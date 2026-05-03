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Pop, moto mais acessível da Honda é atualizada; confira as mudanças

Conheça também a versão brasileira do Jeep Avenger e as novas configurações da S10 e do Trailblazer

Antônio Meira Jr.

Publicado em 3 de maio de 2026 às 17:00

A Pop ganhou novo visual e rodas de liga leve com aro de 17″ e pneus sem câmaras na linha 2027 Crédito: Divulgação

A motocicleta tem um papel fundamental na mobilidade do brasileiro, seja para o transporte individual, seja para o uso profissional. Entre os modelos da Honda, que tem mais de 65% do mercado de motos no país, a mais acessível é a Pop. É um modelo simples, econômico e resistente. Essa moto começa a desembarcar nas concessionárias na linha 2027 com mudanças significativas.

Nesta sexta geração, o pedal de freio foi substituído pela alavanca operada pela mão esquerda. Deste modo, a atuação no sistema de freios agora ficou mais intuitiva para a maioria dos novos usuários da Pop, que agora se valem da mesma lógica de frenagem aplicada às bicicletas.

A Pop teve uma evolução estética importante, com carenagens redesenhadas, mas sem perder a essência. A mecânica e estrutura permanecem as mesmas da sexta geração lançada em 2024: chassi monobloco de aço, suspensão dianteira telescópica e traseira com amortecedor duplo.

O motor de 109,5 cm³, que remete ao 110i que vem depois do nome Pop, também foi mantido. Associado a uma transmissão semiautomática de quatro marchas, ele rende 8,43 cv de potência a 7.250 rpm e 0,945 kgfm de torque a 5 mil rpm.

A Honda Pop110i ES 2027 custa R$ 10.588 (sem frete ou seguro) e oferece três anos de garantia, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (a partir da terceira manutenção).

Honda Pop 2027 1 de 2

MERCADO DE MOTOS NA BAHIA

No mercado estadual, a Pop é a segunda moto mais vendida. Entre janeiro e o dia 30 de abril, foram emplacadas 11.496 unidades desse veículo contra 11.712 exemplares da CG, também da Honda.

Em todo o país, já foram comercializadas quase 2,2 milhões de unidades da Pop desde 2007, quando começou a ser oferecida.

S10 E TRAILBLAZER MAIS PARRUDAS

A Chevrolet escolheu a Agrishow, maior evento do agronegócio do país, para mostrar novas configurações da S10 e do Trailblazer. A versão Trail Boss surge como a configuração mais radical da S10 já produzida. Ela fica posicionada acima da opção Z71 e apresenta um conjunto exclusivo que inclui nova calibração de molas e amortecedores, elevando a dianteira em 3 centímetros.

No SUV, a Chevrolet introduziu a versão Midnight, que foca na robustez, uma vocação diferente da High Country, que mira na sofisticação. A suspensão do Trailblazer foi elevada com amortecedores Ironman, o que aumenta a altura em 1,8 cm na dianteira e 3 cm na traseira, melhorando o desempenho em pisos acidentados.

A nova configuração da picape S10 será posicionada entre a versões Z71 e LTZ Crédito: Divulgação

MESMA BASE, MESMA MECÂNICA

Os dois utilitários possuem a mesma construção: carroceria sobre chassi. A diferença fica na calibração de suspensão, uma vez que a picape é focada no transporte de carga e o SUV tem capacidade para até sete pessoas.

Ambos também compartilham a mecânica: motor 2.8 turbodiesel, câmbio automático de oito velocidades e tração 4x4 com reduzida. O conjunto motriz entrega 207 cv de potência e 52 kgfm de torque.

A Chevrolet ainda não anunciou os preços das novas versões, mas a S10 Trail Boss será posicionada entre a Z71 (R$ 325.290) e a LTZ (R$ 333.690). O Trailblazer Midnight custará um pouco mais que a opção High Country (R$ 422.590).

A nova configuração da picape S10 será posicionada entre a versões Z71 e LTZ Crédito: Divulgação

JEEP REVELA O AVENGER NACIONAL

Primeiro Jeep que será produzido no Rio de Janeiro, na cidade de Porto Real, o Avenger foi flagrado na capital fluminense esta semana. O novo SUV de entrada da marca apareceu pelas ruas sem nenhum disfarce em movimentações para o show que a colombiana Shakira fará neste sábado na cidade.

Posicionado abaixo do Renegade e montado sobre a plataforma CMP - a mesma do Peugeot 208 - o novo Jeep deve chegar às concessionárias no começo do segundo semestre. A expectativa é que utilize o motor 1 litro turbo que a Stellantis aplica em modelos da Fiat, Citroën e Peugeot.

Esse propulsor desenvolve entre 116 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Ele será associado ao câmbio CVT que simula até sete marchas e deve contar com um sistema híbrido leve.