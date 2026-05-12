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BDM: meia tonelada de droga em centro de distribuição renderia R$ 2 milhões

Laboratório do tráfico estourado pela polícia funcionava em casa alugada em Itapuã

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões Crédito: Reprodução / Polícia Civil da Bahia

Em uma rua aparentemente pacata de Itapuã, a movimentação intensa de veículos em frente a uma casa chamou a atenção da vizinhança e da Polícia Civil. O imóvel, porém, estava longe de abrigar um ambiente familiar: funcionava ali um centro de distribuição do Bonde do Maluco (BDM), uma das facções mais violentas da Bahia.

No local funcionava um laboratório de produção e refino de drogas. Ao todo, meia tonelada de entorpecentes foi apreendida, causando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões para a organização criminosa.

Meia tonelada de droga em centro de distribuição renderia ao BDM R$ 2 milhões

Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia
Operação integrada das polícias e MP prendeu novamente o capitão da PM Mauro Grunfeld por Divulgação/Ministério Público
Mauro das Neves Grunfeld por Reprodução
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
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Laboratório de drogas é desarticulado na Bahia por Divulgação
Seis traficantes foram presos em laboratório de drogas por Polícia Civil
Seis traficantes foram presos em laboratório de drogas por Polícia Civil
Seis traficantes foram presos em laboratório de drogas por Polícia Civil
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas por Divulgação
Droga apreendida no laboratório por Divulgação
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Quase 100 kg de cocaína foram encontrados em laboratório de drogas em Monte Gordo por Divulgação/Polícia Militar
Laboratório de maconha gourmet em Ilhéus por Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
Laboratório de maconha gourmet em Ilhéus por Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
Laboratório de maconha em Irecê por Divulgação
Laboratório foi desmantelado na região de Irecê por Divulgação
Operação desarticulou laboratório por Arisson Marinho/CORREIO
Laboratório em Feira foi descoberto por Reprodução
Material foi apreendido em uma casa que era utilizada como laboratório de refino de entorpecentes por Divulgação/PM
Drogas apreendidas em laboratório que funcionava dentro de hotel por Divulgação/Polícia Civil
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
'Colorido' volta para presídio onde usava celular para falar com comparsas fora da prisão por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
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O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
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STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
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O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
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Cápsula de bala após confronto entre facções por Arisson Marinho/CORREIO
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Meia tonelada de drogas apreendida em centro do BDM renderia R$ 2 milhões por Reprodução / Polícia Civil da Bahia

De acordo com as investigações, a escolha de Itapuã não foi aleatória. O BDM tem seguido a estratégia de ocupar bairros da orla e áreas de classe média para ampliar a logística, facilitar a circulação de dinheiro e reduzir suspeitas sobre imóveis usados como depósitos e refinarias.

Além disso, Itapuã possui localização estratégica, próxima à Avenida Paralela, à orla atlântica, ao Aeroporto Internacional e às saídas para Lauro de Freitas e demais cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS). “Eles pulverizavam, entregavam para Salvador toda”, afirmou o diretor adjunto do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Raphael Dunice.

Outro fator apontado pela polícia é a existência de muitas casas de aluguel, imóveis de veraneio e áreas onde o controle territorial do tráfico ocorre de forma menos ostensiva do que em bairros historicamente dominados por facções.

O BDM já possui atuação consolidada em bairros da orla e regiões próximas, especialmente em áreas de disputa com o Comando Vermelho (CV). Entre os locais associados à presença da facção estão Itapuã, São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Bairro da Paz, Mussurunga, Stella Maris, Praia do Flamengo e Piatã.

Em algumas dessas regiões, o domínio muda constantemente devido às guerras entre BDM, CV e grupos independentes. Itapuã, por exemplo, já foi alvo de operações para desmontar estruturas logísticas do tráfico. Em outubro de 2024, forças de segurança desarticularam um laboratório de drogas no bairro e apreenderam dois fuzis, além de cerca de 150 quilos de entorpecentes. Já em julho de 2025, policiais localizaram um bunker usado para refino e armazenamento de drogas no Km 17, com mais de 70 quilos de cocaína e maconha.

Casa

O centro de distribuição descoberto agora funcionava na Rua Vicente Ferreira de Magalhães. “A casa era alugada só para isso, há pelo menos seis meses”, disse o delegado. Segundo ele, os policiais chegaram quando drogas eram descarregadas de um Ford Focus branco e de uma motocicleta para distribuição.

Parte da carga estava espalhada em sacos e caixas por toda a residência. Até a única geladeira do imóvel era usada para armazenar entorpecentes.

Quatro pessoas foram presas: Gabriel Reis Oliveira, apontado como gerente de distribuição; Matheus de Sena Faustino; Matheus Souza Bonfim; e Kaian Miguel Santos Almeida Pimentel. Gabriel e Matheus Faustino já haviam sido presos anteriormente por tráfico de drogas.

“Um dos presos era motorista por aplicativo. Ele fazia entregas para a facção. Disse que fazia o transporte, mas que a droga não era dele”, contou Raphael Dunice.

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