‘Pai Pequeno’ decide execuções no ‘QG’ do Comando Vermelho na Bahia

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Bruno Wendel
Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:30
A sua toga é um fuzil carregado nas costas. O martelo, uma pistola cromada. Assim, mesmo à distância, “Pai Pequeno”, o “juiz” do Complexo do Nordeste, decide quem deve morrer no chamado “tribunal do crime” instalado no “QG” do Comando Vermelho. Não à toa, as forças de segurança voltaram a ocupar o complexo.
Rede de chefes mantém domínio do CV no Complexo do Nordeste
Desde que chegou à Bahia, em 2020, o CV intensificou os conflitos territoriais ligados ao tráfico de drogas. Apesar das investidas realizadas na quinta-feira (7) para capturar lideranças da facção, o “número 1” do grupo estaria escondido em um dos morros do Rio de Janeiro.
Considerado implacável em suas decisões, ele estaria abaixo apenas do lendário Val Bandeira, atualmente preso em uma unidade federal.