ELEIÇÂO

ACM Neto tem 47,8% e lidera disputa pelo governo da Bahia, aponta Paraná Pesquisas

Governador Jerônimo Rodrigues aparece em segundo lugar e lidera rejeição

Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:21

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) Crédito: Divulgação

Uma nova pesquisa eleitoral divulgada nesta quarta-feira (13) sobre a corrida pelo governo da Bahia indica vantagem do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) sobre o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT). O levantamento foi realizado pela Paraná Pesquisas em parceria com o site Bahia Notícias.

No cenário é estimulado, ou seja, com a lista de candidatos apresentada, ACM Neto tem vantagem e chega a 47,8%. Jerônimo Rodrigues aparece com 38,7%. Ronaldo Mansur tem 1,7%. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam parte das respostas, e 4,9% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

No cenário espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, ACM Neto aparece com 26,3% das intenções de voto. Jerônimo Rodrigues surge em seguida com 19,8%. Já Ronaldo Mansur registra 0,1%. Outros nomes citados somam 1,1%, enquanto 47% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar.

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição dos nomes avaliados. Nesse recorte estimulado, Jerônimo Rodrigues lidera com 37,1% de rejeição. ACM Neto aparece com 27,4%, enquanto Ronaldo Mansur tem 25,2%. A opção “poderia votar em todos” foi citada por 12,4% dos entrevistados e 7,6% não souberam ou não opinaram.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA-03619/2026, em conformidade com a Resolução-TSE nº 23.600/2019. A coleta foi feita entre os dias 10 e 12 de maio de 2026, com entrevistas presenciais e domiciliares.