NOVA MODALIDADE

Nem a corrida escapou: criminosos usam trajes esportivos para assaltar na orla de Salvador

Ladrões cometem furtos em bairros como Barra, Pituba e Boca do Rio

Bruno Wendel

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05:00

Falsos corredores atacam na orla de Salvador Crédito: reprodução

O vestuário e os acessórios ajudam a fazer com que eles passem despercebidos até o momento da ação. Pessoas trajadas como corredores estariam cometendo furtos e roubos na orla de Salvador. Aproveitando-se do crescimento da corrida de rua — modalidade que ganhou força nos últimos anos na capital baiana — suspeitos passaram a circular entre praticantes do esporte para abordar possíveis vítimas.



Um caso recente aconteceu na Barra. Um fotógrafo registrou o momento em que um homem, usando roupas típicas de corrida, se aproxima de um senhor que também praticava atividade física e, em seguida, aparenta puxar a corrente da vítima. A imagem repercutiu nas redes sociais, principalmente em grupos de corredores, e gerou preocupação entre frequentadores da orla. Após a divulgação da foto, surgiram relatos de situações semelhantes nos bairros da Boca do Rio, Jardim de Alah e Pituba.

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Procurada, a Polícia Civil informou que a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) possui indícios de autoria envolvendo um homem suspeito de participação em crimes de roubo e furto ocorridos no bairro da Barra, em Salvador. Segundo a corporação, porém, até o momento não há registros de ocorrência relacionados ao caso no sistema policial.