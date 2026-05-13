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Operadora de caixa ganha indenização de R$ 20 mil após gerente apalpar seu corpo em lanchonete no Rio Vermelho

Trabalhadora relatou toques nas pernas e nádegas, além de mensagens com insinuações íntimas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:24

Lanchonete foi conedanada pela Justiça do Trabalho Crédito: Reprodução

Uma operadora de caixa de Salvador conseguiu na Justiça o direito de receber R$ 20 mil de indenização após denunciar episódios de assédio sexual praticados por um gerente da empresa onde trabalhava. Segundo o processo, o superior enviava mensagens com apelidos como “diabinha” e “meu anjo”, além de fazer comentários de cunho sexual e convites insistentes para sair.

A decisão foi mantida no último dia 5 de maio pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), que confirmou a condenação da empresa LRV Comércio de Alimentos, de nome fantasia 'LARICA', no Rio Vermelho, por danos morais e reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho da funcionária. O processo não cabe mais recurso.

De acordo com a trabalhadora, o gerente costumava fazer observações sobre a aparência dela durante reuniões e mantinha comportamento invasivo dentro do ambiente profissional. A funcionária afirmou ainda que ele chegou a tocá-la diversas vezes sem consentimento.

Lanchonete foi condenada na Justiça do Trabalho

Lanchonete foi condenada na Justiça do Trabalho por Reprodução
Lanchonete foi condenada na Justiça do Trabalho por Reprodução
Lanchonete foi condenada na Justiça do Trabalho por Reprodução
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Lanchonete foi condenada na Justiça do Trabalho por Reprodução

Conversas por WhatsApp, áudios e outros registros foram anexados ao processo como prova das situações relatadas. Uma testemunha ouvida pela Justiça contou que o gerente tinha o costume de abraçar funcionárias, mexer no cabelo delas e fazer comentários sobre aparência física e perfume. No caso da operadora de caixa, porém, o comportamento seria ainda mais agressivo.

Segundo o depoimento, o superior colocava a mão na perna e nas nádegas da funcionária, tocava sua nuca e fazia comentários sobre o tamanho da calcinha dela. A testemunha também relatou que o gerente chegou a dizer que ela “não aguentaria meia hora com ele porque ele era muito homem para ela”.

A funcionária não retribuía as investidas e chegou a chorar no trabalho em algumas ocasiões. Ela teria evitado denunciar o caso anteriormente por medo de perder o emprego, já que precisava sustentar a família. A empresa negou as acusações e alegou que as expressões usadas pelo gerente eram comuns no ambiente de trabalho. Também questionou a validade dos prints apresentados no processo.

Ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que o conjunto de provas e depoimentos foi suficiente para comprovar o assédio moral e sexual. O relator do processo, desembargador Luís Carneiro, também manteve o entendimento de que a continuidade do vínculo empregatício se tornou inviável por causa das situações relatadas e de irregularidades nos depósitos do FGTS.

A empresa chegou a alegar que a funcionária havia sido dispensada por justa causa por faltas e atrasos. No entanto, a sentença destacou que a demissão ocorreu um dia antes do ajuizamento da ação trabalhista, após a trabalhadora sinalizar que buscaria a Justiça.

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Tags:

Lanchonete Condenada Larica Gerente Assediador

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