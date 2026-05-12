PREJUÍZO DO TRÁFICO

BDM: meia tonelada de droga em centro de distribuição renderia R$ 2 milhões

Laboratório do tráfico estourado pela polícia funcionava em casa alugada em Itapuã

Bruno Wendel

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões Crédito: Reprodução / Polícia Civil da Bahia

Em uma rua aparentemente pacata de Itapuã, a movimentação intensa de veículos em frente a uma casa chamou a atenção da vizinhança e da Polícia Civil. O imóvel, porém, estava longe de abrigar um ambiente familiar: funcionava ali um centro de distribuição do Bonde do Maluco (BDM), uma das facções mais violentas da Bahia.

No local funcionava um laboratório de produção e refino de drogas. Ao todo, meia tonelada de entorpecentes foi apreendida, causando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões para a organização criminosa.

Meia tonelada de droga em centro de distribuição renderia ao BDM R$ 2 milhões 1 de 97

De acordo com as investigações, a escolha de Itapuã não foi aleatória. O BDM tem seguido a estratégia de ocupar bairros da orla e áreas de classe média para ampliar a logística, facilitar a circulação de dinheiro e reduzir suspeitas sobre imóveis usados como depósitos e refinarias.

Além disso, Itapuã possui localização estratégica, próxima à Avenida Paralela, à orla atlântica, ao Aeroporto Internacional e às saídas para Lauro de Freitas e demais cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS). “Eles pulverizavam, entregavam para Salvador toda”, afirmou o diretor adjunto do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Raphael Dunice.

Outro fator apontado pela polícia é a existência de muitas casas de aluguel, imóveis de veraneio e áreas onde o controle territorial do tráfico ocorre de forma menos ostensiva do que em bairros historicamente dominados por facções.

O BDM já possui atuação consolidada em bairros da orla e regiões próximas, especialmente em áreas de disputa com o Comando Vermelho (CV). Entre os locais associados à presença da facção estão Itapuã, São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Bairro da Paz, Mussurunga, Stella Maris, Praia do Flamengo e Piatã.

Em algumas dessas regiões, o domínio muda constantemente devido às guerras entre BDM, CV e grupos independentes. Itapuã, por exemplo, já foi alvo de operações para desmontar estruturas logísticas do tráfico. Em outubro de 2024, forças de segurança desarticularam um laboratório de drogas no bairro e apreenderam dois fuzis, além de cerca de 150 quilos de entorpecentes. Já em julho de 2025, policiais localizaram um bunker usado para refino e armazenamento de drogas no Km 17, com mais de 70 quilos de cocaína e maconha.

Casa

O centro de distribuição descoberto agora funcionava na Rua Vicente Ferreira de Magalhães. “A casa era alugada só para isso, há pelo menos seis meses”, disse o delegado. Segundo ele, os policiais chegaram quando drogas eram descarregadas de um Ford Focus branco e de uma motocicleta para distribuição.

Parte da carga estava espalhada em sacos e caixas por toda a residência. Até a única geladeira do imóvel era usada para armazenar entorpecentes.

Quatro pessoas foram presas: Gabriel Reis Oliveira, apontado como gerente de distribuição; Matheus de Sena Faustino; Matheus Souza Bonfim; e Kaian Miguel Santos Almeida Pimentel. Gabriel e Matheus Faustino já haviam sido presos anteriormente por tráfico de drogas.