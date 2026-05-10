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Por R$ 130 mil, Sonic marca nova fase da Chevrolet no Brasil

SUV coupé tem a mesma base do Tracker e tem desenho inspirado no Equinox EV

Antônio Meira Jr.

Publicado em 10 de maio de 2026 às 17:05

O novo Chevrolet Sonic tem 4,23 metros de comprimento, 1,77 m de largura e altura de 1,53 m Crédito: Divulgação

A Chevrolet revelou nesta semana seu principal lançamento do ano, o Sonic. Produzido em Gravataí (RS) e montado sobre a mesma base do Onix, o crossover irá ocupar a faixa de entrada dos SUVs, abaixo do Tracker. Serão apenas duas versões: Premier (R$ 129.990) e RS (R$ 135.990).

Em ambas, o Sonic utiliza o câmbio automático de seis velocidades e o motor 1 litro turbo de três cilindros com injeção direta de combustível. Segundo a empresa, esse propulsor, que entrega 115 cv de potência e 18,9 kgfm de torque, faz 12 km/l de gasolina na cidade e 14,8 km/l na estrada.

A cabine ficou um pouco mais sofisticada do que a do Onix, com mais áreas que utilizam materiais macios. Os bancos receberam uma camada extra de espuma e o quadro de instrumentos é integrado à central multimídia.

As duas versões são conectadas, ou seja, possuem o sistema OnStar que passou a ser gratuito por oito anos. Dessa forma, por meio de um aplicativo, o cliente pode localizar o carro e climatizar antecipadamente a cabine, entre outros recursos.

Chevrolet Sonic 2027 1 de 4

O CHEVROLET SONIC E OS SEUS RIVAIS

O Sonic será posicionado entre o Onix Activ, que vai ser apresentado nas próximas semanas, e o Tracker. Para acomodar a nova configuração do hatch e o novo SUV coupé, a Chevrolet deve enxugar algumas versões do portfólio do Onix e reduzir o preço de outras.

O Sonic começa a chegar às concessionárias nos próximos dias e será uma opção para modelos como Fiat Pulse, Renault Kardian e os Volkswagen Nivus e Tera, a depender da versão.

JANEIRO A ABRIL: BALANÇO POSITIVO

O fechamento de abril marcou que 25% do ano de 2026 já foi, e para o mercado de automóveis e comerciais leves foi positivo. Nos primeiros quatro meses, 834.688 veículos zero-quilômetro das duas principais categorias do mercado foram emplacados.

Esse volume representa alta de 16,74% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2025 e é o melhor resultado desde 2013.

DIVISÃO DE VENDAS POR FABRICANTE

A Fiat ficou na liderança entre os automóveis e comerciais leves, com 19,23% de participação de mercado. Esse percentual representa 45.627 carros, 6.724 unidades a mais que a Volkswagen, segunda colocada com 16,40% das vendas.

A Chevrolet (10,58%) ficou em terceiro lugar, seguida pela Hyundai (7,82%), em quarto, e pela BYD (7,79%), em quinto. Da sexta à décima posição, ficaram: Toyota (6,16%), Renault (5,09%), Honda (3,80%), Jeep (3,59%) e Caoa Chery (3,15%).

MODELOS MAIS VENDIDOS NO BRASIL

Com 14.905 unidades licenciadas, a Fiat Strada liderou as vendas no país em abril. A picape foi seguida por três hatches: VW Polo (8.367), Fiat Argo (7.991) e Chevrolet Onix (7.847). A quinta posição ficou com um SUV, o T-Cross, com 7.810 emplacamentos.

Do sexto ao décimo colocados, ficaram: Hyundai Creta (7.649), BYD Dolphin Mini (6.880), Hyundai HB20 (6.764), VW Saveiro (6.457) e Renault Kwid (6.481).

DUAS RODAS EM ASCENSÃO

Em quatro meses, 782.527 novas motocicletas foram emplacadas no mercado brasileiro. Esse volume representa um crescimento de 19,18% na comparação com o acumulado entre janeiro e abril do ano passado.

Entre os modelos, a Honda CG foi a mais vendida no país, com 168.739 no período.

QUADRIMESTRE EM ALTA NA BAHIA

No primeiro quadrimestre, a Bahia já soma 29.898 novos automóveis e comerciais leves emplacados. Esse volume é 6,99% superior ao dos quatro primeiros meses do ano passado, mas inferior ao resultado nacional.

No mercado de motocicletas, foram emplacadas 54.827 unidades zero-quilômetro, alta de 19,31% na comparação com a soma de janeiro a abril de 2025.

MAIS COMPRADOS NO ESTADO

Entre janeiro e abril, o modelo de quatro rodas mais emplacado na Bahia foi a Strada. No período, 2.584 novas unidades da picape da Fiat entraram em circulação no estado.

Entre as motos, a campeã foi a Honda CG, com 12.069 unidades emplacadas no quadrimestre.

A FESTA DA GWM FOI RÁPIDA

No último mês, a GWM comemorou bastante o fato de que o H9 vendeu mais que o Toyota SW4 no Brasil. Isso aconteceu porque, no balanço de março, o SUV chinês somou 1.170 emplacamentos, 53 carros a mais que o japonês.