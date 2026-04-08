EXTREMO SUL

'Cristão e defensor da família': quem é o vereador preso em operação contra tráfico de drogas na Bahia

Paulo Chiclete (PSD) foi detido nesta quarta-feira (8)

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 12:01

Paulo Chiclete (PSD) Crédito: Reprodução/Instagram

Paulo Chiclete (PSD), vereador que foi preso durante uma operação contra uma organização criminosa na manhã desta quarta-feira (8), é presidente da Câmara de Vereadores de Guaratinga, no extremo sul da Bahia.

Chiclete foi eleito presidente da Câmara com um placar de 7 votos a favor e 4 contra em janeiro de 2025. Ele liderou a chapa única lançada em novembro de 2024.

Nas redes sociais, Chiclete se autointitula cristão, casado e defensor da família, do esporte e das causas sociais. Ele promove diversos eventos evangélicos em seu perfil oficial do Instagram. A reportagem não conseguiu o contato do vereador. O espaço segue aberto.

De acordo com a Polícia Civil, o vereador foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O investigado é apontado como integrante de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com atuação na região sul do estado.

Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas 1 de 7

As diligências da Operação Vento Norte também resultaram no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão domiciliar, ocasião em que foram apreendidos uma pistola, aparelhos celulares e documentos que irão subsidiar o aprofundamento das investigações.

As sete prisões temporárias foram realizadas nos bairros Pequi, Juca Rosa e Sapucaieira, em Eunápolis, e nos bairros Centro e Novo Horizonte, em Guaratinga.

As apurações tiveram início na Delegacia Territorial de Belmonte. Segundo a polícia, o grupo atuava de formava estruturada, com indícios de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da utilização de contas bancárias para movimentação de recursos de origem ilícita.

De acordo com o delegado Evy Paternosto, diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (DIRPIN/Sul), a operação representa um avanço significativo no enfrentamento à criminalidade organizada na região.