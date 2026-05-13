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Nem a corrida escapou: criminosos usam trajes esportivos para assaltar na orla de Salvador

Ladrões cometem furtos em bairros como Barra, Pituba e Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05:00

Falsos corredores atacam na orla de Salvador
Falsos corredores atacam na orla de Salvador Crédito: reprodução

O vestuário e os acessórios ajudam a fazer com que eles passem despercebidos até o momento da ação. Pessoas trajadas como corredores estariam cometendo furtos e roubos na orla de Salvador. Aproveitando-se do crescimento da corrida de rua — modalidade que ganhou força nos últimos anos na capital baiana — suspeitos passaram a circular entre praticantes do esporte para abordar possíveis vítimas.

Um caso recente aconteceu na Barra. Um fotógrafo registrou o momento em que um homem, usando roupas típicas de corrida, se aproxima de um senhor que também praticava atividade física e, em seguida, aparenta puxar a corrente da vítima. A imagem repercutiu nas redes sociais, principalmente em grupos de corredores, e gerou preocupação entre frequentadores da orla. Após a divulgação da foto, surgiram relatos de situações semelhantes nos bairros da Boca do Rio, Jardim de Alah e Pituba.

Falsos corredores atacam na orla de Salvador

Falsos corredores atacam na orla de Salvador por reprodução
Falsos corredores atacam na orla de Salvador por reprodução
Além do celular, criminosos estão de olho nos smartwatches, tênis e fones de ouvido por Paula Fróes/CORREIO
Criminalidade na orla: corredores de rua estão apavorados por Paula Fróes/CORREIO
Falta de segurança deixa esportistas na mira de criminosos na orla de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Bikes na orla de Salvador por Arisson Marinho/ CORREIO
Orla de Salvador por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Corrida na orla foi agradável, com o tempo encoberto por Foto: Evandro Veiga/CORREIO
Grande fluxo de pessoas também no jardim de Alah. por Arisson Marinho/CORREIO
Fachada da 14ª Delegacia por Cândido Vinícius/Divulgação Polícia Civil
Polícia Civil por Ascom - PCBA
Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil Divulgação por Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil atua em operação por Divulgação/SSP
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil da Bahia por PCBA/Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
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Falsos corredores atacam na orla de Salvador por reprodução

Procurada, a Polícia Civil informou que a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) possui indícios de autoria envolvendo um homem suspeito de participação em crimes de roubo e furto ocorridos no bairro da Barra, em Salvador. Segundo a corporação, porém, até o momento não há registros de ocorrência relacionados ao caso no sistema policial.

“Diligências policiais são efetuadas para o esclarecimento dos fatos, possível identificação de vítimas e localização do investigado”, informou a Polícia Civil, em nota.

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