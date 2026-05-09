NEGÓCIOS

Wine South America aposta em capacitações para sommeliers e empreendedores do vinho

São mais de 400 marcas expositoras nacionais e internacionais

Paula Theotonio

Publicado em 9 de maio de 2026 às 08:00

Edição contará ainda com uma robusta área de conteúdos, com palestras de mercado, masterclasses e degustações Crédito: Divulgação

Começa na próxima terça-feira (12) a Wine South America, uma das principais feiras profissionais de vinho da América do Sul. Até 14 de maio, o Fundaparque do município de Bento Gonçalves (RS) recebe mais de 400 marcas expositoras nacionais e internacionais, oferecendo um amplo espaço para a realização de grandes negócios dentro de toda a cadeia vitivinícola.

“A cada edição, a Wine South America cresce em relevância para os principais players do setor. Nosso compromisso é oferecer um ambiente cada vez mais estratégico para negócios, onde expositores e compradores encontrem oportunidades reais de expansão no mercado brasileiro e internacional”, destaca Marcos Milanez, diretor do evento.

Além da área expositiva, esta edição contará ainda com uma robusta área de conteúdos, com palestras de mercado, masterclasses e degustações. Ao longo dos três dias, o público poderá participar de Wine Talks mediados pelo consultor Diego Bertolini, do Grupo Venda Mais Vinho, com profissionais de todo o Brasil. Entre os temas, o impacto das mulheres no consumo mundial, tráfego pago, enoturismo, e a importância da curadoria de vinhos para negócios de vinho.

Masterclasses para sommeliers

Os professores da Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul (ABS-RS), conduzem, pelo segundo ano consecutivo, as masterclasses na Wine South America. A cada dia serão apresentados quatro temas, totalizando uma série de 12 masterclasses durante os três dias da feira. As aulas serão realizadas pelos professores da ABS-RS, parceiros internacionais e educadores convidados de outras regiões do Brasil.

Cada encontro terá conteúdos abrangentes, temas que equilibram técnica, mercado e análise sensorial, explorando regiões e estilos internacionais e apresentando a fundo a diversidade e a identidade do vinho brasileiro: “Queremos trazer uma visão aprofundada e aplicada, contribuindo para a valorização do setor e o fortalecimento da cadeia produtiva”, destaca a presidente da ABS-RS, Caroline Dani.

A programação completa dos Wine Talks e Masterclasses pode ser acessada no site. A participação em todo o evento é gratuita para profissionais do setor e imprensa, e o credenciamento pode ser realizado aqui.✷

Acordo Mercosul-União Europeia: o que muda no preço do vinho importado?

Em meio à programação da Wine South America no Fundaparque, a ABS-RS realiza na próxima quinta-feira (14) a 6ª Jornada do Sommelier, com o tema O Mercado de Vinhos e a Sommellerie Brasileira diante do Acordo entre Mercosul e União Europeia.

O acordo proporciona uma expansão nas relações comerciais entre os dois blocos, reduzindo gradualmente as tarifas alfandegárias tanto sobre determinados produtos europeus vendidos no Brasil, quanto sobre produtos brasileiros exportados para os 27 países que compõem a União Europeia.

No caso específico dos vinhos, o ponto central é a diminuição progressiva dos impostos sobre rótulos europeus no Brasil (e demais países do Mercosul). Desde 1º de maio, as tarifas caíram de 27% para 24% para vinhos tranquilos, e devem baixar para 21% em janeiro de 2027 até chegar a zero em 2034. Estima-se que vinhos importados possam chegar ao consumidor brasileiro com preços até 40% mais baratos ao longo dos próximos 8 anos.

A redução nos preços dos espumantes será diferente: garrafas com preço acima de US$ 8/litro terão tarifas zeradas imediatamente, enquanto os rótulos abaixo desse valor verão uma redução gradual nas tributações ao longo de 12 anos.

O acordo promete ser bastante positivo para o consumidor, que terá mais diversidade de rótulos e melhores preços. Porém o produtor nacional poderá enfrentar dificuldades: hoje, estima-se que a tributação sobre o vinho brasileiro possa chegar a 70%.

“Entender realmente o que significa esse acordo e de que forma ele vai impactar nosso mercado é fundamental. Traremos para o debate profissionais experientes na teoria e na prática, em dois painéis que vão detalhar o acordo e suas implicações tanto do ponto de vista setorial quanto do dia a dia”, destaca Caroline Dani.