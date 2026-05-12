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Operação que levou polícia a centro de drogas do BDM já havia prendido capitão da PM

Primeira fase da Operação Zimmer mirou núcleos financeiro e logístico da facção e bloqueou R$ 100 milhões em bens

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:00

Mauro das Neves Grunfeld
Mauro das Neves Grunfeld Crédito: Reprodução

A apreensão de meia tonelada de drogas em um centro de distribuição do Bonde do Maluco (BDM), em Itapuã, é desdobramento da Operação Zimmer, realizada em dezembro do ano passado contra os núcleos operacional, financeiro e logístico da facção. Na primeira fase da ofensiva, mais de 90 mandados judiciais foram cumpridos e 32 suspeitos acabaram presos, entre eles o capitão da Polícia Militar Mauro Grunfeld, investigado por envolvimento em um esquema de venda de armas para grupos criminosos.

Na ocasião, a polícia também solicitou ao Poder Judiciário o bloqueio de R$ 100 milhões e o sequestro de bens dos investigados. O objetivo da operação era desarticular a cadeia de comando do BDM, facção investigada por homicídios, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro e disputa de territórios na Bahia e em outros estados, como Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco.

Meia tonelada de droga em centro de distribuição renderia ao BDM R$ 2 milhões

Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Operação integrada das polícias e MP prendeu novamente o capitão da PM Mauro Grunfeld por Divulgação/Ministério Público
Mauro das Neves Grunfeld por Reprodução
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Laboratório de drogas é desarticulado na Bahia por Divulgação
Seis traficantes foram presos em laboratório de drogas por Polícia Civil
Seis traficantes foram presos em laboratório de drogas por Polícia Civil
Seis traficantes foram presos em laboratório de drogas por Polícia Civil
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Droga apreendida no laboratório por Divulgação
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Laboratório de maconha gourmet em Ilhéus por Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
Laboratório de maconha gourmet em Ilhéus por Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
Laboratório de maconha em Irecê por Divulgação
Laboratório foi desmantelado na região de Irecê por Divulgação
Operação desarticulou laboratório por Arisson Marinho/CORREIO
Laboratório em Feira foi descoberto por Reprodução
Material foi apreendido em uma casa que era utilizada como laboratório de refino de entorpecentes por Divulgação/PM
Drogas apreendidas em laboratório que funcionava dentro de hotel por Divulgação/Polícia Civil
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
'Colorido' volta para presídio onde usava celular para falar com comparsas fora da prisão por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
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STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
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Kátia é líder do BDM em Crus das Almas por Reprodução
'Raposa do BDM': Keila comandava os 'bondes' contra o CV por Reprodução
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Coruja é líder do BDM por Reprodução
BDM controla o tráfico em Paripe, que vem sendo atacado pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aliança TCP/BDM chega a Salvador para contraatacar o CV por Reprodução
Carro recebeu marca "BDM" por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Segundo a polícia, os cinco suspeitos que morreram no confronto eram traficantes da facção Bonde do Maluco (BDM). por Tiago Caldas/CORREIO
A região é controlada pela facção Bonde do Maluco (BDM). por Arisson Marinho/CORREIO
Tiros e morte: homem é baleado durante confronto na Mata Escura por Divulgação
Cápsula de bala após confronto entre facções por Arisson Marinho/CORREIO
Confronto em Mirante de Periperi deixou dois mortos e um ferido por Arisson Marinho/CORREIO
Suspeitos foram baleados em confrontos diferentes no bairro de Periperi por Alberto Maraux/SSP
Ao todo, sete suspeitos de envolvimento em confronto de Valéria foram mortos por Alberto Maraux/SSP
Valéria tem dia de tensão um dia após morte de policial federal em confronto por Bruno Wendel
Confronto entre policiais e suspeitos fez tensão tomar conta da Rua Jaguarari logo no início da semana por Paula Fróes/CORREIO
Cartuchos de balas espalhados nas ruas após confronto de facções rivais por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
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Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia

Em Salvador, a operação ocorreu nos bairros da Graça, Engomadeira, São Marcos e Stella Maris. Também houve prisões em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Porto Seguro e Eunápolis.

Ex-subcomandante da 41ª Companhia Independente da PM (Federação/Garcia), Mauro Grunfeld chegou a ser homenageado pela corporação como “policial militar padrão de 2023”. Ele foi preso preventivamente em maio de 2025 durante a Operação Fogo Amigo, que investigou uma organização suspeita de comercializar armas para facções criminosas.

As investigações que deram origem à Operação Zimmer começaram após a apreensão de quase uma tonelada de drogas, em outubro de 2023. Parte do material foi encontrada em um quarto do hotel Astron, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, e o restante em um condomínio de alto padrão no bairro de Jauá, em Camaçari.

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