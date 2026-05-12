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Inmet emite alerta amarelo de chuvas para oito cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor durante esta terça-feira (12)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos oito cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para chuvas intensas durante esta terça-feira (12). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.

Os municípios afetados estão localizados na região nordeste da Bahia.

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Adustina

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Fátima

Heliópolis

Itapicuru

Jandaíra

Paripiranga

Rio Real



O alerta amarelo indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.