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Copa do Mundo aquece comércio de Salvador e impulsiona vendas no varejo

Setor comercial estima expansão de 5% nas vendas da capital baiana durante a Copa

Maria Raquel Brito

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Copa do Mundo nas lojas de Salvador Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO

A um mês do início da Copa do Mundo, as lojas de Salvador já estão a todo vapor. Basta uma visita rápida à Rua do Paraíso, em Nazaré, para tirar a prova: balões, vuvuzelas e copos simulando troféus tomam conta das vitrines.

O cenário não é diferente no Supermercado da Festa. Por lá, o verde e o amarelo estão por toda parte, inclusive em itens característicos do São João, como as tradicionais bandeirolas, que ganham este ano as cores do Brasil.

Copa do Mundo nas lojas de Salvador 1 de 10

Será que está muito cedo? Emily Souza, vendedora na loja, contou que foi só o Carnaval passar que as festas juninas e a Copa do Mundo tomaram os holofotes. E, por mais que a expectativa seja que as vendas aumentem de forma expressiva apenas no mês que vem, a procura pelos itens em verde e amarelo já começou a crescer.

“Principalmente porque muitas pessoas que estão fazendo aniversário agora já querem colocar o tema da Copa no aniversário, que acredito que vai ser um tema que vai ser super em alta. Então já estão procurando decoração, produtos para complementar. As pessoas gostam porque hoje em dia tudo é ‘instagramável’, tudo agora é uma fotinha, um videozinho para a rede social. Vale a pena investir em decoração, até para restaurantes e bares que vão fazer aquele momento especial na hora dos jogos”, afirmou.

Gildete Alves, de 58 anos, sabe bem disso. Pelos corredores da loja, ela caminhava com um carrinho cheio de itens nas cores da bandeira. Mostrava cada um para a irmã em chamada de vídeo, e ela escolhia os produtos à distância. O objetivo das compras era decorar o restaurante Encanto dos Rios, comandado pela irmã em Cipó, no sertão baiano.

“Dia 20 ela vem para cá e já vai levar. Aí agora eu fico falando, mostrando as coisas, e ela de lá: ‘compra isso, compra aquilo’, e eu vou comprando. Está gostando de tudo, difícil é levar muita coisa. Estou levando bandeira, decoração com o nome Brasil… Vamos ter fé que o Brasil ganha, né? Nunca perder a fé”, disse. Faltando uma semana para a convocação definitiva da Seleção Brasileira, porém, a fé se junta a uma esperança para a lista final. “Para mim, Neymar já foi. Já passou a fase dele, já deu o que tinha que dar. Agora é bola pra frente.”

Na mesma rua, Renilda Silva aproveitava a tarde chuvosa de segunda-feira para arrumar os produtos recém-chegados com temática do campeonato mundial. Essa será sua primeira Copa no comando da loja, e os preparativos estão sendo intensos. Assim como no Supermercado da Festa, os itens começaram a chegar assim que as primeiras festas do ano deram uma brecha.

“As coisas ainda estão chegando, mas a gente já começou a vender coisas de Copa e São João. Não está ainda muito aquecido porque saímos agora do Dia das Mães e algumas novidades ainda estão para chegar. Tem chapéu, bandeira para carro, as bandeirolas tradicionais e a da Copa também. Na verdade, agora estamos vendendo até mais a da Copa do que a tradicional, sabia?”, contou.

Paulo Motta, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), explicou que o mês de junho é tradicionalmente importante para o varejo soteropolitano, devido aos festejos juninos. Com a Copa do Mundo, a expectativa fica ainda mais positiva para o mês, com a projeção de um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.