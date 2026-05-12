Operação que levou polícia a centro de drogas do BDM já havia prendido capitão da PM

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Bruno Wendel
Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:00
A apreensão de meia tonelada de drogas em um centro de distribuição do Bonde do Maluco (BDM), em Itapuã, é desdobramento da Operação Zimmer, realizada em dezembro do ano passado contra os núcleos operacional, financeiro e logístico da facção. Na primeira fase da ofensiva, mais de 90 mandados judiciais foram cumpridos e 32 suspeitos acabaram presos, entre eles o capitão da Polícia Militar Mauro Grunfeld, investigado por envolvimento em um esquema de venda de armas para grupos criminosos.
Na ocasião, a polícia também solicitou ao Poder Judiciário o bloqueio de R$ 100 milhões e o sequestro de bens dos investigados. O objetivo da operação era desarticular a cadeia de comando do BDM, facção investigada por homicídios, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro e disputa de territórios na Bahia e em outros estados, como Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco.
Meia tonelada de droga em centro de distribuição renderia ao BDM R$ 2 milhões
Em Salvador, a operação ocorreu nos bairros da Graça, Engomadeira, São Marcos e Stella Maris. Também houve prisões em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Porto Seguro e Eunápolis.
Ex-subcomandante da 41ª Companhia Independente da PM (Federação/Garcia), Mauro Grunfeld chegou a ser homenageado pela corporação como “policial militar padrão de 2023”. Ele foi preso preventivamente em maio de 2025 durante a Operação Fogo Amigo, que investigou uma organização suspeita de comercializar armas para facções criminosas.
As investigações que deram origem à Operação Zimmer começaram após a apreensão de quase uma tonelada de drogas, em outubro de 2023. Parte do material foi encontrada em um quarto do hotel Astron, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, e o restante em um condomínio de alto padrão no bairro de Jauá, em Camaçari.