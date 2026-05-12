COOPTAÇÃO

Operação que levou polícia a centro de drogas do BDM já havia prendido capitão da PM

Primeira fase da Operação Zimmer mirou núcleos financeiro e logístico da facção e bloqueou R$ 100 milhões em bens

Bruno Wendel

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:00

Mauro das Neves Grunfeld Crédito: Reprodução

A apreensão de meia tonelada de drogas em um centro de distribuição do Bonde do Maluco (BDM), em Itapuã, é desdobramento da Operação Zimmer, realizada em dezembro do ano passado contra os núcleos operacional, financeiro e logístico da facção. Na primeira fase da ofensiva, mais de 90 mandados judiciais foram cumpridos e 32 suspeitos acabaram presos, entre eles o capitão da Polícia Militar Mauro Grunfeld, investigado por envolvimento em um esquema de venda de armas para grupos criminosos.

Na ocasião, a polícia também solicitou ao Poder Judiciário o bloqueio de R$ 100 milhões e o sequestro de bens dos investigados. O objetivo da operação era desarticular a cadeia de comando do BDM, facção investigada por homicídios, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro e disputa de territórios na Bahia e em outros estados, como Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco.

Meia tonelada de droga em centro de distribuição renderia ao BDM R$ 2 milhões 1 de 97

Em Salvador, a operação ocorreu nos bairros da Graça, Engomadeira, São Marcos e Stella Maris. Também houve prisões em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Porto Seguro e Eunápolis.

Ex-subcomandante da 41ª Companhia Independente da PM (Federação/Garcia), Mauro Grunfeld chegou a ser homenageado pela corporação como “policial militar padrão de 2023”. Ele foi preso preventivamente em maio de 2025 durante a Operação Fogo Amigo, que investigou uma organização suspeita de comercializar armas para facções criminosas.