia BA-263. Segundo o motorista do veículo, o ônibus perdeu os freios ao encostar para embarcar e desembarcar passageiros na cidade.

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A tragédia envolveu um ônibus da empresa Rota Transportes, que fazia a linha Vitória da Conquista com destino a Itabuna. Danyele era sobrinha dos irmãos que ficaram feridos.

Segundo a empresa, a perícia feita no veículo após o ocorrido não constatou falhas mecânicas. "A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo", diz.

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Acidente Ônibus Itambé

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