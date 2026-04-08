'Cristão e defensor da família': quem é o vereador preso em operação contra tráfico de drogas na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 8 de abril de 2026 às 12:01
Paulo Chiclete (PSD), vereador que foi preso durante uma operação contra uma organização criminosa na manhã desta quarta-feira (8), é presidente da Câmara de Vereadores de Guaratinga, no extremo sul da Bahia.
Chiclete foi eleito presidente da Câmara com um placar de 7 votos a favor e 4 contra em janeiro de 2025. Ele liderou a chapa única lançada em novembro de 2024.
Nas redes sociais, Chiclete se autointitula cristão, casado e defensor da família, do esporte e das causas sociais. Ele promove diversos eventos evangélicos em seu perfil oficial do Instagram. A reportagem não conseguiu o contato do vereador. O espaço segue aberto.
De acordo com a Polícia Civil, o vereador foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O investigado é apontado como integrante de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com atuação na região sul do estado.
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas
As diligências da Operação Vento Norte também resultaram no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão domiciliar, ocasião em que foram apreendidos uma pistola, aparelhos celulares e documentos que irão subsidiar o aprofundamento das investigações.
As sete prisões temporárias foram realizadas nos bairros Pequi, Juca Rosa e Sapucaieira, em Eunápolis, e nos bairros Centro e Novo Horizonte, em Guaratinga.
As apurações tiveram início na Delegacia Territorial de Belmonte. Segundo a polícia, o grupo atuava de formava estruturada, com indícios de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da utilização de contas bancárias para movimentação de recursos de origem ilícita.
De acordo com o delegado Evy Paternosto, diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (DIRPIN/Sul), a operação representa um avanço significativo no enfrentamento à criminalidade organizada na região.
“As investigações permitiram identificar o modo de atuação do grupo e alcançar alvos relevantes da estrutura criminosa. As diligências continuam para aprofundar a apuração, identificar outros envolvidos e fortalecer a responsabilização penal de todos os integrantes”, destacou.