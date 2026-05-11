COLUNA BRUNO WENDEL

‘Pai Pequeno’ decide execuções no ‘QG’ do Comando Vermelho na Bahia

Apontado como homem de confiança da facção, ele estaria abaixo apenas de Val Bandeira na hierarquia do grupo

Bruno Wendel

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:30

Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina Crédito: Divulgação/ Ascom-PCBA

A sua toga é um fuzil carregado nas costas. O martelo, uma pistola cromada. Assim, mesmo à distância, “Pai Pequeno”, o “juiz” do Complexo do Nordeste, decide quem deve morrer no chamado “tribunal do crime” instalado no “QG” do Comando Vermelho. Não à toa, as forças de segurança voltaram a ocupar o complexo.

Rede de chefes mantém domínio do CV no Complexo do Nordeste 1 de 105

Desde que chegou à Bahia, em 2020, o CV intensificou os conflitos territoriais ligados ao tráfico de drogas. Apesar das investidas realizadas na quinta-feira (7) para capturar lideranças da facção, o “número 1” do grupo estaria escondido em um dos morros do Rio de Janeiro.