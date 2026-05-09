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Vai casar em Salvador? Veja quanto custa e o que oferece os principais cerimoniais da cidade

Os valores de locação variam conforme capacidade, estrutura oferecida e dia da semana escolhido

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Publicado em 9 de maio de 2026 às 08:00

Saiba quanto custa casar nos principais cerimoniais de Salvador e o que cada espaço oferece Crédito: Divulgação

Maio, tradicionalmente conhecido como o mês das noivas, costuma aquecer o mercado de casamentos em Salvador, impulsionando a procura por espaços que unem localização estratégica, infraestrutura completa e experiências personalizadas. Dos casarões históricos aos grandes salões climatizados, os cerimoniais da cidade oferecem opções para diferentes estilos de celebração, desde mini weddings intimistas até festas para mais de mil convidados.

Em levantamento realizado pelo Alô Alô Bahia, os valores de locação variam conforme capacidade, estrutura oferecida e dia da semana escolhido, podendo partir de cerca de R$ 2 mil em espaços menores e ultrapassar R$ 90 mil em locais exclusivos e de grande porte. Entre os diferenciais mais buscados pelos noivos estão estacionamento privativo, acessibilidade, suítes, climatização, cozinhas industriais, áreas verdes e vistas para a Baía de Todos-os-Santos.

Confira alguns dos principais espaços para casar em Salvador:

Cerimonial Conceição da Praia — Valores entre R$ 22,5 mil e R$ 31,5 mil. O espaço, ao lado da Basílica da Conceição da Praia, comporta até 600 convidados e reúne arquitetura histórica, mezanino, cozinha industrial, climatização e suíte da noiva com elevador privativo.

— Valores entre R$ 22,5 mil e R$ 31,5 mil. O espaço, ao lado da Basílica da Conceição da Praia, comporta até 600 convidados e reúne arquitetura histórica, mezanino, cozinha industrial, climatização e suíte da noiva com elevador privativo. Boulevard Hall — Instalado no Hotel Mercure Boulevard, na região da Avenida Tancredo Neves, possui salão climatizado, suíte para os noivos e estacionamento para mais de 200 veículos. A locação varia entre R$ 10 mil e R$ 14 mil, além do valor do espaço anexo para cerimônias.

— Instalado no Hotel Mercure Boulevard, na região da Avenida Tancredo Neves, possui salão climatizado, suíte para os noivos e estacionamento para mais de 200 veículos. A locação varia entre R$ 10 mil e R$ 14 mil, além do valor do espaço anexo para cerimônias. Casa Baluarte — Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, no Santo Antônio Além do Carmo, o espaço reúne casarão histórico, terraço panorâmico e estrutura para até 2.800 pessoas. Os valores variam entre R$ 22 mil e R$ 45 mil.

— Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, no Santo Antônio Além do Carmo, o espaço reúne casarão histórico, terraço panorâmico e estrutura para até 2.800 pessoas. Os valores variam entre R$ 22 mil e R$ 45 mil. Casa Cloc — Na Avenida Contorno, em frente ao MAM e à Bahia Marina, oferece ambiente climatizado, isolamento acústico e vista privilegiada para a baía. Os valores ficam entre R$ 18 mil e R$ 22 mil.

— Na Avenida Contorno, em frente ao MAM e à Bahia Marina, oferece ambiente climatizado, isolamento acústico e vista privilegiada para a baía. Os valores ficam entre R$ 18 mil e R$ 22 mil. Casa Salvatore — No Cabula, possui dois espaços modulares para até mil convidados, com estacionamento privativo e infraestrutura técnica completa. A locação varia entre R$ 17,5 mil e R$ 24,5 mil.

— No Cabula, possui dois espaços modulares para até mil convidados, com estacionamento privativo e infraestrutura técnica completa. A locação varia entre R$ 17,5 mil e R$ 24,5 mil. Casa Pia de São Joaquim — Com mais de 200 anos de história, reúne diferentes salões e pátios para eventos de diversos tamanhos, incluindo mini weddings e festas para até 1.500 pessoas. Os valores partem de R$ 2 mil e chegam a R$ 30 mil.

— Com mais de 200 anos de história, reúne diferentes salões e pátios para eventos de diversos tamanhos, incluindo mini weddings e festas para até 1.500 pessoas. Os valores partem de R$ 2 mil e chegam a R$ 30 mil. Cerimonial Loreto — Localizado na Ilha dos Frades, combina ruínas históricas restauradas, igreja, casarão e hospedagem. O custo para casar no local varia entre R$ 40 mil e R$ 90 mil.

— Localizado na Ilha dos Frades, combina ruínas históricas restauradas, igreja, casarão e hospedagem. O custo para casar no local varia entre R$ 40 mil e R$ 90 mil. Cerimonial Rainha Leonor — Situado na Pupileira, é um dos espaços mais tradicionais da cidade e pode receber até 1.500 convidados. O aluguel varia entre R$ 6,1 mil e R$ 42 mil.

— Situado na Pupileira, é um dos espaços mais tradicionais da cidade e pode receber até 1.500 convidados. O aluguel varia entre R$ 6,1 mil e R$ 42 mil. Convento de Santa Clara do Desterro — Fundado em 1677, o espaço histórico em Nazaré recebe casamentos, shows e eventos sociais para até 1.500 pessoas. O aluguel gira em torno de R$ 28 mil.

— Fundado em 1677, o espaço histórico em Nazaré recebe casamentos, shows e eventos sociais para até 1.500 pessoas. O aluguel gira em torno de R$ 28 mil. Santorini Cerimonial — Em Itapuã, aposta em cerimônias com clima praiano, vista para o mar e área verde voltada para a Praia da Pedra do Sal. Os valores partem de R$ 4,5 mil.

— Em Itapuã, aposta em cerimônias com clima praiano, vista para o mar e área verde voltada para a Praia da Pedra do Sal. Os valores partem de R$ 4,5 mil. Sollar Cunha Guedes — No Corredor da Vitória, o casarão histórico climatizado é um dos espaços mais tradicionais da cidade, com locações que podem chegar a R$ 44 mil.

Inauguração

Dolce&Gabbana Crédito: Alô Alô Bahia

A Dolce&Gabbana inaugurou loja no Salvador Shopping, no piso L2. Com cerca de 199 m², o espaço reúne coleções feminina e masculina, acessórios e a linha Dolce&Gabbana Beauty. O projeto arquitetônico segue o conceito da unidade do JK Iguatemi, com estética inspirada no design italiano da grife. Com a nova operação, a marca passa a contar com 18 lojas no Brasil e reforça sua presença no Nordeste.

Bolsas de estudo

Donata Meirelles e Nizan Guanaes Crédito: Divulgação

Donata Meirelles e Nizan Guanaes (ele, aniversariante deste sábado) irão custear bolsas de estudo para três jovens baianas no Inteli. A iniciativa prevê o financiamento integral da formação durante três anos e busca ampliar o acesso de estudantes da Bahia à área de tecnologia. O gesto também homenageia Esmeralda Mansur de Carvalho, mãe de Nizan, formada em Engenharia no estado em 1957. Fundado por André Esteves e Roberto Sallouti, o Inteli formou sua primeira turma no fim de 2025, com cursos voltados à tecnologia e inovação.

Cidadã Baiana

Fausto, Astrid e Gabriel Fontenelle Crédito: Elias Dantas