Pop, moto mais acessível da Honda é atualizada; confira as mudanças

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Antônio Meira Jr.
Publicado em 3 de maio de 2026 às 17:00
A motocicleta tem um papel fundamental na mobilidade do brasileiro, seja para o transporte individual, seja para o uso profissional. Entre os modelos da Honda, que tem mais de 65% do mercado de motos no país, a mais acessível é a Pop. É um modelo simples, econômico e resistente. Essa moto começa a desembarcar nas concessionárias na linha 2027 com mudanças significativas.
Nesta sexta geração, o pedal de freio foi substituído pela alavanca operada pela mão esquerda. Deste modo, a atuação no sistema de freios agora ficou mais intuitiva para a maioria dos novos usuários da Pop, que agora se valem da mesma lógica de frenagem aplicada às bicicletas.
A Pop teve uma evolução estética importante, com carenagens redesenhadas, mas sem perder a essência. A mecânica e estrutura permanecem as mesmas da sexta geração lançada em 2024: chassi monobloco de aço, suspensão dianteira telescópica e traseira com amortecedor duplo.
O motor de 109,5 cm³, que remete ao 110i que vem depois do nome Pop, também foi mantido. Associado a uma transmissão semiautomática de quatro marchas, ele rende 8,43 cv de potência a 7.250 rpm e 0,945 kgfm de torque a 5 mil rpm.
A Honda Pop110i ES 2027 custa R$ 10.588 (sem frete ou seguro) e oferece três anos de garantia, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (a partir da terceira manutenção).
Honda Pop 2027
MERCADO DE MOTOS NA BAHIA
No mercado estadual, a Pop é a segunda moto mais vendida. Entre janeiro e o dia 30 de abril, foram emplacadas 11.496 unidades desse veículo contra 11.712 exemplares da CG, também da Honda.
Em todo o país, já foram comercializadas quase 2,2 milhões de unidades da Pop desde 2007, quando começou a ser oferecida.
S10 E TRAILBLAZER MAIS PARRUDAS
A Chevrolet escolheu a Agrishow, maior evento do agronegócio do país, para mostrar novas configurações da S10 e do Trailblazer. A versão Trail Boss surge como a configuração mais radical da S10 já produzida. Ela fica posicionada acima da opção Z71 e apresenta um conjunto exclusivo que inclui nova calibração de molas e amortecedores, elevando a dianteira em 3 centímetros.
No SUV, a Chevrolet introduziu a versão Midnight, que foca na robustez, uma vocação diferente da High Country, que mira na sofisticação. A suspensão do Trailblazer foi elevada com amortecedores Ironman, o que aumenta a altura em 1,8 cm na dianteira e 3 cm na traseira, melhorando o desempenho em pisos acidentados.
MESMA BASE, MESMA MECÂNICA
Os dois utilitários possuem a mesma construção: carroceria sobre chassi. A diferença fica na calibração de suspensão, uma vez que a picape é focada no transporte de carga e o SUV tem capacidade para até sete pessoas.
Ambos também compartilham a mecânica: motor 2.8 turbodiesel, câmbio automático de oito velocidades e tração 4x4 com reduzida. O conjunto motriz entrega 207 cv de potência e 52 kgfm de torque.
A Chevrolet ainda não anunciou os preços das novas versões, mas a S10 Trail Boss será posicionada entre a Z71 (R$ 325.290) e a LTZ (R$ 333.690). O Trailblazer Midnight custará um pouco mais que a opção High Country (R$ 422.590).
JEEP REVELA O AVENGER NACIONAL
Primeiro Jeep que será produzido no Rio de Janeiro, na cidade de Porto Real, o Avenger foi flagrado na capital fluminense esta semana. O novo SUV de entrada da marca apareceu pelas ruas sem nenhum disfarce em movimentações para o show que a colombiana Shakira fará neste sábado na cidade.
Posicionado abaixo do Renegade e montado sobre a plataforma CMP - a mesma do Peugeot 208 - o novo Jeep deve chegar às concessionárias no começo do segundo semestre. A expectativa é que utilize o motor 1 litro turbo que a Stellantis aplica em modelos da Fiat, Citroën e Peugeot.
Esse propulsor desenvolve entre 116 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Ele será associado ao câmbio CVT que simula até sete marchas e deve contar com um sistema híbrido leve.