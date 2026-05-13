SORTE GRANDE!

Mega-Sena de R$ 50 milhões tem três sortudos na Bahia; veja resultado

Cada um dos apostadores faturou R$ 23.778,68

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 04:30

mega-sena Crédito: Agência Brasil

Três apostas da Bahia tiraram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 3007 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam mais de R$ 70 mil na noite desta terça-feira (12).



Um dos bilhetes foi registrado na Loteria Esperança, na cidade de Feira de Santana, no centro-norte do estado. Trata-se de uma aposta simples, com seis números marcados.

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A segunda aposta vencedora da Bahia é do município de Itamaraju, no sul do estado. O jogo foi registrado na lotérica Campeão da Sorte e também teve o custo mínimo.

O terceiro ganhador é da cidade de Itapetinga, no sudoeste baiano. Registrada na lotérica A Pioneira, a aposta também tinha seis números marcados e acertou cinco deles. Ela custou o valor mínimo de R$ 6.

Cada um dos apostadores faturou R$ 23.778,68, totalizando R$ 71.336,04. Os números sorteados foram: 17-19-27-32-38-44.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).