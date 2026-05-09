Vai casar em Salvador? Veja quanto custa e o que oferece os principais cerimoniais da cidade

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Alô Alô Bahia
Publicado em 9 de maio de 2026 às 08:00
Maio, tradicionalmente conhecido como o mês das noivas, costuma aquecer o mercado de casamentos em Salvador, impulsionando a procura por espaços que unem localização estratégica, infraestrutura completa e experiências personalizadas. Dos casarões históricos aos grandes salões climatizados, os cerimoniais da cidade oferecem opções para diferentes estilos de celebração, desde mini weddings intimistas até festas para mais de mil convidados.
Em levantamento realizado pelo Alô Alô Bahia, os valores de locação variam conforme capacidade, estrutura oferecida e dia da semana escolhido, podendo partir de cerca de R$ 2 mil em espaços menores e ultrapassar R$ 90 mil em locais exclusivos e de grande porte. Entre os diferenciais mais buscados pelos noivos estão estacionamento privativo, acessibilidade, suítes, climatização, cozinhas industriais, áreas verdes e vistas para a Baía de Todos-os-Santos.
Confira alguns dos principais espaços para casar em Salvador:
Inauguração
A Dolce&Gabbana inaugurou loja no Salvador Shopping, no piso L2. Com cerca de 199 m², o espaço reúne coleções feminina e masculina, acessórios e a linha Dolce&Gabbana Beauty. O projeto arquitetônico segue o conceito da unidade do JK Iguatemi, com estética inspirada no design italiano da grife. Com a nova operação, a marca passa a contar com 18 lojas no Brasil e reforça sua presença no Nordeste.
Bolsas de estudo
Donata Meirelles e Nizan Guanaes (ele, aniversariante deste sábado) irão custear bolsas de estudo para três jovens baianas no Inteli. A iniciativa prevê o financiamento integral da formação durante três anos e busca ampliar o acesso de estudantes da Bahia à área de tecnologia. O gesto também homenageia Esmeralda Mansur de Carvalho, mãe de Nizan, formada em Engenharia no estado em 1957. Fundado por André Esteves e Roberto Sallouti, o Inteli formou sua primeira turma no fim de 2025, com cursos voltados à tecnologia e inovação.
Cidadã Baiana
A Assembleia Legislativa da Bahia concedeu, nesta sexta-feira (8), o Título de Cidadã Baiana à apresentadora Astrid Fontenelle, em sessão realizada no Plenário Orlando Spínola, em Salvador. A homenagem, proposta pela deputada estadual Cláudia Oliveira, reuniu autoridades, familiares e amigos da comunicadora. Astrid é mãe de Gabriel, adotado na Bahia, é casada com Fausto Franco e mantém casa em Morro de São Paulo, reforçando sua ligação afetiva com o estado.